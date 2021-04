Más de 300 mil uniformados reconocidos como víctimas

En el monumento a los Héroes Caídos, el ministro de la Defensa, Diego Molano, y la cúpula de las Fuerzas Militares y el director de la Policía Nacional, le rendirán un homenaje a los integrantes de la Fuerza Pública víctimas del conflicto.



Esto, en medio de la Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Por lo que el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, dijo que a través del Comando Conjunto Estratégico de Transición, se ha venido articulando el camino para que los integrantes de la Fuerza Pública se han reconocidos como víctimas.

El general Navarro recordó que en la actualidad 374.512 integrantes de la Fuerza Pública han logrado su reconocimiento por parte del Registro Único de Víctimas, en donde se contabilizan 419.174 hechos victimizantes reconocidos, “esto teniendo en cuenta que muchos de nuestros soldados lamentablemente han sido objeto de más de un hecho victimizante”, aseguró a EL TIEMPO.



De acuerdo con el comandante de las Fuerzas Militares, aunque a veces este tema pueda parecer desconocido para la sociedad, “los militares y policías han sufrido graves afectaciones en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.



Señaló que 316.008 uniformados han sido víctimas de desplazamiento forzado, 6.602, de minas antipersona; 45.908, por homicidios; 24.694, de amenazas; 2.462, de secuestro; 2.203, de lesiones personales; 1.411, de lesiones psicológicas y 622 de tortura.



Implicados en 'falsos positivos' deben responder ante la JEP

Sobre los llamados ‘falsos positivos’ y su tránsito por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, como el caso 03, el general Navarro reiteró que las Fuerzas Militares nunca han emitido una política, directriz o lineamiento que esté en contravía de la Constitución Nacional, de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.



“Es así como las responsabilidades de quienes hayan hecho caso omiso de la doctrina militar y a nuestra ética militar deben responder de manera individual frente a la JEP de acuerdo con lo establecido por la normativa legal”.



Para el comandante de las Fuerzas Militares, “estas acciones efectuadas por unos pocos que no entendieron el significado de portar el uniforme no deben empañar el buen nombre de quienes de manera comprometida defienden a diario la nación y mucho menos el de aquellos que en el cumplimiento del deber vieron atropellados sus derechos fundamentales”.



Y señaló que para que este tipo de hechos no se vuelva a repetir las Fuerzas Militares, prestan especial atención a la formación de todos sus integrantes en todos los niveles, por lo que soldados, suboficiales y oficiales cuentan con capacitación en normas del derecho internacional humanitario, derechos humanos, doctrina militar y el marco normativo nacional que regula el desarrollo de sus funciones. De igual manera, las Fuerzas Militares cuentan con los mecanismos para denunciar casos que estén alejados de las normas establecidas por la institución y la ley.

Fuerzas Militares han contribuido con la verdad

El general Navarro aseguró que las Fuerzas Militares en respuesta de las medidas adoptadas por el Estado colombiano en materia de transición, han apoyado plenamente con los requerimientos de cada uno de los mecanismos del Sistema Integral de la Verdad Justicia Reparación y No Repetición.



Y que por ello, han aportado de manera oportuna, de acuerdo con las posibilidades y recursos disponibles la información requerida para el esclarecimiento de la verdad y la obtención de justicia.



“La institución ha generado más de 60 informes que han sido entregados a mecanismos como la JEP y la CEV, en donde se pueden encontrar elementos y herramientas útiles para la comprensión de lo sucedido en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo por medio de los recursos documentales de la institución y de los testimonios de sus integrantes, quienes vivieron de cerca la situación de las regiones más vulnerables”, señaló.



