La Fuerza Aérea Colombiana, FAC, dio a conocer que avanza el desarrollo de la operación Relámpago VII, que desde este domingo tiene como protagonista los cielos de la Costa Caribe.



Esta es la séptima edición del ejercicio que adelanta con sus homólogos de Estados Unidos.



De acuerdo con la institución aérea, "en este escenario de entrenamiento participan escuadrones de superioridad aérea de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos USAF, la Guardia Nacional de Carolina del Sur y de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC".



Estados Unidos cuenta con su escuadrón de F-16 y Colombia, con los Kfir.



El objetivo del mismo es "entrenar técnicas, tácticas y procedimientos, así como fortalecer la interoperabilidad", aseguró la FAC en un comunicado en el que destacó que "contará con países como Chile y Guyana Francesa, que participarán como observadores en el ejercicio".



La FAC señaló que este ejercicio operacional hace parte del calendario de entrenamientos internacionales de la Fuerza, y se realiza en espacio aéreo colombiano.

Este avión es de fabricación norteamericana. Foto: Lockheed Martin

La FAC explicó que la operación Relámpago es un ejercicio internacional que se ha realizado año tras año desde el 2014 y que ha contado con participantes y observadores de diferentes Fuerzas Aéreas.



"En los años 2018 y 2019 lo hicieron la Guardia Nacional de Estados Unidos y la Fuerza Aérea del mismo país; y luego, en 2020, se sumó la Fuerza Aérea Francesa como observador", señaló la institución.



La Fuerza Aérea afirmó que busca continuamente entrenar a sus tripulaciones, "con el fin de fortalecer capacidades distintivas que le permitan cumplir con la misión constitucional de garantizar la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional, y contribuir a los fines del Estado".



Vale la pena recordar que la flotilla de aviones Kfir cumple su vida útil en 2023 y el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, se refirió a la eventual adquisición de una nueva flotilla “ese es un tema que está evaluándose sobre las capacidades de la Fuerza Pública en el equipamiento. Hay efectivamente una vida útil ya cercana de concluir de varios de estos equipos, estamos en la evaluación, pero lo que tiene que asegurarse es que no puede disminuir la capacidad que tiene la Fuerza Pública en estos momentos, estamos en esa evaluación precisamente y no solo con los Kfir”.

