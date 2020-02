Fiscalía iniciará extinción de domino a finca de embajador Sanclemente

La Fiscalía General compulsó copias a la Dirección Nacional de Extinción del Derecho de Dominio, dentro del proceso que se adelanta por los tres laboratorios para la producción de cocaína encontrados en la finca en Guasca (Cundinamarca), propiedad de Fernando Sanclemente, actual embajador de Colombia en Uruguay.

En los allanamientos realizados el pasado 12 de febrero se encontraron 6 kilos de sustancias químicas para elaboración de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron destruidos con base en los protocolos establecidos, y 9 kilogramos de cocaína y pasta base de cocaína que se encuentran en cadena de custodia.



En el predio fueron capturadas cinco personas señaladas de custodiar y trabajar en los tres laboratorios.

#ATENCIÓN #Fiscalía compulsó copias a Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, luego de allanamiento a tres laboratorios para la producción de clorhidrato de cocaína encontrados en finca en #Guasca (#Cundinamarca). pic.twitter.com/wyrkwehYqU — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 27, 2020

El fiscal de conocimiento les formuló cargos a los implicados por tráfico de estupefacientes agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Siete toneladas de insumos químicos fueron incautados por la Policía en el lugar. Foto: Policía Nacional

En un trabajo conjunto de las autoridades de Colombia y Estados Unidos se determinó la existencia de una organización que adquiría cocaína que era transportada a una finca ubicada en Guasca (Cundinamarca) donde funcionaba un laboratorio clandestino que realizaba el procesamiento del estupefaciente.



La Fiscalía adelanta la recolección de elementos materiales probatorios para establecer si otras personas pudieran estar vinculadas a los hechos.



Por su parte, el embajador de Colombia en Uruguay pidió este lunes formalmente una licencia no remunerada a la Cancillería.



La Cancillería aseguró que esta licencia la pidió para "apoyar a su familia". A Sanclemente le sigue un proceso de investigación que adelanta la Policía y la Fiscalía luego del hallazgo de un laboratorio de cocaína en su finca.



A través de un comunicado, la familia Spiwak, presidente de la cadena hotelera, se desligó de alguna sociedad con la finca Sanclemente.



En el comunicado, Ángel Spiwak Knorpel, asegura que su hermano Boris, fallecido hace 15 años, fue socio en esa propiedad de la familia Sanclemente Alzate, pero no tienen relación con ellos desde esa época.



“En efecto a la muerte de Boris, su viuda heredó dicha propiedad no existiendo desde hace más de 15 años relación alguna ni familiar, ni comercial con sus herederos”, dijo.



