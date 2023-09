Entre la obra del escultor y pintor antioqueño Fernando Botero, quien falleció este viernes, se destacaron algunas piezas que hizo en ocasión de la violencia por la que pasó el país principalmente entre los 80 y comienzos de este siglo.



En varias oportunidades lo reflejó, y aunque en una entrevista que le concedió hace un tiempo a Caracol Radio dijo que por lo general sus obras estaban dirigidas a transmitir paz, eso no fue un obstáculo para que en algunas exposiciones el tema central fueron hechos de dolor y sufrimiento a causa de la violencia.



"He pintado Colombia toda mi vida. Tanto la amable que conocí de niño, como esta que veo ahora a través de la prensa, y que me impacta mucho. Eso me ha producido una impresión y una necesidad de pintar seis o siete cuadros que son parte de esa realidad. No es una decisión, como que se levanta uno por la mañana y dice voy a pintar la violencia", dijo en otra entrevista de hace años al referirse a una de sus obras.



Una de las pinturas que así lo demuestran fue la conocida como 'Masacre en Colombia', una obra del año 2000 en la que se ve a un grupo de siete mujeres y hombres baleados en la calle de un poblado en el que se alcanzan a ver camisetas rotas, casas afectadas y el pedazo de un incendio.



Obra Pablo Escobar muerto, de Fernando Botero. Foto: Archivo/El Tiempo

Obras de ese estilo marcaron un dolor que se vivió en los finales del siglo pasado en su natal Medellín, ciudad en la que en repetidas ocasiones se exhibieron. De hecho, Fernando Botero retrató uno de los episodios que más marcó el conflicto derivado por el narcotráfico: la muerte de Pablo Escobar Gaviria.



Con dos cuadros llamados 'La muerte de Pablo Escobar', del año 1999, y 'Pablo Escobar muerto' de 2006, el artista más influyente de la historia del país concentró su visión de los instantes en los que el excapo cayó muerto en un tejado de la capital de Antioquia en el año 1993.

La inspiración de Fernando Botero Foto: Shutterstock

La serie en la que apareció 'Tirofijo'

En el año 1999, el artista antioqueño presentó una serie de óleos entre los que están 'Carrobomba', 'Guerrilleros' y 'Esmeralderos', y uno de los que se destacó fue la pintura de Manuel Marulanda Vélez, el entonces comandante de las Farc conocido con el alias de Tirofijo.



En el cuadro, el retratado sale con la toalla roja que usualmente usaba, vestido de camuflado y con un fusil y botas que tiene de fondo al bosque en el que Botero ubicó al personaje.



En una entrevista de hace unos años, el antioqueño contestó que pintó a 'Tirofijo' porque fue el guerrillero más legendario: "No está sentado a la mesa de las conversaciones sino en la selva. Es un personaje de una importancia capital para Colombia. De su buena voluntad y buena fe depende el futuro del país... Un personaje clave para la paz".



Así como retrató al máximo jefe de la guerrilla de las Farc, en el año 1997 Fernando Botero también hizo alusión al paramilitarismo de la época. Con su pintura 'Masacre de Mejor Esquina', un hecho que sucedió en un corregimiento de Córdoba, representó cómo varias personas que se encontraban departiendo en un establecimiento fueron masacradas.

Fernando Botero. Masacre de Mejor Esquina. 1997. Óleo sobre tela. Pintura. Banco de la República. Foto: Fernando Botero. Banco de la República.

Este tipo de obras del maestro, que hacen parte de un universo artístico que lo llevó a los museos más prestigiosos del mundo, fueron presentadas en diversas ocasiones en exposiciones organizadas en Colombia. Hace seis años, por ejemplo, llegó hasta Ocaña, Norte de Santander, la muestra itinerante llamada 'Violencia'.



A cargo de esa muestra estuvo el Museo Nacional, que exhibió 20 pinturas que en su conjunto reflejan los últimos 20 años de la violencia que vivió el país precisamente en el siglo XX.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

