Tres comandantes su reconocen responsabilidad en desapariciones

El mayor del Gaula del Ejército en Casanare Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el excomandante de los bloques Calima y Bananero José Éver Veloza alias HH y el excomandante del Bloque Sur de las Farc José Benito Ramírez 'Fabián Ramírez', reconocieron ante la Comisión de la Verdad sus responsabilidades en casos de desaparición.



Bracamonte reconoció que en su poder hay documentos que que demuestran cómo su unidad, en Casanare, se mantuvo en el top 10 del Ejército a través de prácticas ilegales y violatorias de derechos humanos. Además, contó que también les desaparecían los documentos a las personas para hacer más difíciles sus identificaciones.

Dijo que también tiene actas de levantamientos y documentos de misiones tácticas en las que cometió los crímenes a los.que hizo referencia.



Por su parte, Veloza dijo que el 99 por ciento de las personas que desaparecieron eran inocentes y no tenían nada que ver con el conflicto. "Su delito fue vivir en zonas de conflicto", dijo. Asimismo, reconoció que muchos muertos en combate fueron enterrados en fosas comunes y que muchos de ellos "nunca aparecerán".



En particular, Veloza se refirió a casos de secuestros ordenados por Vicente Castaño, que se cometieron en el Norte de Colombia y que después no aparecieron.

Por su parte, Ramírez reconoció que durante las tomas de las Farc en el sur del país muchos soldados y policías fueron desaparecidos. Dijo que muchas madres llegaron hasta El Caguán a preguntar por ellos y pidió perdón por el daño que les causó.



Estos testimonios no pueden ser usados en ningún proceso judicial, pues la Comisión de la Verdad es de carácter extrajudicial. Sin embargo, como explicó el comisionado Carlos Martín Beristain, ayudan a romper los pactos de silencio que mantuvieron los actores armados frente a hechos como la desaparición de personas.



Asimismo, la comisionada Alejandra Miller enfatizó en que estos son testimonios voluntarios, pero que pueden contribuir a que otros responsables hagan actos de reconocimiento y contribuyan a la verdad sobre la guerra.



En algunos casos, estos testimonios servirán para que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ubiquen fosas donde haya cuerpos de personas cuyo paradero e identidad hoy se desconoce.

Mayor Soto Bracamonte

El mayor Soto Bracamonte es uno de los 11 miembros del Ejército ya retirado de las filas que ha manifestado encontrarse en mayor nivel de amenaza contra su vida en ocasión de las declaraciones que ha realizado ante la JEP y referidas a las dinámicas y responsabilidades alrededor de los asesinatos selectivos a civiles que el Ejército presentó como muertes de guerrilleros en combate, lo que se conoce en la opinión pública como “falsos positivos”.



Luego de permanecer 10 años en prisión por su participación directa en la

planeación y orden de estos crímenes, la JEP le concedió la libertad anticipada por

su compromiso con la verdad relacionada con estos asesinatos selectivos a civiles.

Alias HH

José Éver Veloza se vinculó a los grupos paramilitares en el corregimiento de Villanueva, del municipio de Valencia, Córdoba, a finales de 1994, desde 1996, bajo la orientación de Vicente Castaño, comandó el Frente Turbo, vinculado al Bloque Bananero en el Urabá antioqueño, participando de la creación de los grupos paramilitares de la región y su consolidación hasta finales de los años 90.



A partir de 2000, Veloza García asumió como comandante del Bloque Calima de las autodefensas, conformado principalmente por los frentes Calarcá, Calima, La Buitrera y Pacífico. Justicia y Paz lo condenó entre otros hechos por desaparición forzada en la región del Urabá.



Se desmovilizó en noviembre de 2004 con el Bloque Bananero de las autodefensas.

En el 2005 coordinó la desmovilización del Bloque Calima. Desde el 2007 participó

en las versiones libres de Justicia y Paz dando información para algunos procesos

y para algunas víctimas.

Alias Fabián Ramírez

Como jefe guerrillero, Ramírez ordenó asaltos guerrilleros en el sur del país durante la década de los 90, entre estas la del municipio de Las Delicias en el departamento del Putumayo el 30 de agosto de 1996.



Durante el proceso de paz entre las Farc y el gobierno del presidente Andrés

Pastrana (1998-2002), participó en la negociación y también en el proceso de paz

que concluyó con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto entre el

gobierno nacional y las Farc. A finales de 2018 ratificó su compromiso con la paz, y

está colaborando junto con las Farc en un primer grupo de informaciones para la

Unidad de Búsqueda

