Tras regreso de ‘Jorge 40’, quedan en EE. UU. 5 exjefes 'paras'

Esta semana, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, se convirtió en el séptimo exjefe paramilitar en volver a Colombia, tras cumplir en Estados Unidos una pena de 16 años -de los cuales pagó efectivamente 12- por narcotráfico.



Aunque ‘Jorge 40’ se une ahora a otros exparas extraditados que han vuelto como ‘HH’, ‘Macaco’, ‘El Primo’, entre otros, en el país norteamericano aún quedan otros cinco excomandantes de las Auc de los 14 que en mayo de 2008 fueron extraditados.

Uno de ellos es Salvatore Mancuso Gómez, quien aunque ya cumplió su condena, está a la espera de que se defina si será enviado a Colombia, a Italia o si puede quedarse en Estados Unidos.



En Colombia, Mancuso, excomandante de los bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las Auc, tiene pendientes dos condenas de Justicia y Paz, por los 8 años de pena alternativa que impone esa justicia transicional, ante la cual la Fiscalía le imputó 4.093 hechos y están pendientes de imputarse otros 42.569 por delitos como concierto para delinquir, desaparición forzada, delitos sexuales, desplazamiento forzado, homicidio, entre otros.

Además de esto, tiene pendiente un proceso en la justicia ordinaria por lavado de activos y concierto para delinquir que habría cometido tras su desmovilización, este caso también involucra a Enilce López, ‘la Gata’, varios de sus familiares y otras personas.



Por otro lado, en Estados Unidos también está Hernán Giraldo Serna, ‘el Patrón’, quien aún no ha terminado de pagar los 16 años de cárcel a los que fue condenado en ese país. En Colombia la Fiscalía le imputó en Justicia y Paz, de donde tiene una condena de 8 años, 1.072 hechos por concierto para delinquir, homicidio, desaparición forzada, violencia sexual, violencia basada en género, reclutamiento de menores, entre otros.

Giraldo, exjefe del bloque Resistencia Tayrona, fue condenado además como un depredador sexual de menores de edad y fue señalado de violaciones, abortos y embarazos forzados, prostitución forzada, esclavitud sexual, entre otros delitos.



Diego Fernando Murillo Bejarano, ‘don Berna’, excomandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, es otro de los exparamilitares que faltan por regresar, en Estados Unidos cumple 31 años de cárcel por narcotráfico.



Ante Justicia y Paz la Fiscalía le imputó 950 hechos por concierto para delinquir, constreñimiento ilegales, delitos contra el patrimonio económico, delitos sexuales, desaparición y desplazamiento forzados, homicidio, secuestro, entre otros. Está a la espera de su primera condena por la Sala de Justicia y Paz de Medellín.

‘Cuco Vanoy’, cuyo nombre es Ramiro Vanoy Murillo, aún no ha terminado de pagar en EE. UU. su condena de 24 años de prisión por narcotráfico. En Colombia, al excomandante del Bloque Mineros le esperan dos condenas de Justicia y Paz por 8 años de cárcel. A él la Fiscalía le imputó en la justicia transicional 1.761 hechos por delitos sexuales, desaparición forzada, extorsión, tráfico de armas, terrorismo, entre otros.



Por último, Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, es el quinto exjefe para que no ha regresado a Colombia. A diferencia de los demás, él quedó libre en Estados Unidos en junio de 2016, tras pagar 8 años por tráfico de estupefacientes. Sin embargo, el exjefe del Bloque Libertadores del Sur. a quien la Fiscalía le imputó 1.092 hechos, no ha vuelto a cumplir las tres condenas de Justicia y Paz que tiene por variados delitos, entre esos homicidio, delitos sexuales, desplazamiento forzado, entre otros.

