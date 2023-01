El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se destapa en el último año en su cargo. Admite que la operatividad de Ejército y Policía ha caído en el país por culpa de unos decretos mal entendidos y que las cifras que llevará a su visita a Washington, el día de hoy, dejan muy mal parada la lucha contra el narcotráfico.

En un comienzo pareció como que usted estaba dispuesto a hacer todo lo que le pidiera el Gobierno, en aras de la ‘paz total’. Incluso hasta saltarse la Constitución y la ley…

Pues el 9 de enero anterior convoqué una reunión con mi vicefiscal, Martha Mancera; el comisionado (Danilo) Rueda y el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández. En ella les expliqué claramente que la posición de la Fiscalía es que no nos pueden pedir levantamiento de capturas con fines de extradición contra narcos. No hay ley de sometimiento y hacerlo carece de sustento político. Los narcos de los que hablamos no son narcos solamente: son los que están matando líderes sociales, asesinos de desmovilizados, de reincorporados y son los encargados de acabar con el proceso de paz de Santos. En esa reunión me dijeron: Fiscal, usted tiene toda la razón.



¿Y qué pasó entonces?

Pues que uno o dos días después enviaron a la Fiscalía los decretos y los oficios solicitando el levantamiento de órdenes de captura de 16 personas, de las cuales cinco tienen fines de extradición. Me sorprendí mucho, porque ellos ya sabían que eso yo no lo podía hacer. ¿Cuál es el tema jurídico? El Presidente puede pedir el levantamiento de las órdenes de captura sin fines de extradición a los jueces directamente, esa no es competencia del Fiscal. Pero las que tienen fines de extradición, sí. Y esas no las levantará esta fiscalía. Punto cerrado de la conversación.



Y en eso lo apoya la procuradora Cabello…

Y el defensor (Carlos Camargo), y hasta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que está encima, vigilando este procedimiento.



¿Qué tiene que hacer el Gobierno para saltar por encima de su negativa y dejar libres a esos narcos?

Frente al Fiscal, nada, nada. Tiene que ir al Congreso, sacar una ley de sometimiento con todos los condicionamientos, que el Fiscal General revisará si eso se cumple o no. Pero si la ley no cumple con esos requerimientos, aplicaré la excepción de inconstitucionalidad del artículo 4.º y no dejo salir a nadie.



¿Cómo están hoy sus relaciones con el presidente Petro? Él mismo contó que lo llamó desde Davos y quedaron en verse el 30 de enero. Pero, además, publicó un trino en el cual le dio a usted la razón en algunos puntos…

​Me dijo: “Mire, he visto el tema y estoy muy preocupado”. Le respondí que yo también. Me reconoció que él nunca supo que entre esos nombres habían incluido extraditables. “En eso tiene razón, Fiscal”.



¿Y entonces por qué el jefe de la Policía, Henry Sanabria, sale y dice que muchos de esos ya salieron de sus bases de datos?

Pues ese es un tema que tendrá que revisar e investigar la Fiscalía General de la Nación.

Francisco Barbosa se declara orgulloso de su gestión como fiscal general de la Nación. Foto: Andrés Sandoval/Fiscalía

Parecería que el presidente Petro puso en esa dirección de la Policía al más ‘blandito’ de todos, porque ni siquiera mide las consecuencias jurídicas de sus actos…

Hay que revisar sus declaraciones, porque él dijo que sacaron de las bases de datos órdenes de captura del Eln y de los otros. Pero si son las del ‘clan del Golfo’ y de las Farc, cuyas órdenes de captura yo no levanté ni levantaré, pues obviamente podría haber una responsabilidad penal. En todo caso, hay que distinguir entre proceso de paz y ley de sometimiento.



Pero, de todas maneras, usted ha sido muy enfático en eso de que las Fuerzas Militares y la Policía no pueden interrumpir sus operaciones constitucionales…

No pueden interrumpirlas, a pesar de que el Gobierno sacó, el 31 de diciembre, cuatro decretos, del 2656 al 60, que decretaban cese del fuego bilateral y temporal de carácter nacional con varias organizaciones criminales. En el artículo segundo de ese decreto se ordena la suspensión de operaciones militares y de operativos policiales en contra de los miembros de cada una de esas organizaciones. A renglón seguido, se dice que la suspensión de operaciones militares y operativos policiales se hará, sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional.



Traduzca eso, por favor…

El jefe de la Policía Judicial de Colombia no es el Presidente, es el Fiscal General de la Nación, y no el director de la Policía Nacional. Luego las actividades policiales que tengan que ver con judicialización, en las que trabajan de la mano Dijín y CTI, no se pueden suspender en ninguna parte del territorio nacional y no están incluidas dentro de este concepto de operativos policiales.



¿Qué pasa si se llega a suspender la actividad judicial de la Policía Nacional?

Que tendremos que llamar a interrogatorio a los responsables porque están desconociendo el orden constitucional, que es justamente la facultad de perseguir judicialmente a quienes haya que perseguir por cuenta del artículo 250 de la Constitución, que son las facultades del Fiscal General de la Nación. Creo que queda claro el tema.



Vemos a la Policía muy confundida. Y al Ejército también, sobre el cual usted sí no tiene mando…

No, el Ejército tiene que cumplir con el decreto.



O sea, suspender operaciones ofensivas…

Suspender operaciones militares, pero el Ejército tiene que estar en todo el territorio nacional porque la Constitución se lo ordena.



El gobernador del Meta dijo, cuando secuestraron a los treinta militares durante más de 48 horas, que ellos no estaban ni erradicando ni haciendo operativos, sino solo patrullando. ¿Usted cómo patrulla un lugar sin eventualmente tener que hacer una acción militar, incluso considerada ‘ofensiva’? ¿O es que patrullar se limita a pasear por las calles de un municipio?

El decreto que les ordenó dice que la Fuerza Pública conserva su obligación de preservar la integridad del territorio, el orden constitucional y el ejercicio de los derechos. Lo cual, justamente, significa que la gente viva bien, protegida en su vida, honra y bienes. Ahora, si esa protección no está garantizada y hay que hacer operaciones, pues tendrán que actuar. Esa es mi preocupación, desde el punto de vista del entendimiento de esos decretos.



¿Y alguien del Gobierno lo ha regañado por haber dicho eso?

Nadie del Gobierno me tiene por qué regañar. Soy autónomo e independiente. No soy ni subalterno ni amanuense del Presidente. He apoyado la ‘paz total’, pero, por supuesto, cuando ocurren eventos que alteran la ruta de aplicación de la Constitución y la ley es facultad y función del Fiscal decirlo.



Aunque es bueno que el Fiscal le diga no al Presidente cuando sea necesario, tampoco es bueno que un Fiscal y el gobierno de turno estén peleando…

No he tenido problema alguno con ninguna persona del Gobierno, salvo por lo que nos ocurrió con el señor alto comisionado para la Paz y con el secretario jurídico de Presidencia, que nos dejaron sorprendidos con decretos que consideramos manifiestamente inconstitucionales. Previamente, para evitar choques de trenes, les habíamos advertido.



¿Por qué Petro está tan bravo con su posición con respecto a la SAE (Sociedad de Activos Especiales) y trina esta cosa tan dura: “No sé qué le pasa al Fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que, a través de sus políticos, logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron. La riqueza de la mafia retorna a la mafia”. Primero, lo pone a usted de amanuense de la mafia. Pero, segundo, ¿acaso los jueces inmolados no corrieron a cargo del movimiento guerrillero en el que Petro militó en su juventud?



Son inaceptables las expresiones del Presidente. Le pedí respeto, porque son intromisiones que amenazan la independencia de la justicia. Creo que en ese tema se desconoce que esta Fiscalía le ha quitado en los dos últimos años a la mafia 26 billones de pesos, y se los hemos entregado a la SAE, que debe administrar esos recursos. Hoy la SAE depende del Gobierno Nacional. Durante los últimos tres meses hemos, infructuosamente, tratado de lograr que funcionarios de esa entidad se reúnan y entreguen los documentos relativos a sus denuncias de corrupción.



Pero el señor de la SAE dice que él no ha incumplido ninguna cita a la Fiscalía…



Se han incumplido citas a la Fiscalía, aunque no todas. Pero nosotros no coadministramos. Por eso resolvimos de una vez llamar a declarar bajo la gravedad del juramento a todos estos funcionarios para que nos digan dónde está la supuesta corrupción que denunciaron hace tres meses. Necesitamos saber, y lo vamos a averiguar, qué ha pasado con los 26 billones de pesos incautados que hemos venido entregando allá. No necesitamos autorización de nadie para meternos en una entidad e investigar.



Al Gobierno no le gustó que usted citara a ese funcionario en lugar de asistir a una mesa de trabajo…



Nosotros no participamos en mesas para detectar irregularidades. Habíamos planteado una mesa para recibir las denuncias, pero no han hecho ninguna. Las han hecho ante los medios, pero cuando usted sienta bajo gravedad del juramento a estas personas, o cuando los lleva a la Fiscalía o los cita, no van, como ha ocurrido con el caso del director de la UNP, o el señor (Gustavo) Bolívar, que ha pedido varias veces aplazamiento. En ejercicio de la competencia de la Fiscalía, citamos a las personas para que digan cuáles son los elementos de sus denuncias. Al final, por transparencia pública, le diremos al país si entregaron algo o no.



¿Y qué le respondió usted al Presidente sobre su duro comunicado, además de pedirle respeto?

Que los únicos que benefician a los mafiosos son aquellos que quieren sacarlos de la cárcel, sin que se cumplan los requisitos para evitar una extradición a Estados Unidos. Pero también creo que hay que bajarle la temperatura a esto. Trataremos de hacerlo este 30 de enero, cuando nos reunamos con el Presidente. Los temas de la reunión están absolutamente claros. El Fiscal no cede en estos temas y el Presidente tendrá qué recomponer.



Volvamos al tema de la Fuerza Pública. ¿Cómo hacer en este gobierno si la Policía tiene una orden distinta a la que usted ha impartido?

No hay una orden distinta. La ejecución de órdenes de captura, o acciones judiciales, no cabe en el marco de ese concepto de cese de operaciones ordenado en los decretos.



Sin embargo, capturar a una persona puede implicar una operación ofensiva…

La Policía tendrá que explicar. Pero la Fiscalía hará cumplir ese mandato.



No me parece fácil que el Gobierno ande en un tema con la Policía y usted en otro. Como ciudadana me parece un poco confuso, con toda sinceridad…

No hay ninguna confusión. El decreto no suspendió las actividades de policía judicial en el país. Punto. Si el general (Henry) Sanabria lo hace de otra manera, tendrá que ir a la Fiscalía a responder por omisión.



Él ya dijo: nosotros no vamos a hacer acciones ofensivas…

Tendrá que explicar a qué se refiere con acciones ofensivas.



¿Lo va a llamar para que le explique?

La Fiscalía podrá llamarlo para que explique exactamente eso. Pero de ello también depende la operatividad de la Fiscalía. Hoy está cayendo en todo el territorio nacional.

¿Cómo así que la operatividad de la Fiscalía está cayendo? Grave noticia…

Nosotros trabajamos con Ejército y con Policía. Si no tenemos su cooperación, empezamos a tener un problema de operatividad. Hoy lunes 23 viajo a Estados Unidos a entrevistarme en Washington con el vicefiscal de ese país, y las cifras que le llevo no le van a gustar al Departamento de Justicia.



¿Por qué?

Porque de febrero del 2020 a diciembre del 2022, o sea, en dos años, incautamos 1.300 toneladas de estupefacientes, 700 toneladas de coca. En promedio, llegamos a incautar entre 25 y 35 toneladas de coca mensual, según las cifras de la Dirección Antinarcóticos. Pero del 1.º de enero a hoy, cero. Cero toneladas de coca incautadas. Y de un promedio de 130 laboratorios destruidos al mes, a hoy llevamos solo tres.



¡No! ¿Se acabó la lucha contra la coca?

Hay datos aún más dramáticos: hoy tenemos en Colombia 1.911 órdenes de captura expedidas por homicidios dolosos, que no han sido ejecutadas por las autoridades. De estas, 145 han sido por homicidio de líderes sociales. Todo esto es importante decirlo, pues nosotros tenemos una gran angustia operativa. Recibí la Fiscalía en el 22 por ciento de esclarecimiento en homicidios y está casi en el 48 por ciento. En términos, por ejemplo, de feminicidios o en violencia sexual, lo recibimos en el 20 por ciento, hoy está en el 49. En violencia intrafamiliar podemos mostrar resultados semejantes. Entonces, si se nos caen los indicadores de la Fiscalía, no es por el trabajo de los fiscales, porque nosotros vamos donde los jueces nos dan las órdenes de captura; a nosotros se nos caen porque no hay operatividad.



Pregunta clave de esta entrevista: ¿usted cree que el Ejército y la Policía bajaron su operatividad en lo que lleva este gobierno?

Yo creo que sí. Bajaron la operatividad porque se expidieron unos decretos que no han sido bien comprendidos por la Fuerza Pública.



¿Están mal concebidos? Si se les ordena no hacer operativos ofensivos, ¿cómo hacen ellos para coger a un tipo que está llamado en extradición o para meterse en una pelea entre mafiosos?

Le respondo con otra pregunta: ¿cómo se interpreta, entonces, que esa suspensión de operativos militares se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional? Esto se llama que no puede haber ‘caguanes’ en Colombia, porque no hay zonas de distensión y no hay zonas de no derecho en Colombia.



¿Cómo explica usted que, durante las más de 48 horas que duró el secuestro de los 30 miembros de la Fuerza Pública, ninguna autoridad habló de secuestro, sino de ‘cerco humanitario’?

Fue un secuestro.



¿Cómo va en Colombia el caso Odebrecht?

Muy bien. Nosotros reorganizamos cuando asumí la Fiscalía General de la Nación y creamos un grupo de tareas especiales. Estaba desagrupado, muchos fiscales no tenían líneas temáticas.



¿Es una crítica contra sus antecesores?

Más que crítica, es que nos tocó hacer un proceso de reorganización. Un fiscal general había renunciado, hubo un fiscal ad hoc, hubo un fiscal interino. Entonces, cuando se tienen tres administraciones, lo que hay que hacer es organizar y eso ocurrió cuando llegué. En 33 meses hemos logrado 31 imputaciones, obtenido 10 sentencias condenatorias y estamos pendientes de unas 30 o 40 imputaciones adicionales este año, con lo cual empezamos ya a ir concluyendo toda la investigación de Odebrecht. Son más de 500 empresas y 5.000 contratos. No es solo Odebrecht, sino, al mismo tiempo, un entramado en el que hay contrataciones y subcontrataciones. Entre esos imputados, por supuesto, están los extranjeros, los brasileños. ¿Por qué? No se les había imputado y, sin eso, no se pueden lograr preacuerdos o indemnizaciones a víctimas.



Cerremos con unas pregunticas humanas. ¿Usted y su señora se han sentido matoneados?

Es la consecuencia de actuar como hemos actuado en la Fiscalía.



Se lo pregunto porque está comenzando su último año y no sé si el sentimiento a estas alturas es de amargura, de victoria, de orgullo, de tranquilidad, o si está un poco arrepentido de haberse metido en esto…

Estoy absolutamente feliz de haber sido fiscal y de serlo. Es la gran satisfacción de mi vida y mi esposa también está muy orgullosa. La vida sí nos cambió, pero así como uno pierde muchas cosas, también gana muchísimas otras: respeto, fortaleza y capacidad gerencial. A pesar de, entre comillas, los ‘matoneos’, uno sigue creyendo que hay que ayudarle a este país, porque es el único que tenemos.



¿Qué es mejor: ser un fiscal con un presidente amigo —por decir, intelectualmente par— o ser fiscal de un gobierno enemigo?

Es mucho mejor ser fiscal de un gobierno intelectualmente impar.



¿Por qué?

Se acaban las críticas de la falta de independencia.



O al revés, porque entonces dicen que usted está en contra de Petro porque usted es duquista…

Uno, como fiscal, siempre debe actuar igual, sea la tendencia que sea la del Presidente. Lo que ocurre es que, ante la opinión pública, el hecho de que uno sea ternado por un presidente siempre va a despertar una sospecha, a pesar de que la elección la hace la Corte. Pero el mandato del Fiscal General tiene que ser exactamente igual desde el primer día hasta el último.



Y, finalmente, con respeto se lo pregunto: ¿este año veremos más actitudes verticales como la de “no es no”, “esto no lo transo”, la “Constitución no se negocia”?

Ha sido mi posición en todos los años. Lo que pasa es que nunca habíamos sido puestos a prueba de esta manera. Me ocuparé de que mi historia esté ubicada en el partido de la Constitución y de la ley, en ningún otro.



¿Cree, como la procuradora Margarita Cabello, que la paz no puede estar por encima de la Constitución?

La paz debe interpretarse y debe realizarse siempre con una lectura sistemática de la misma Constitución. Pero el planteamiento no es el de la paz contra la Constitución, sino el de la posible ilegalidad de los procedimientos contra la Constitución.MARÍA ISABEL RUEDA