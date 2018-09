'Me duele mucho que Martín Santos viva con tanto odio': Pacho Santos

Este fin de semana, luego de la posesión de Francisco Santos como embajador de Colombia en Estados Unidos; Martín Santos, hijo de su primo el expresidente Juan Manuel Santos publicó en su cuenta de Twitter un mensaje diciendo que mientras los consumidores de marihuana pobres son perseguidos por la Policía, el "marihuanero uribista" recibió una embajada.

Para el marihuanero pobre: Bolillo



Para el marihuanero Uribista: Embajada! pic.twitter.com/IC0S9ncQhy — Martin Santos (@MartinSantosR) 8 de septiembre de 2018

Este lunes, Pacho Santos en entrevista con Vicky Dávila en W Radio señaló que le duele que Martín "viva con tanto odio".



El hoy embajador no quiso extenderse en el tema, pero en la entrevista afirmó que no va a negar que fumó marihuana, poro que eso ocurrió hace más de 20 años. Dijo que ha aprendido de los daños que hace la droga y que no le responde a Martín porque es un tema de odios y asuntos personales: "Yo no le quise contestar a Martín Santos, porque eso es una cosa de odios y me duele por él porque eso le hace daño a él".

Pacho Santos considera que es inevitable volver al glifosato

En la entrevista radial, Santos, quien fue vicepresidente durante la administración de Álvaro Uribe, hizo énfasis en que es inevitable que el país vuelva a fumigar los cultivos ilícitos con glifosato. De hecho, dijo que se puede volver a esa sustancia de una manera distinta: "fumigar con drones o con herramientas que permitan fumigar desde más abajo", afirmó.



Hizo énfasis en que hay regiones como Plateado, en el Cauca, donde los cultivos son industriales "de 60 hectáreas", razón por la cual es muy difícil realizar erradicación manual. También afirmó que el herbicida se usa no solo para la fumigación de cultivos ilegales sino para controlar la maleza en cultivos legales, como en los de caña de azúcar.



El embajador insistió en que las cifras superiores a las 200.000 hectáreas de coca sembradas en el país hoy son un atentado contra la democracia y la institucionalidad porque están generando un aumento en la criminalidad, de consumo interno y de inseguridad en las ciudades.



Sobre las acciones del gobierno de su primo Juan Manuel Santos contra la droga, dijo que dio estímulos a la siembra y que debido a eso hoy los campesinos no quieren erradicar.



En el mismo sentido indicó que mientras en el 2008 el 65 por ciento de los campesinos se querían salir del cultivo de coca, el año pasado esa cifra bajó al 5 por ciento.



ELTIEMPO.COM