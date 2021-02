La visión del 'Financial Times' sobre regreso del glifosato a Colombia

En un reportaje, el diario económico británico Financial Times analiza la opción que evalúa Colombia de volver a las fumigaciones aéreas de narcocultivos en la lucha contra las drogas en el país.



El texto recogió las voces tanto de erradicadores de coca como de campesinos cultivadores y no cultivadores de esa planta que sufrieron las consecuencias de las aspersiones, que estuvieron haciéndose hasta 2015, cuando se suspendieron luego de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó el glifosato como probablemente carcinogénico.

(Le recomendamos: Así sería la regulación para el regreso de la aspersión con glifosato)

El diario puso de presente que pese a los esfuerzos, entre 2012 y 2017 Colombia incrementó su producción de coca en 250 por ciento, según la ONU, y es en ese contexto en el que el Gobierno colombiano está presionando para volver a las aspersiones.



Pero el Financial Times expone varias dudas sobre el regreso de este químico; por ejemplo, señala que no solo no se ha levantado la clasificación como probablemente carcinogénico sino que investigaciones y expertos en el tema señalan que la fumigación aérea no es muy costo-efectiva.

(Lea también: En lo que va de 2021 se han erradicado más de 7.000 hectáreas de coca)

Además, recordó que solo el año pasado Bayer, la empresa dueña de Monsanto –que produce el herbicida con glifosato más usado en el mundo– tuvo que pagar, en conciliación, 10.900 millones de dólares a 100.000 demandantes que alegaban que el químico les afectó la salud y les causó cáncer.



El diario señaló que otras de las estrategias que ha mirado Colombia son la intervención en otros niveles de la cadena productiva de la cocaína -como la destrucción de laboratorios de procesamiento-, y la sustitución de cultivos ilícitos, pero advierte que es necesario que el Gobierno mejore la seguridad e infraestructura en el campo para que haya incentivos reales para los campesinos.



(Puede seguir leyendo: Lista ponencia que definirá si se caen normas que regulan el fracking)



Una tercera salida que analiza el artículo es la que han estado promoviendo algunos políticos, entre ellos el expresidente Juan Manuel Santos: la descriminalización de la cocaína y su regulación por parte del Estado. En este punto citan comentarios que Santos hizo en un webinar reciente sobre el tema en el que dijo: “Una guerra que ha durado 50 años y no se ha ganado es una guerra que está perdida”.

JUSTICIA