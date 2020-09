Mindefensa dice que no está desafiando a nadie con apoyo a la Policía

El ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo hizo una férrea defensa de las Fuerzas Militares y de Policía e insistió en sus cuestionamientos a sectores políticos del país.

Durante la intervención en la Cátedra Colombia de la Escuela Superior de Guerra el funcionario indicó “la defensa de la Fuerza Pública es una tarea que tengo muy clara y de la que me siento muy orgulloso. Que no se entienda esto como un desafío a nadie, es mi convicción. Mi obligación moral”.



Y añadió: “Se dice que ha disminuido el apoyo de los colombianos a nuestras Fuerzas Militares y Policía. Yo estoy seguro de que no es así. El amor de los colombianos hacia los soldados y policías no es una cuestión de tendencias, de hashtags o de temas del día. Se trata del reconocimiento, gratitud y admiración que sentimos la mayoría hacia quienes representan lo mejor de nuestro país”, dijo Trujillo.



Igualmente dijo que los hechos registrados en el país que comprometen a uniformados son casos individuales que no comprometen a las instituciones.



“Se busca, para confundir y ganarse a las masas, en un intento de conquistar votos, estigmatizar a cerca de 400 mil hombres y mujeres que dan la vida por los colombianos y que actúan bajo las premisas y valores de Instituciones que, no solo son respetuosas, sino también promotoras y garantes de los derechos humanos”, indicó el jefe de la cartera de defensa.



Sostuvo que las autoridades actúan apegadas al respeto por los derechos humanos y así está establecido en la doctrina y los protocolos de las instituciones.



“Contrario a lo que hoy, de forma politiquera, dicen algunos, cuando un militar o un policía desconoce esos reglamentos, o pasa por encima de la Constitución y la Ley, produce un profundo dolor al interior de la Fuerza. Y es doloroso porque no solo es una deshonra al uniforme, sino también un olvido de todos los esfuerzos del Estado en su proceso de formación, entrenamiento y capacitación. Olvida los valores que se le inculcan. Olvida los lineamientos de sus superiores, el compromiso de sus compañeros. Y resquebraja la confianza que tienen los colombianos en esa persona, como representante de toda una Institución.”, dijo el funcionario tras indicar que las mismas fuerzas no toleran ese tipo de situaciones y se han apoyado las investigaciones para que se asuman las responsabilidades individuales en cada caso.



Dijo que no se puede aceptar la tesis de que por la actuación ilegal o corrupta de un militar o de un policía, se señale a toda una institución como si se tratara de un grupo criminal y que ese es el mensaje que quieren dar algunos sectores poniendo “a las Fuerzas Militares y a la Policía al nivel de delincuentes y criminales que no tienen ningún tipo de faro moral o legal”.



Y sin mencionar a la Corte Suprema de Justicia que habló en su fallo de tutela sobre las actuaciones de los uniformados en medio de las protestas, el ministro dijo “hoy nos hablan, incluso, de sistematicidad en excesos de la Fuerza Pública. Nos hablan de dicotomías entre Fuerza Pública y ciudadanos, creando imaginarios en los que supuestamente son enemigos el uno y el otro. Son mensajes que solo tienen fines politiqueros, pues están muy alejados de la realidad”.

