Se suspenden operaciones ofensivas contra 'Emc', pero tropas no salen de zona: FF. MM.

El Ministerio de Defensa de Colombia expidió el decreto 1640 de 2023 con el cual se ordena la suspensión de las operaciones ofensivasncontra el 'Estado Mayor Central', las disidencias de 'Iván Mordisco', de cara al cese al fuego bilateral.



“La suspensión de las operaciones militares ofensivas y las operaciones de Policía se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad nacional, garantizar el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarios para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo territorio nacional”, indica el decreto.



El decreto señala que la medida rige entre el 10 y el 18 de octubre, de hecho, el 18 esta prevista la firma -entre Gobierno y disidencias - la entrada del cese del fuego bilateral.



EL TIEMPO consultó con fuentes de las Fuerzas Militares que señalaron que, "se desarrollan cuatro tipos de operaciones: ofensivas, de estabilidad, defensivas y en defensa de la autoridad civil".



En este caso, se suspenden las operaciones ofensivas, es decir ataques a las disidencias del 'Estado Mayor Central', a campamentos, unidades, "pero las tropas se mantienen en todo el país para control de soberania y cualquier actividad ilícita", aseguró la fuente.

Estado Mayor Central de las Farc Foto: AFP

Órdenes del comandante de las FF.MM.

De acuerdo con las fuentes, el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, esta mañana desarrolló un programa de radio con los generales y almirantes a los que les dio las instrucciones frente al decreto firmado por el Ministerio de Defensa.



Lo primero, es que le pidió a los altos mandos estar unidos "bajo los lineamietos castrenses y su debe de defender la Constitución".



De igual forma, el general Giraldo insistió en la seguridad de los uniformados y en el respeto a los derechos humanos y el Derecho Interncional Humanitario.



Le reiteró a los altos mandos que se suspendieron las operaciones ofensivas contra el 'Estado Mayor Central', "pero se mantienen las relacionadas en la lucha contra el delito, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas".



Dos carros bomba en apenas 48 horas: uno en Timba (Cauca) y el otro en Jamundí (Valle). Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

¿Qué pasa con la operación Trueno?

Las fuentes señalaron que la operación Trueno, que adelantan las Fuezas Militares en Cauca y que llevó a la recuperación del cañón del Micay, "se suspenden, pero las tropas se mantendrán en el lugar".



"En el cañón de Micay no se va a ceder y se mantienen las operaciones de control territorial. No habrá zona en la que no podamos ingresar ni cocaína o marihuana que se deje de incautar", puntualizó la fuente.



Endesarrollo de Trueno, se reportó la muerte de 20 integrantes de las disidencias, 17 más sometidos a la justicia y otros 17 capturados, así como nueve campamentos desmantelados.



La operación esta dirigida contra las estructuras 'Carlos Patiño', 'Jaime Martínez' y 'Dagoberto Ramos'.



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET