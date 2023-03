El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, enfatizó sus críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro en temas de lucha contra el narcotráfico.



Esta vez hizo los cuestionamientos en un escenario internacional durante un evento que se adelanta en la República Dominicana a instancias de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).



(Le puede interesar: La versión en Fiscalía de empresario que dice que pagó soborno a exjefe de Uaesp).



"Hay desafíos que estamos enfrentando en Colombia. Están tratando de tergiversar la lucha contra el narcotráfico de manera masiva en el nuevo gobierno que llegó", dijo el funcionario.

Dijo que una tonelada de cocaína en el Atlántico puede costar cinco millones de dólares y en Europa, unos 60 millones de dólares, lo que dimensiona el poder económico y corruptor de las redes de traficantes.

Facebook Twitter Linkedin

Decomiso de droga en camión cisterna en norte de Popayán. Foto: archivo particular

Igualmente sostuvo que ya en el pasado han usado ese poder económico para permear a las instituciones y los congresos para lograr cambios a su favor.



Y fue más allá señalando que "el gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. Yo me he opuesto y como fiscal general no permitiré que pase, porque no representa el pensamiento de los colombianos".



Indicó además: "Imagínense ustedes legalizar la importación de precursores químicos para la producción de cocaína, heroína y drogas sintéticas". Señaló que ya había denunciado un parágrafo del proyecto de ley que establece reformas para el sistema carcelario que daba beneficios a narcotraficantes: "Les dije que fueran más originales y lo camuflaran mejor".





Añadió que así mismo se está oponiendo a parte del proyecto de sometimiento de las bandas criminales.



"Ya están diciendo algunos sectores en Colombia el Fiscal está hablando mucho, el Fiscal no debería participar en estos asuntos", indicó el funcionario.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro y el fiscal Barbosa. Foto: Presidencia

El jefe del ente acusador destacó la creación de equipos de trabajo con los demás países de la región para trabajar conjuntamente contra el delito transnacional.



"Han venido trabajando temáticas específicas, se reúnen a hacer operaciones transnacionales en la lucha contra la criminalidad", añadió tras señalar que entre otros hay grupos de trabajo contra el lavado de activos y seguridad de los fiscales. ​

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com