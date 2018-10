Farc dicen que han entregado "de manera estricta" sus bienes 

El componente de las Farc que hace parte del Consejo Nacional de Reincorporación dijo que viene cumpliendo con el compromiso de la entrega de bienes de la exguerrilla "de manera estricta". Las Farc hacen esa afirmación ante las declaraciones del fiscal general Néstor Humberto Martínez sobre los bienes que han entregado para la reparación.

"El fiscal general vuelve a distorsionar el proceso de disposición al Estado de los bienes que constituyeron la economía de guerra de las Farc, acudiendo a una presentación amañada de la información y apelando al sensacionalismo mediático", aseguran.



Afirman que el 15 de agosto del 2017 le presentaron a la Misión de las Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, el inventario de bienes y activos de las Farc.



De ese inventario, asegura la exguerrilla, se les entregó a las autoridades 255.041 gramos de oro; 2.114’300.000 pesos en efectivo; 450.000 dólares; 205 bovinos; 19 mulares; 134 carreteras; 211 coordenadas de bienes inmuebles; y 742 equipos varios.



Las Farc dicen que esos bienes están avaluados aproximadamente en más de 132.325 millones de pesos.



"Con este proceso de disposición de bienes al Estado se ha venido cumpliendo de manera estricta con lo acordado", afirmó la exguerrilla.



Dijo que estos bienes deben destinarse al fondo para la reparación de las víctimas "y la reincorporación de exintegrantes de las Farc, cuya responsabilidad corresponde al Estado colombiano".



Según la exguerrilla, el Fiscal General "debe ceñirse a desempeñar las funciones constitucionales de la institución bajo su cargo, y no utilizarla como instrumento político contra el acuerdo de paz, en particular para obstaculizar la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz y el proceso de entrega de lo que representó nuestro patrimonio de guerra".



Los exguerrilleros les solicitaron a las autoridades que faciliten los operativos para poder seguir con la entrega de los bienes y tomar la custodia de los que están en riesgo de caer en manos de terceros.



La Corte Constitucional estudia un conflicto de competencias elevado por la Fiscalía General ya que la JEP le ha solicitado que le entregue información sobre los bienes que tiene en su poder en extinción de dominio, sin embargo el organismo acusador se ha negado afirmando que esa información tiene reserva y que el manejo de los bienes que no están en el inventario que hizo las Farc le corresponden



PAZ Y JUSTICIA