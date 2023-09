El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, emitió 25 órdenes a todos los comandantes de unidades militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea luego de que en Tierralta, Córdoba, se presentaran intimidaciones a la población civil de parte de integrantes del Ejército que se habrían hecho pasar como disidentes.



Las órdenes conocidas por EL TIEMPO enfatizan en que hechos semejantes no pueden ser tolerados por las Fuerzas, por lo que se ordenó hacer revisiones exhaustivas de sus las unidades para garantizar que el personal esté "actuando de acuerdo con nuestras normas éticas, morales y jurídicas".

"Ningún soldado, suboficial u oficial puede actuar fuera de las normas que orientan el correcto desarrollo de nuestra institución", dijo.



"Vuelvo a mencionar el anclaje estratégico ya que cada acción que desarrolla un soldado puede tener repercusiones estratégicas. Incluso el actuar del soldado más recientemente incorporado puede generar consecuencias de amplia difusión e impacto en caso de un control deficiente", agrega el oficial.



"No podemos permitir más escándalos mediáticos que afecten a nuestra institución ni a nuestro país. Las Fuerzas Militares son una institución sagrada y todos los Comandantes a todo nivel tienen la responsabilidad de salvaguardar la legitimidad de la fuerza que representamos", indicó.



El comandante de las FF.MM. dijo que la imagen y la credibilidad institucional se ven directamente afectadas por cualquier acción que incumpla la ley, por lo que las unidades militares y sus comandantes tienen una tarea "de mantener la integridad de nuestras operaciones, lo que incluye un estricto control sobre lo que están haciendo nuestros hombres en todos los niveles, desde la instrucción, hasta el nivel táctico y administrativo".

'Matrices de riesgo' en las operaciones

La comunicación conocida por este diario indica que, de ahora en adelante, "es obligatorio generar matrices de riesgo en el planeamiento de cada operación".



Además, señala que se deben observar de cerca cómo se desarrollan las operaciones de todas las unidades subordinadas y dice que no se puede permitir "el libre albedrío en nuestras filas".



"Los Comandantes debemos establecer una intención clara, tareas claves y un estado final deseado en cada acción u operación que ordenemos. Además de desarrollar una constante evaluación antes, durante y después", dijo.



De igual manera, el general Giraldo exhortó a todos los integrantes de las FF.MM. para "a seguir estrictamente estos parámetros legales, éticos y doctrinales", indicando que "no habrá tolerancia para aquellos que no respeten estas directrices".

Se prohibió el celular en las operaciones de combate

En ese sentido, el comandante de las FF.MM. les recordó a sus tropas que "todas las acciones, ya sean administrativas o de combate, deben enmarcarse en nuestro esquema estratégico. Las repercusiones deben analizarse cuidadosamente en el planeamiento, buscando evitar impactos negativos a largo plazo".



Y, además, dijo: "Prohíbo estrictamente el uso de dispositivos móviles personales para registrar operaciones de combate. En caso de necesitar registros, deben utilizar cámaras corporales GoPro o similares".



Según el general Giraldo, al no tener celulares personales, se puede "mantener un control seguro y efectivo de la información, no más soldados grabando los combates con sus celulares, se interesan más por posar que por maniobrar".

El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla. Foto: Cortesía Fuerzas Militares. Archivo

Recolección inteligente de información

Igualmente, se indicó que los comandantes deben trabajar estrechamente con los equipos de inteligencia para obtener información crítica sobre el terreno como posibles amenazas, incluyendo el análisis del poder relativo de combate o la capacidad de más adopción de la amenaza, así como aspectos meteorológicos, tropas disponibles, consideraciones sobre civiles y el ambiente de información, entre otros.



El general Giraldo dijo que debe haber una preparación adecuada de todas las operaciones y no se pueden enviar a las tropas a una misión en la que no esté asegurado su éxito, a fin de evitar hechos como la emboscada en Cumbitara, Nariño, que dejó cuatro militares muertos.



"Para ello, debemos utilizar todas las herramientas disponibles, como por ejemplo la inteligencia o los recursos disponibles que nos permitan tener un panorama lo más claro posible del área de operaciones, minimizando el riesgo, proteger la vida de nuestros soldados es un deber de todos los Comandantes", señaló.

Evaluación de unidades militares

En las órdenes, el general Giraldo también le pidió a los comandantes "una revisión a fondo de la organización de todas nuestras unidades militares. Esta revisión debe incluir una representación clara de su estructura, roles, tareas y responsabilidades. En esta revisión, se debe identificar específicamente qué unidades conducen operaciones especiales y cuáles no".



En ese sentido, preció que las unidades que no cumplan con los requisitos necesarios para operaciones especiales, se les debe prohibir su ejecución.



También indicó que se deben "evaluar a profundidad las capacidades, recursos y entrenamiento de todas las unidades" para identificar las áreas que necesitan ser reforzadas.

Se prohíben prendas que no hagan parte del uniforme

Miembros del Ejército de Colombia llegaron a la vereda y se hicieron pasar como guerrilleros del Quinto Frente de las Farc y procedieron a maltratarlos físicamente y de palabras. Foto: Archivo particular

Igualmente, el comandante de las Fuerzas Militares indicó que "el uso de prendas o equipamientos que no se ajusten a nuestro uniforme reglamentario esto está estrictamente prohibido".



También indicó que e despliegue de unidades para cualquier misión u operación debe basarse estrictamente en sus habilidades y entrenamiento y que debe haber un enfoque para maximizar la eficiencia operativa de nuestras Fuerzas Militares, haciendo un "meticuloso análisis de todas las variables de la misión" que incluye factores tácticos, operacionales y estratégicos, así como el tema del clima.



"Las condiciones climáticas pueden afectar significativamente el desempeño de nuestras fuerzas, por lo tanto, es esencial que se tenga en cuenta este aspecto durante las etapas de planificación y ejecución de las operaciones", indicó.

Igualmente, el general Giraldo indicó que las Fuerzas de reserva deben estar listas para brindar un apoyo efectivo a las unidades que están directamente comprometidas en una acción. E hizo especial énfasis en que toda la cadena de mando comprenda "la importancia de mantener y hacer cumplir la disciplina, las regulaciones y otras órdenes relacionadas con la operatividad y liderazgo en nuestra institución".



"La disciplina es fundamental para mantener la unidad, la eficiencia y la profesionalidad en nuestras filas y cualquier falta a ella debe ser abordada y corregida de manera efectiva y oportuna", dijo.

Acatar reglamentos

Finalmente, comandante de las Fuerzas Militares señaló que todos los jefes de las unidades militares deben comprender los reglamentos y la doctrina en su totalidad, "para asegurar nuestra cohesión y efectividad como organización y cualquier incumplimiento o desvío de ellos puede comprometer nuestras operaciones y la seguridad de nuestro personal".



"Un líder efectivo no solo hace cumplir las reglas, sino que también inspira por su ejemplo, fomenta la moral, la espiritualidad de cuerpo y el respeto a los superiores y subalternos", señaló.



El general Giraldo dijo que todas las órdenes que se emitan deben ser claras, concisas y factibles de cumplir y que los Comandantes deben asegurarse de que las órdenes se entiendan completamente antes de su ejecución.



"Insto a todos los Comandantes a hacer cumplir estas directrices. Es parte de nuestro deber, no solo para mantener la disciplina y la estructura de nuestra organización, sino también para asegurarnos de que somos líderes efectivos y respetados", agregó.



Por último, el general Giraldo expresó: "debemos siempre recordar que cada decisión que tomamos tiene un efecto en el campo de batalla, y que nuestras acciones pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por lo tanto, los invito a que sigamos estas directrices de manera efectiva y responsable".

