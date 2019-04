Fiscalía investiga muerte de desmovilizado de Farc en N. de Santander

Para buscar que haya garantías de "transparencia" en la investigación, la Fiscalía General asumió el caso por los hechos que rodearon la muerte de Dimar Torres Arévalo, un desmovilizado de las Farc, en Convención (Norte de Santander).



Torres Arévalo murió a causa de impactos de balas en confusos hechos en inmediaciones del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda Campo Alegre, al caso se suma el agravante de que la comunidad de la zona afirma que falleció en medio de una acción del Ejército.

De confirmarse que la muerte del excombatiente se originó por una acción de exceso de fuerza o abuso de autoridad, los militares presuntamente involucrados quedarían bajo órdenes de la Fiscalía FACEBOOK

TWITTER

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que es un "hecho que ya esta en investigación. Se trata de unos miembros de la Fuerza Pública que le estaban prestando protección a una ETCR, y allí se registró la muerte de una persona".



La investigación disciplinaria y administrativa esta en manos de la Inspección del Ejército, para establecer y sancionar, en caso de que hubiera lugar, a los uniformados presuntamente involucrados en el homicidio.



"De confirmarse que la muerte del excombatiente de las Farc se originó por una acción de exceso de fuerza o abuso de autoridad, los militares presuntamente involucrados quedarían bajo órdenes de la justicia ordinaria, es decir, a manos de la Fiscalía", dijo una fuente del Ejército a EL TIEMPO.

Los testimonios que señalan a militares

"Como a las 5 y 20 de la tarde (del lunes 22 de abril) escuchamos unos disparos. Y empezamos a investigar en la vereda quién hacia falta. Y nos faltaba un señor Dimar Torres Arévalo, que estaba en el corregimiento de Miraflores comprando unas herramientas", relató un integrante de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Campo Alegre.



El líder social señaló que cera de 80 personas salieron a buscar a Torres y le preguntaron al Ejército si ellos lo tenían. "Los militares decían que no y que no. Y nosotros les decíamos que ya nos habían informado que ellos lo tenían", agregó.



El integrante de la JAC afirmó que después de 20 minutos de forcejeo con los militares encontraron un hueco en la tierra y, a pocos metros de allí, el cuerpo del exguerrillero.



"No nos dimos por vencidos y encontramos un hueco. Estaban haciendo un hueco, dejaron las herramientas, dejaron un sombrero. Dejaron un balde llenó de agua de panela porque estaban haciendo agua de panela ahí... Y nosotros nos desesperamos e hicimos ruido.. 'lo mataron, lo mataron', porque encontramos el hueco. Y nos miramos y nos dimos cuenta de que lo habían matado", relató.

No nos dimos por vencidos y encontramos un hueco. Estaban haciendo un hueco, dejaron las herramientas, dejaron un sombrero (...) Y empezamos a buscarlo y como a los cinco minutos encontramos el cuerpo FACEBOOK

TWITTER

"Y empezamos a buscarlo y como a los cinco minutos de haber encontrado el hueco, encontramos el cuerpo del señor Dimar Torres, asesinado por esos sinvergüenzas(...)", puntualizó el líder comunal que hizo la denuncia ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

Frente a la denuncia, el comandante de la Segunda División del Ejército, general Mauricio Moreno, aseguró que si se encuentran pruebas de la participación de algún militar en el hecho informarán a la Fiscalía. "En el momento que esté comprometido personal militar en la muerte del señor Dimar Torres, que estamos verificando, no dudaremos en dejarlos a manos de la Fiscalía General", expresó.



JUSTICIA

En Twitter: @PazYJusticiaET