El fiscal Francisco Barbosa no ha tenido pelos en la lengua cuando se trata de hablar sobe el Gobierno Petro o de defender sus convicciones. El lunes 10 de abril, hubo una cumbre entre Petro y Barbosa, en donde se tocaron temas como la ley de sometimiento, en donde llegaron al acuerdo de llevar a cabo mesas técnicas “para un trabajo conjunto”.

Más recientemente, Barbosa habló para el programa Los Informantes y su labor como Fiscal General.



Para comenzar, indicó que durante su gestión, que inició en 2020, “acabaron con la anarquía que había en la Fiscalía” y se dedicó a poner la casa en orden.



Comenzó resaltando las experiencias que ha tenido durante sus años como fiscal: “Dos gobiernos, dos presidentes, dos personalidades, el presidente Duque, el presidente Petro, tres directores de la policía, dos defensores del pueblo, dos procuradores dos contralores… En fin, toda una experiencia y diversos momentos: la pandemia, las protestas, este momento de la paz total que es tan complicado para el país y que ha generado que la Fiscalía defienda la institucionalidad”.

(En contexto: Las conclusiones de la cumbre entre Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa).

Críticas a la 'paz total'

Sobre el tema de la ‘paz total’, también ha hecho varias críticas. En esta oportunidad, aseguró: “Han tratado ponernos a todos los grupos armados, o la violencia, dentro de un solo paquete para decirnos: 'Queremos hacer la paz con todos'. Pero así no funciona, usted no puede mezclar peras con manzanas, no puede confundir los fenómenos de reconciliación”.



También, se refirió a la polémica ley de sometimiento: “Entonces tenemos justicia transicional por un lado, que es paz, y por el otro lado, sometimiento a la justicia. Cuando usted quiere disfrazar en el sometimiento a la justicia, ahí el fiscal dice no”.



Aseguró que era difícil tener una investigación andando sobre la familia del presidente de la República. “Tanta es la responsabilidad que tengo que no cabe en apresuramientos de ningún tipo y no caben emociones dentro de estas decisiones”, dijo en la entrevista con el citado programa.

En foro de EL TIEMPO, presidente del Congreso, fiscal, procuradora y minjusticia discuten la ley se sometimiento. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

(De su interés: Barbosa a Petro: 'Usted no puede terminar haciendo acuerdos con paramilitares').

Pullas al presidente

Luego, criticó una acción que definió como “manía” y es que en algunas oportunidades miembros del gobierno han denunciado ciertos hechos de corrupción, aunque luego no muestran pruebas ni testimonios: “Cuando los llama la fiscalía, dicen: ‘no me consta’. Hay una costumbre a querer llevar a la opinión pública a hablar de escándalos de corrupción y cuando llegan acá, no tienen ningún elemento”, sentenció.



Sobre estas acciones, dijo que, desde su punto de vista, “no se han acostumbrado a ser gobierno. Yo creo que no han encontrado muchas veces el camino para entender qué es lo que tienen que hacer. Creo que muchos están muy perdidos”.



También le lanzó una pulla a Petro, relacionada con su capacidad de escucha: “Un presidente que no escuche a todos los sectores en un país es un presidente que se queda con el Palacio de Nariño y sin el país”, señaló.

(También: Tras choque, fiscal Francisco Barbosa y ministro Néstor Osuna hicieron las paces).

Finalmente, señaló que el Gobierno ha “mejorado” desde que comenzó, por lo que rememoró la posesión presidencial. Mencionó que se sintió asustado durante ese día, dado que le colocaron un chaleco antibalas y tuvo que atravesar una multitud que le gritaba. “No estuvo bien. Yo dije: 'Uy, que no empiece así el gobierno'. Pero bueno, ahí ha venido arreglándose, medio maluco ha sido”. Aun así, también dijo: “Yo sigo creyendo en el presidente Petro. Estoy viendo es que hay poco liderazgo para organizar el país”.



Finalmente, le preguntaron sobre algunos señalamientos que dice que está “aprovechando su recta final en el cargo para hacer campaña política” o “darse a conocer” y que, incluso, le estaba haciendo oposición al Gobierno. Ante esto, aseguró: “Lo único que estoy buscando es terminar esto bien. Y luego de eso, estoy buscando poderme reencontrar otra vez con mi familia”.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMJAS NOTICIAS

