Así funciona la estrategia de la Policía para evitar la comercialización de fentanilo

En Colombia, las llamadas drogas sintéticas las están mezclando o adulterando con opioides, lo que puede dar un resultado letal.



Esa es una de las conclusiones de la Policía Nacional y la preocupación que hay frente a las muertes que se podrían dar de manera “accidental y no por consumo” ante el mencionado fentanilo.



¿A qué se refieren? De acuerdo con expertos de la dirección Antinarcóticos, en Colombia no se consume el fentanilo, que es medicamento – analgésico – de uso hospitalario y que no es de venta libre.



Pero si se ha detectado un mercado ilegal de la venta de ampolletas “que podrían terminar en manos de personas dedicadas al tráfico de drogas sintéticas, que la podrían mezclar aprovechando el boom del nombre del fentanilo (para cobrar más por dosis), sin ser conscientes que la mezcla puede llevar a la muerte en cuestión de segundos a quien la consuma”, aseguró el oficial de la Policía Antinarcóticos.



En esa línea, el experto señaló que una persona consume por primera vez “el peligroso coctel”, y esa sola dosis puede ser letal, lo que se consideraría una muerte accidental y no por sobredosis por consumo frecuente, “que es lo que se quiere evitar a toda costa en Colombia”, puntualizó el oficial.



De hecho, explicó la fuente que, dos miligramos de fentanilo son mortales, y eso es lo que no saben quienes hacen la mezcla con la droga sintética.



Reiteró que en Colombia no hay consumo de fentanilo, pero sí un tráfico del medicamento que se desvía a los carteles de México.

La adicción al fentanilo es una gran preocupación para EE. UU. Lo han catalogado como una epidemia. Foto: DEA

Se han identificado 400 perfiles falsos

Dentro del trabajo que viene adelantando la Policía Nacional, se estableció que las redes dedicadas a ofrecer drogas sintéticas mezcladas con fentanilo – no solo en Colombia, sino en diferentes partes del continente - lo están haciendo a través de redes sociales.



“Publican perfiles falsos y ofrecen la droga con palabras clave. Estos perfiles no duran mucho tiempo al aire y en un trabajo coordinado con la Agencia Antidrogas de Estado Unidos, DEA, las autoridades hemos identificado 400 perfiles falsos”, destacó el investigador de Antinarcóticos.



El experto señaló que así empieza la cadena de engaños al ofrecer pastillas de fentanilo, que no son más que medicamentos de uso controlado, los cuales pueden causar la muerte.

Mezclan analgésicos para osos y leones

El cerebro se adapta al fentanilo, lo que reduce la sensibilidad y dificulta sentir placer con otra cosa. Foto: YouTube: YoSoyPlex



“Los narcotraficantes no tienen escrúpulos y se ha evidenciado que han llegado a mezclar analgésicos para osos y leones, y en Estados Unidos lo ofrecen como fentanilo, ese es un factor que incide en el alto número de muertes en ese país”, afirmó el oficial.



En Colombia, aseguró que las autoridades buscan evitar el falso mercado y las muertes accidentales.



Y citó como ejemplo, que en las fiestas y por páginas en internet han detectado que se ofrece un falso ‘tucibi’ o cocaína rosada, a la que le mezclan hasta 10 medicamentos, que aunque no llegan a ser letales, si pueden causar intoxicaciones.



Desde esa óptica, la Policía Nacional, le pide a los padres de familia hablar con sus hijos sobre los peligros frente al consumo de estas sustancias y estar atentos a las redes sociales en las que interactual.

La estretegia de la Policía para frenar el tráfico de fentanilo

El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, presentó la estrategia contra el fentanilo que lleva como nombre: Anticipar para Cuidar de Frente contra los Opioides.



El general señaló que la misma tiene cuatro ejes de actuación, que buscan generar un impacto en el comercio ilegal. Manufactura y consumo.

Cooperación internacional.

Prevención y conocimiento.

Corresponsabilidad e Integración.

Inteligencia, investigación y servicio de policía.

Policías de Colombia se están capacitando en Estados Unidos

El general William René Salamanca. Foto: MAURICIO MORENO

Sobre la cooperación internacional, el general Salamanca dijo que en este momento hay un Intercambio de información judicial con los países fronterizos, productores (México) y consumidores (Estados Unidos).



Dentro de la cooperación internacional, hoy se encuentran en la DEA (EE.UU.), 40 policías colombianos de Inteligencia, Antinarcóticos y Judicial, conociendo sobre el fentanilo.



Y a la par, en Colombia, se están entrenando 80 caninos en la detección de opioides.



De igual forma, dentro de la estrategia se da prioridad a la activación del Sistema de Alertas Tempranas.



A la vez, en la estrategia, prima el trabajo coordinado de educación, familia y comunidad.



Y se conformará una mesa interinstitucional e interagencial con vinculación del sector salud, educación, defensa, justicia y de control para definir competencias, alcances y

responsabilidades.

