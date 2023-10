Fuerza Pública ha enfrentado 72 bloqueos y 10 asonadas este año

La creación de una mesa de trabajo en San José del Guaviare, integrada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de ONU en Colombia, MAPP/OEA, representantes de las comunidades y fundaciones de derechos humanos, hizo parte de los acuerdos alcanzados entre la Fuerza Pública y la comunidad de El Guayabero para la liberación de 18 militares que fueron secuestrados por 24 horas por campesinos durante el fin de semana, en Guaviare.



La mesa acordada busca recoger y dar trámite a las quejas elevadas por los labriegos para evitar “una posible vulneración de derechos e impedir que escale cualquier situación de conflicto”, ante la presencia de uniformados que conforman los dispositivos de seguridad para las elecciones.



En este caso, fuentes de la Fuerza Pública le aseguraron a EL TIEMPO que los labriegos fueron “instrumentalizados por las disidencias para frenar cualquier actividad de erradicación de matas de coca”.



De hecho, la Policía Nacional, que es la encargada de las labores de erradicación forzada, reporta que entre el 1.º de enero y el 8 de octubre hubo 72 bloqueos y 4 asonadas por parte de las comunidades para impedir su labor, sobre todo en Guaviare, Putumayo y Nariño.



Reunión llevada a cabo en Guaviare para lograr la liberación de los militares. Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo

Este no ha sido el único caso en el que la comunidad retiene a los uniformados bajo el argumento de llamar la atención de las autoridades en la búsqueda de mejoras en sus territorios o enviar mensajes a la Fuerza Pública.



El sábado pasado, en horas de la tarde, soldados del Batallón de Artillería de Campaña n.º 4, que se encontraban en desplazamiento para adoptar el dispositivo de seguridad de los comicios en las veredas El Roblal, Travesías, Los Naranjos y Cucurucho, del municipio de Briceño, Antioquia, fueron rodeados por cerca de 150 personas quienes, mediante asonada, les hurtaron los celulares, alimentos, ropa y demás artículos.

GRAVES DELITOS cometieron ayer quienes atentaron contra nuestro Ejército en Briceño:



▪️Terrorismo

▪️Hurto

▪️Injuria por vías de hecho

▪️Asonada

▪️Violencia contra servidor público

▪️Obstrucción a la función pública

▪️Lesiones personales



¡VAMOS A DAR CON LOS RESPONSABLES! pic.twitter.com/5Hb971NHuq — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) October 22, 2023

Disidencias de 'Mordisco' tras estos hechos.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ de intimidar a las comunidades y ofreció por alias Leo y alias Primo Gay hasta 100 millones de pesos por información que permita capturarlos.

En los dos casos, las comunidades exigían que los uniformados se fueran de la región.



Por el lado del Ejército Nacional se reportan este año seis asonadas con retención de personal uniformado, cinco de ellas en Cauca.



De acuerdo con la Fuerza Pública, las disidencias que hacen parte del ‘Estado Mayor Central’ (Emc), las de ‘Iván Mordisco’, son las que están detrás de estas asonadas o bloqueos por el tema de la producción de cocaína, “pese a la entrada en vigencia del cese del fuego bilateral”, señalaron.

Alias Iván Mordisco. Foto: EFE / Ernesto Guzmán

De hecho, EL TIEMPO tuvo acceso a un informe de inteligencia que da cuenta de que entre el 17 y el 23 de octubre, el Emc ha violado el cese del fuego en 12 oportunidades.



En el documento se reportan: tres ataques a la Fuerza Pública, una acción terrorista, un reclutamiento forzado y un secuestro, por mencionar algunos ítems.

Seis de las afectaciones se registraron en Cauca.



Pero vale la pena recordar que el mecanismo de verificación –que todavía no se ha instalado– será la única autoridad que avalará los hechos que se consideren como violación al cese del fuego.

¿Qué pasa en la región?

EL TIEMPO consultó con expertos sobre este tipo de situaciones. Para Néstor Rosanía, investigador de conflictos armados, este tema no es nuevo y la tensión entre las comunidades y la Fuerza Pública viene desde la década de los 90, pero destacó que en los recientes hechos se dio “una salida negociada” a los conflictos de la comunidad y las autoridades.



Rosanía dijo que en estos asuntos hay que tener claro que una cosa es la población civil y otras son las disidencias, “intentar mezclar unos y otros no tiene contexto”.



“Cuando la disidencia rompe el cese del fuego, hay un mecanismo de monitoreo y verificación, y el deber del Estado y las Fuerzas Militares es denunciarlo para que el sistema lo verifique y se ponga eso sobre la mesa”, dijo Rosanía, y añadió que “hay una serie de protocolos que se han estado cumpliendo, en medio de un conflicto tan violento y con tantas violaciones a los derechos humanos”.

Estado Mayor Central de las Farc. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Laura Bonilla, politóloga y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), dijo que en los eventos del fin de semana, la Fuerza Pública actuó como lo indican la ley y el derecho internacional humanitario.



“Aunque tengan un enfrentamiento con una masa de gente de más de 100 personas, no podían abrir fuego. En eso los soldados se comportaron como se tenían que comportar, incluso dentro de la asonada”, destacó la experta.



Sin embargo, resaltó que se está en mora para que la ‘paz total’ avance más rápido. “Necesitamos saber qué es lo que vamos a poner en la mesa de negociación con las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc) y resolver la situación jurídica para poder salir de este cuello de botella”, puntualizó.



Además, Bonilla expuso que en muchas zonas las personas “están negando o impidiendo” la presencia del Estado, ya sea porque tienen miedo o no quieren que haya un regulador distinto al que ya está en ese territorio.



“Ese puede ser un actor armado, o bien puede ser que la comunidad está especialmente molesta por ciertos incumplimientos o, como ha pasado muchas veces, es una población que está sometida o bajo injerencia de uno u otro grupo que no quiere o que ve la presencia de los soldados como una ventaja militar del Estado sobre otros actores ilegales o informales dentro del territorio”, manifestó la experta.



