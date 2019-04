‘Juancho Dique’ niega estar de vuelta en los Montes de María

Luego de que líderes sociales y la propia Defensoría del Pueblo denunciaron que el exjefe paramilitar de las AUC, Uber Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, está detrás de la reactivación de estas estructuras en la región de los Montes de María (Bolívar), como lo mostró EL TIEMPO este domingo en un informe especial, el ‘expara’ responde.



En diálogo con este diario, Uber Blanquez admite que ha hecho presencia en esa zona, un hecho que por sí solo es intimidante, según el testimonio de las víctimas que volvieron allí luego de que fueron despojadas de sus tierras hace casi dos décadas.

Sin embargo, este exjefe paramilitar niega estar detrás de las recientes extorsiones e intimidaciones a campesinos y reclamantes de tierras allí. De los hombres que delinquieron en el bloque que comandó, ‘Héroes de los Montes de María’, calcula que ahora siguen delinquiendo unos 300, que fueron "reclutados por el narcotráfico", pero asegura que estos no actúan a su nombre.

¿Cómo explica los testimonios que lo sindican de que está reactivado sus estructuras criminales en los Montes de María?



Yo entiendo. Usted sabe, la mala reintegración, la mala desmovilización no es un secreto. Ahí se desmovilizó gente del narcotráfico, todo el mundo lo sabe. Y tampoco es secreto que las bandas criminales se aumentaron por la mala reincorporación, el mal proceso que hubo. Habían dos caminos, coger el malo o el bueno.



Yo cogí el bueno, yo no me dediqué a eso, yo escogí otras actividades. Yo no tengo necesidad de estar organizándome. Cumplo las diligencias en los tribunales y la Fiscalía. ¿A cuántos encuentros con víctimas he asistido?



¿Entonces lo sindican a usted de estar detrás de eso porque han visto en la zona a hombres que delinquieron con usted y ahora están delinquiendo con bandas como el Clan del Golfo?



A un mes de desmovilizado habían más de 50 personas muertas. Hay muchos ejemplos en el país donde se desmoviliza la cabeza y queda la gente desubicada, con ganas de tomar poder, se disputan entre ellos mismos. Eso no es un secreto.



¿Cuántos hombres que delinquieron con usted hicieron esa mala reincorporación y cree que están de nuevo delinquiendo en los Montes de María?



Cuando yo me desmovilicé, yo le pongo un 30 por ciento, unos 300 que los reclutó el narcotráfico.



¿Cuántos movimientos ha hecho a los Montes de María?



Ocasionalmente he ido a los Montes de María. Estos días me moví con mi familia a dar un pésame a Carmen de Bolívar. Yo no quiero pernoctar allá, sino que salimos en la madrugada y regresamos en la noche para evitar esos encuentros, percances, que yo sabía que iban a venir. Ese desplazamiento fue como hace ocho días.



El año pasado estuve todos los días en la Fiscalía de Valledupar, hay registro de las salidas y entradas de las salidas mías. El carro de protección debe tener un registro del movimiento del vehículo a nivel nacional.

¿Usted no adquirió el compromiso en Justicia y Paz de no hacer presencia en la zona donde están sus víctimas?



Las decisiones que sacan los jueces se contradicen. Las víctimas, los líderes, la Comisión de la Verdad, los planes de reintegración me piden que haga participación en los Montes de María. Yo me niego, y eso que ellos solicitan el permiso de fiscales y magistrados.



El año pasado había un encuentro en el municipio de San Juan, y yo no tenía ganas de ir, de participar, por lo mismo, para evitar. ¿Yo qué tengo que ir a buscar a los Montes de María? Yo tengo mi vida acá en Valledupar.



¿No cree que en la región la sola presencia suya genera alarmas?



Por eso es que yo me niego. Solamente los magistrados me llevaron a María La Baja porque me tocaba pedir un perdón. Era mi derecho y mi deber. Tampoco he querido ir al Salado.



¿Y el corregimiento Ñanguma, en María La Baja, donde lo han visto, lo ha visitado últimamente?



No señor, solamente con la Fiscalía y la Fuerza Pública a hacer unas exhumaciones.



¿Por qué cree que el Defensor del Pueblo lanzó esa alarma sobre su actuar en la región y de supuestas intimidaciones a campesinos y reclamantes de tierra?



A mí me parece que el Defensor no está unido con los defensores que están atentos a mí. Les falta trabajo investigativo en la zona. Le hace falta más consultar el trabajo de las Fuerza Militares. En los Montes de María hay sobre todo delincuencia común.

¿No tiene intereses en el proceso de restitución de tierras?



Todas las restituciones que se han dado en en el corregimiento de Ballestas, Turbana, se han dado a las víctimas gracias a mí. Gracias a mí se dieron todas esas parcelas de una finca de 2.000 hectáreas y de la finca la Comandancia que eran unas 4.000 hectáreas. La hemos apoyado.



¿Cuáles son sus actividades de reincorporación hoy?



En diciembre pasado me gradué de administración de empresas agropecuarias de la Universidad Santo Tomás, con mención honorífica por mis notas muy altas. Y en este momento voy en sexto semestre de Derecho en la Universidad de Santander, con sede, aquí en Valledupar.



Ser pospenado no es fácil. He participado en encuentros con víctimas en la Universidad del Norte, en Barranquilla, y en simposios en la Cámara de Comercio.



También tengo una actividad agropecuaria, que es mi perfil, el cultivo de arroz y una actividad de venta de licores, no para consumir en el sitio, sino para llevar. Trabajo con Bavaria, Postobón y Cocacola. Estoy esperando un crédito.



¿Va a colaborar con la Comisión de la Verdad?



Estoy receloso. Estoy muy apartado de eso. Mi carrera de Derecho exige mucho, con la Fiscalía me quita mucho tiempo. Cuando me den permiso, vamos a ver si doy el paso, pero es difícil.



¿Usted cree que la verdad del conflicto en los Montes de María todavía falta por contarse, la relación de los paramilitares con políticos locales y empresarios?



Yo lo he contestado a la Fiscalía. Ya yo conté mi verdad.



¿Por qué no firmó la carta de 17 exjefes de AUC, entre ellos ‘Diego Vecino’, que quieren reconciliación y que piden ser escuchados por la Comisión de la Verdad?



No me llamaron. Pero como ahí está mi representante Edwar Cobos Téllez (Diego Vecino), lo que él haga está bien. Él es representante para todo ya que él estuvo en la dirección política.



¿Le gusta que le sigan diciendo 'Juancho Dique' o Uber Bánquez Martínez?



No, Uber Bánquez Martínez. Juancho Dique no me gusta para nada. Lo que queremos es la paz. Yo ya soy una persona que hace parte de la sociedad.



REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET