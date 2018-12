Arranca cumbre de Farc: ¿aparecerán Márquez y el 'Paisa'?

Las directivas del hoy partido Farc se reunirán a partir de este viernes en Bogotá para llevar a cabo su segunda cumbre desde su constitución como una colectividad netamente política, en la que no sólo harán un balance del estado de la implementación del Acuerdo de Paz sino también de su actividad proselitista.

Este encuentro, al que están convocados 111 dirigentes delegados del partido y al que se espera lleguen por lo menos unos 80, como ocurrió el pasado de septiembre, se da en un marco de división interna que se ha profundizado en los últimos meses y con la expectativa de que dos jefes históricos de la antigua organización guerrillera, quienes en la actualidad nadie sabe su paradero, acudan a la cita: Iván Márquez, considerado el segundo del partido, y Hernán Dario Velasquez, el 'Paisa', uno de los grandes exjefes militares que tuvo las Farc.



De hecho, el propio Rodrigo Londoño, Timochenko, escribió esta semana una carta dirigida al 'Paisa' invitándolo a la reunión plenaria de dirigentes del partido e incluso ofreciéndose a acompañarlo personalmente desde el lugar donde está si tiene temores frente a su seguridad. La falta de garantías jurídicas y físicas han sido los argumentos, que junto con Márquez, ha expuesto este exjefe guerrillero para justificar su ausencia en la implementación del acuerdo de paz, desde agosto.



Sobre Márquez, hace unos días, se rumoreó su llegada a la capital, pero ni el Gobierno, ni la Fuerza Pública, ni la ONU, ni la propia Farc confirmaron ese hecho. Aunque Márquez tiene un gran liderazgo de un ala distinta a la de Timochenko, en ese mismo espectro moderado y de reconciliación que encabeza el presidente de Farc se le reprocha a ese exjefe guerrillero ausente "haber abandonado las labores que el partido le había encomendado". En gran parte de la base de excombatientes hay un sentimiento similar.



Días después de la captura del exjefe guerrillero Jesús Santrich, el 9 de abril, por su supuesta participación en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos luego de la firma del acuerdo, Márquez se fue a Miravalle, vereda de San Vicente del Caguán, sitio donde el 'Paisa' lideraba la reincorporación a la vida civil de exguerrilleros de la antigua columna Teófilo Forero. Luego se les perdió el rastro.

Pero el Paisa, a diferencia del Márquez quien ha respondido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a través de su abogado, es el único exjefe guerrillero al que se le adelanta en contra un incidente de incumplimiento en la justicia transicional.



Por no responder a sus llamados no sólo se expone a una eventual orden de captura sino a la expulsión del sistema y en consecuencia a la pérdida de sus beneficios. Por lo pronto, la JEP ordenó al Ejército y a la Policía localizarlo para conducirlo a sus estrados.



En este encuentro político, que se puede extender hasta el sábado o domingo, la Farc va a analizar el desempeño de su bancada en el Congreso, pero los temas álgidos girarán en torno esa división cada vez notoria y esto tiene que ver no sólo con el caso Santrich, sino con el mismo liderazgo de Timochenko.



El 31 de agosto pasado fue el último pleno de Farc. A ese encuentro similar faltó Márquez, el 'Paisa', Henry Catellanos, conocido como 'Romaña' , y también otros siete antiguos mandos medios, cuyo paradero tampoco se conoce, que lideraban la reincorporación de exguerrilleros en distintos puntos del país.



Al término de esa primera cumbre de la colectividad, se pronunciaron sus directivos. "Invitamos a quienes, en razón de varios argumentos, se han retirado de sus filas a regresar a él y reforzar la lucha por el completo cumplimiento de lo acordado en La Habana", dijeron en su declaración.



Además, en su declaración enfatizaron que: "No cohonestaremos la conducta de cualquiera de nuestros integrantes que viole lo previsto en el acuerdo final".

Las críticas al mando de Timochenko

Un hecho que ratificó la división de la Farc ocurrió días después de terminado el pasado encuentro político. En ese momento Joaquín Gómez, un histórico de esa organización - de línea dura al igual que Márquez y Santrich y quien no acudió a esa reunión argumentando problemas de salud-, en una carta criticó fuertemente la dirigencia del partido representada por su presidente, Rodrigo Londoño, Timochenko.



"De Timo como persona no tenemos nada qué decir; en cambio como jefe, le vemos serias dificultades, ya que es un jefe con ausencia de liderazgo, es rencoroso y revanchista", afirmó Gómez en una carta que firmaba junto con Bertulfo Álvarez, excomandante verterano del Bloque Caribe.



Sin embargo, las tendencias dentro de la Farc como partido político se comenzaron a delinear hace un año, a comienzos de septiembre, cuando realizó el congreso constitutivo de su colectividad. Una orientación que mantenía el tono revolucionario y que llevó incluso a mantener las siglas Farc para la nueva colectividad, era liderada por Márquez. La otra, liderada por Timochenko, le apuntaba a un tono más de reconciliación nacional e incluso promovió que el partido se llamara Nueva Colombia. En la cumbre de este fin de semana se volverán a encontrar.



En las elecciones que realizaron para elegir a su dirigencia, entre los 1.200 delegados de todas las zonas de reincorporación que participaron en el congreso constitutivo, predominó el ala de Márquez. De los 111 elegidos, este último sacó la primera votación; en segundo lugar quedó Pablo Catatumbo, alguien también más de tono conciliador; en tercer lugar fue para Santrich, de la línea de Márquez; Joaquín Gómez, también dogmático, quedó cuarto, y Timochenko apenas tuvo el quinto lugar.





PAZ Y JUSTICIA