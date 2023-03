El exmilitar Andrés Fernando Medina Rodríguez, preso y pedido en extradición por Estados Unidos fue designado gestor de paz por las disidencias de las Farc. El detenido está vinculado al atentado contra el expresidente Iván Duque y un ataque con explosivos a la Brigada 30 del Ejército en Norte de Santander.



Así consta en registros judiciales de la Corte Suprema de Justicia que estudia la solicitud de extradición del capitán en retiro a los Estados Unidos.

Según consta en la Corte Suprema de Justicia, el 28 de febrero la abogada del exmilitar notificó al alto tribunal que su cliente había sido designado como gestor de paz por Javier Alonso Veloza García alias 'Jhon Mechas'.



Para ese momento 'Jhon Mechas' aparecía en la lista de representantes del 'Estado Mayor Central' de las Farc, para que así participara de los acercamientos exploratorios, encaminados a llegar a una 'paz total'.

Andrés Fernando Medina Rodríguez, alias el Capi, ya empezó a entregar datos clave. Foto: Archivo Particular

Tras la denuncia hecha por el fiscal general Francisco Barbosa y luego de una intensa polémica el Gobierno decidió echar para atrás esa designación (hecha el 22 de febrero) y no se levantaron las órdenes de captura contra el exguerrillero.



Seis días después de su designación como representante llegó a la Corte la carta de la abogada Cielo Fonseca Sierra en la que señaló "Que ha sido informado por parte de las disidencias de la FARC EP. Y por parte del comandante de las FARC frente 33 bajo el mando de JAVIER ALONSO GARCIA VELOZA alias Jhon Mechas que dentro del número de personas escogidas por éste como gestores de Paz se encuentra el nombre de Andrés Fernando Medina alias el gemelo y no el capi ya que quien le dio el alias del capi fue la Fiscalía".



Igualmente se menciona a Robinson Jesús González como otro de los gestores de paz del grupo ilegal. Esta persona, que está presa en la cárcel La Picota de Bogotá, no fue excluida de la lista de representantes y la Fiscalía accedió a levantar las órdenes de captura en su contra.



En los registrados consultados por EL TEMPO no figura ningún pronunciamiento de la Corte sobre la designación del extraditable como gestor de paz y no es claro si con la decisión de excluir a 'Jhon Mechas' de la lista de personas a las que se levantaría la orden de captura, esa designación quedó en firme.​

El proceso

Andrés Fernando Medina, alias el 'Capi', es señalado de ser una ficha clave en el atentado contra la Brigada 30 del Ejército con sede en Cúcuta y contra el helicóptero del entonces presidente Iván Duque, diez días después.



El oficial en retiro fue capturado a mediados del año pasado por esos dos atentados y en marzo de este año fue pedido en extradición por una corte de Estados Unidos.



Su defensa ya se había jugado una carta para detener el proceso y pidió a la Corte que se practiquen varias pruebas con las que busca que el exmilitar siga detenido en Colombia.



En un auto conocido por EL TIEMPO y firmado por el magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa se impartieron órdenes a la Fiscalía para que entregue información sobre los procesos en Colombia contra el capturado.

Tras el atentado, se investiga si hubo fallas en protocolos y en la seguridad del presidente Iván Duque. Pero no se descarta filtración de información. Foto: Archivo particular

El exmilitar es pedido por una Corte del Distrito Sur de La Florida por los cargos de concierto para utilizar un arma de destrucción masiva, concierto para asesinar a miembros de los servicios uniformados, proporcionar apoyo material a terroristas, uso de un arma de destrucción masiva e intento de asesinato a miembros de los servicios uniformados.



Sus abogados pidieron que se valide como prueba el escrito de acusación y actas de audiencias en el proceso por que el oficial en retiro fue capturado el año pasado, la información en poder de la Fiscalía General sobre el radicado 5400160000002022-00040 "que involucra a Andrés Fernando Medina Rodríguez por los mismos hechos materia de solicitud de extradición" y los datos del ente acusador y la Policía Nacional sobre los "antecedentes judiciales, anotaciones y órdenes de captura vigentes" a nombre del exmilitar.



La tesis de la defensa es que el capturado ya está siendo procesado en Colombia por los mismos hechos por los que fue solicitado por Estados Unidos y que por eso se le deba garantizar la prohibición de doble incriminación.



El magistrado accedió a la práctica de las dos últimas pruebas y determinó que se de información sobre los hechos, delitos y estado del trámite de los procesos que tiene en Colombia y "de existir decisión de fondo, deberán allegar copia de ésta con su respectiva constancia de ejecutoria".

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com