El fiscal general Francisco Barbosa Delgado hizo cuestionamientos al proyecto de humanización carcelaria radicado por el Ministerio de Justicia al Congreso. Durante una audiencia pública para examinar el tema, el jefe del ente acusador advirtió que no se le pueden “abrir huecos al sistema jurídico colombiano”.



Indicó por ejemplo que no está de acuerdo con la despenalización de algunos delitos ni con la eliminación de la posibilidad de imputar cargos por concierto para delinquir a quienes incurran en delitos durante protestas.

“No se le puede hacer trampa al país, hay que jugar de frente”, dijo el fiscal Barbosa Delgado al cuestionar que se están incluyendo beneficios a narcotraficantes.



Dijo que el artículo plantea que personas procesadas por delitos asociados al tráfico de drogas puedan recibir gabelas como la suspensión de la pena.

Facebook Twitter Linkedin

Capturados con droga en altamar Foto: Armada Nacional

“Nos metieron una parágrafo en donde básicamente se está suspendiendo la ejecución de la pena de narcotraficantes en Colombia, juguemos limpio hagamos el debate aquí, si lo que se quiere es la amnistía en Colombia que se diga, pero no se puede utilizar un mecanismo subrepticio para establecer un beneficio de esa consideración", dijo Barbosa Delgado.



Indicó que el beneficio para pequeños cultivadores debe ser concreto y no se puede abrir al gran narcotráfico.



Igualmente dijo que ha dialogado con el presidente Gustavo Petro sobre el proyecto de sometimiento y que él le ha manifestado que no le interesa negociar con narcotraficantes: "y yo le creo".



Insistió en sus criticas a la baja operatividad de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico y señaló que en febrero finalmente se incautaron 8 toneladas de coca y que en ciudades como Barranquilla no hubo incautaciones.



"Ese festival de la cocaína va en contra de lo que dijo el presidente Petro que había que atacar el tema de puertos, de narcotráfico y de contrabando", añadió tras señalar que les argumentaron que por una tormenta tropical no se pudieron realizar operativos en el mar.



A su turno Freddy Machado presidente de Asonal sostuvo que en Colombia no hay política criminal y que el proyecto del gobierno representa un avance para el país.



Sostuvo que se requiere un fortalecimiento de la investigación en Colombia destinando mayores recursos para el CTI y la Policía Judicial, pero advirtió en otras reformas se han planteado cambios pero nunca se ha destinado el dinero para poner en funcionamiento las reformas.



Igualmente apoyo que se acudan a medidas de aseguramiento distintas a la cárcel, pero que se deben hacer los ajustes para que esas decisiones se hagan efectivas.



A su turno Juan Benavides, del sindicado de la Uspec insistió que se requieren más recursos económicos para atender la situación carcelaria del país.



Esto al considerar que por ejemplo las raciones de comida al día valen entre 12.000 pesos y 15.000 pesos por interno y ese dinero no es suficiente para garantizar adecuadamente el suministro de todas las comidas.

Añadió el sistema de salud carcelario tiene problemas estructurales y se requieren decisiones para mejorarlo.



William Mendieta Montealegre, Secretario Jurídico de la Alcaldía de Bogotá dijo que la administración comparte los motivos que llevan a la presentación del proyecto, pero advirtió que no se puede avanzar a una excarcelación masiva que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com