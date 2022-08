El 31 de mayo murió privado de su libertad en Estados Unidos el poderoso excapo del cartel del Valle Gilberto Rodríguez Orejuela. Llevaba 18 años preso en ese país en donde cumplía una pena de 30 años de cárcel por cargos de narcotráfico. Su hermano Miguel sigue cumpliendo su pena. Los dos exnarcos terminaron por aceptar los delitos por los que eran procesados y, aunque negociaron y entregaron dinero, recibieron la sentencia de tres décadas de detención.



Su enemigo Carlos Ledher Rivas, integrante del cartel de Medellín, cuyo jefe Pablo Escobar decía que prefería una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos, pagó 33 años de cárcel hasta su liberación en noviembre de 2020 y fue otro de los viejos capos que cumplió una larga condena por los cargamentos de droga que movieron en la década de los 80.



En los últimos años, por el aeropuerto de Bogotá han pasado integrantes de los nuevos grupos de narcotraficantes que aparecieron tras la desaparición de los viejos carteles y que en muy poco tiempo regresan al país tras pagar penas mucho más bajas en Estados Unidos.

En abril del 2013 'Fritanga' fue enviado a una cárcel de Estados Unidos. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Así regresó Camilo Torres, alias Fritanga, capturado en 2012 en su fiesta de matrimonio en una isla privada y quien estuvo seis años en Estados Unidos. Además, en abril de 2018 Francisco Javier Zuluaga, conocido como ‘Gordo Lindo’, uno de los narcos purasangre que lograron colarse en el proceso de paz entre los paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe, fue deportado de EE. UU., donde cumplió una condena de 9 años por narcotráfico. Y Eduardo Restrepo, ‘el Socio’, pagó cuatro años y seis meses de cárcel.



En la lista de los que menos pagaron está Jair Sánchez ‘Mueble Fino, quien volvió en marzo de 2019 luego de pagar tres años de cárcel y fue recapturado por otro proceso en mayo del año pasado. Y Andrés López, alias Florecita, del cartel de norte del Valle, quien se hizo famoso por la aparición de su historia en series de televisión, fue condenado a 11 años de prisión y obtuvo su libertad en menos de dos años.



‘Florecita’ no regresó a Colombia y se instaló en el sur de La Florida tal como ha sucedido con otros narcos que cumplieron pena en EE.UU. y no volvieron al país.

En esa lista aparece Juan Carlos ‘el tuso’ Sierra, excluido de la ley de Justicia y Paz por colarse en el proceso de paz con los paramilitares y quien pagó cinco años de cárcel y se quedó en Estados Unidos; así como Miguel Ángel Mejía Munera, alias El Mellizo, quien fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2009 y ya pagó su pena en ese país. ‘El Mellizo’ logró un acuerdocon las autoridades de Estados Unidos que le concedieron protección en ese país y no fue deportado a Colombia luego de recuperar su libertad en agosto del año 2021 tras pasar 12 años detenido.

"Se dieron cuenta que allá pueden negociar, que pueden contratar abogados y que tienen alternativas distintas para bajar las penas.

TWITTER

El regreso rápido al país de los narcos extraditados llevó incluso a que la Dijin creara un grupo para estar atento a su situación en el país y al riesgo de que pudieran volver al negocio ilegal o que generaran violencia intentando recuperar sus propiedades.

El general Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía, afirmó que hace tiempo los narcos le perdieron el miedo a la extradición. “Se dieron cuenta que allá pueden negociar, que pueden contratar abogados y que tienen alternativas distintas para bajar las penas”, dijo el oficial. Añadió que la información que entregan en el exterior no se comparte adecuadamente con Colombia por lo que no es útil para las autoridades del país



Pedro Nel Escorcia, abogado penalista y quien asesora procesos de extradición, señaló que los fiscales estadounidenses han flexibilizado su posición de negociación y, a cambio de información, conceden mayores rebajas.



“Acá en Colombia les pueden dar condenas de más de 20 años y allá les dan entre cinco y seis años. He tenido clientes que no solo se han quedado sino que, como parte de los acuerdos, han logrado permiso para comprar casa en ese país”, dijo el penalista.

De hecho, en registros judiciales aparecen reportes permanentes de capturados en espera de extradición que se acogen al procedimiento simplificado, es decir que renuncian a la práctica de pruebas para que la Corte Suprema avale rápidamente su envío ante cortes de Estados Unidos.



“Saben que el primero que llegue allá tiene mayor oportunidad de negociar y solucionar su situación jurídica y por eso piden la extradición simplificada”, dijo otro abogado que asesora narcos.



A pesar de lograr rebajas de penas en Estados Unidos, algunos de los narcos que volvieron a Colombia terminaron enredados en negocios ilegales y de nuevo están tras las rejas o terminaron muertos.



Es el caso de Luis Agustín Caicedo, ‘don Lucho’, un poderoso excapo que había llegado al país tras pagar una condena por narcotráfico y que fue asesinado en julio del año pasado en el occidente de Bogotá. Estaba citado en la Corte Suprema para declarar en un caso por financiación de narcotraficantes a campañas políticas.



Y el veterano capo Carlos Alberto ‘Beto’ Rentería Mantilla, quien purgó una pena por tráfico en EE.UU. fue recapturado en febrero de 2018 enredado en un nuevo proceso por lavado de activos. El poderoso exnarco del cartel del Norte del Valle fue asesinado dos años después a los 75 años de dos impactos de bala en el barrio Sajonia, en Tuluá, Valle del Cauca.

