Fuerza Pública refuerza presencia en la frontera con Panamá

El comandante de la Séptima División del Ejército, el general Juan Carlos Ramírez Trujillo, recordó que las fronteras están cerradas por decisión del Gobierno Nacional como una medida para mitigar la expansión del coronavirus, y por ende, la de Panamá no es la excepción.



"Estamos actuando de acuerdo al Decreto que se emitió en tal sentido. Son más de 350 hombres de Fuerzas Militares y de Policía Nacional que están cubriendo los 266 kilómetros de frontera con Panamá", aseguró el general Ramírez.

Señaló que los uniformados hacen presencia en los puntos - tanto formales como no formales de tránsito - "entre los no formales se encuentran "Sapzurro, Los Girasoles, La Diabla, Cristalito, San Blas, donde se encuentra la Base Binacional de Guamal, y en el paso no formal de Casa Roja, donde se ubica la Base Binacional del Cuti. Y otras poblaciones ubicadas en Juradó, Chocó".



El comercio se encuentra cerrado, y hay especial énfasis en zonas fronterizas sobre Acandí, Juradó, Riosucio y Unguía, en Chocó, señaló el comandante de la División.



"Allí estamos efectuando labores de sensibilización con perifoneo, entrega de agua y mercados a comunidades vulnerables, para garantizar el debido cumplimiento de la cuarentena preventiva obligatoria", aseguró el general Ramírez.

De acuerdo, al oficial las operaciones militares para enfrentar a los grupos armados organizados en esta zona de la frontera se mantienen.



La Séptima División entregó un balance sobre las actividades militares desarrolladas este 2020.



Reportan la captura de cuatro personas, la incautación de armas cortas y diferentes cartuchos, la destrucción de siete campamentos, además de la incautación de insumos químicos para la producción de cocaína. Y han sostenido tres combates.



En esta zona delinque el 'clan del Golfo', y algunos frentes del Eln.



