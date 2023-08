Luego de que hace algunos días, la Fiscalía General de la Nación denunciara que había un plan orquestado por el Eln para atentar en contra de la vida del fiscal Francisco Barbosa, este sentenció públicamente que responsabilizaba al gobierno de lo que pasara con su vida o con la de su familia.



(Le recomendamos leer: 'Rechazamos cualquier amenaza o plan para atentar contra el fiscal': Alto Comisionado).



La advertencia llegó hasta la oficina del alto funcionario, luego de que, según él, tres fuentes confiables coincidieran en que se estaba planeando un atentado terrorista en su contra.

Barbosa comentó en diálogo con Caracol Radio que existe información en la cual se indica que hay una coordinación entre frentes urbanos del Eln para atentar en contra de su vida.



A esta hipótesis se suman los supuestos movimientos de dinero hechos por esta guerrilla y que son similares a los que se hicieron en 2019 cuando se perpetró el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander.



De hecho, el fiscal general dijo que podría haber francotiradores involucrados en el plan terrorista que se estaría planeado.



"Yo pregunto, ¿qué hubiese pasado en el país si se presenta el atentado terrorista hace un mes o hace 20 días?, entonces hubieran dicho que vaina con el fiscal, o ponen un carro en la Fiscalía y entonces quién tenía la información y no se había entregado", sentenció Barbosa.



Su afirmación se da luego de que explicara que el Ejército Nacional conocía la información y que no se la habían entregado al órgano judicial para la respectiva investigación.



"Yo asumo los riesgos propios de mi cargo y desde ningún punto de vista suspendo mis actividades como fiscal general de la nación, pero necesito un grado de cooperación con el gobierno nacional, que no estoy encontrando, y que ponen en riesgo la vida mía, la vida de mis allegados y la vida de los funcionarios que trabajan en la Fiscalía", comunicó Barbosa.



El funcionario también dijo que no ha recibido ninguna llamada del presidente Gustavo Petro y que siente que falta una cooperación institucional:



"A mí me molesta que el gobierno tenga la misma posición que ha tenido desde enero de este año cuando pasan las cosas que tiran la piedra y esconden la mano diciendo mira, fiscal, nos parece muy grave lo que está pasando, pero posteriormente me dicen sí, pero hay responsabilidad suya",



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS