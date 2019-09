Exalcalde socio de 'Orejas' aceptó cargos de narcotráfico en EE. UU.

A pesar de que desde Colombia el exalcalde de Coper (Boyacá), José Rogelio Nieto Molina, acusado de ser parte de la red de narcotráfico de la familia esmeraldera Rincón Castillo, insistió en que no tenía nada que ver con los negocios turbios de Pedro Nel Rincón Castillo 'Pedro Orejas', en Estados Unidos, a donde fue extraditado por narcotráfico, se declaró culpable.



Si bien todavía no ha recibido sentencia, el abogado de Rincón Castillo, Robert Abreau, le confirmó a EL TIEMPO que el exalcalde se declaró culpable pero que su sentencia, y el monto de años de cárcel que deberá pagar, se conocerá el próximo 25 de octubre.



De acuerdo con Abreu, si bien aún el juez no le ha dado el prisión a Nieto, podría recibir entre 14 y 15 años de cárcel.

El exalcalde fue extraditado a Estados Unidos pues la Corte del Distrito Sur de la Florida lo solicitó por cargos de narcotráfico.





(Le puede interesar: La prueba reina contra el exalcalde de Coper, Boyacá)



Un audio presentado por las autoridades de Estados Unidos era una de las piezas claves en su contra, en la grabación se le escucha decir que conocía la ubicación de un laboratorio (de coca) y que, de hecho, mandó a alguien a cobrar un impuesto a ese lugar.

Yo sí tengo amigos, yo tengo amigos en medio país (Sic) ¿pero ahí a quién meto yo, cómo voy a decir que don Gilberto por ejemplo (...) cuando el man conmigo

nada? FACEBOOK

TWITTER

"Yo sí tengo amigos, yo tengo amigos en medio país (Sic) ¿pero ahí a quién meto yo, cómo voy a decir que don Gilberto por ejemplo (...) cuando el man conmigo nada? ‘Porre Motor’ sí me puede meter a mí porque yo a ese tipo le dije el sitio del laboratorio. Le dije: mire allá hay un laboratorio, vaya cóbrele el impuesto. Ese fue el error mío, decir cóbrele el impuesto, y me dan… así fue (...)".

El exalcalde de Coper habla de un laboratorio de coca. El exalcalde de Coper, José Rogelio Nieto, habla de un laboratorio de coca. El audio embebido no es soportado

En el expediente en su contra se advertía que el exalcalde apoyó la red de 'Pedro Orejas', que supuestamente tenía 10 laboratorios de coca en la región esmeraldera de Boyacá y que entre el 2002 y el 2015 habría producido entre 180 y 200 kilos de coca semanalmente.



Y según agentes federales, tanto 'Pedro Orejas' como Nieto eran parte de una red criminal con tentáculos en Venezuela, México, República Dominicana y Haití.



La droga salía para Estados Unidos a través de rutas en Venezuela, México, República Dominicana y Haití.



Además de 'Orejas' -extraditado en agosto del 2018- y del exalcalde, Estados Unidos también señaló por los mismos hechos al cuñado de Rincón, Horacio de Jesús Triana Romero -extraditado en enero de este año-, y los hermanos de 'Orejas', Ómar y Gilberto Rincón Castillo.

Por segunda vez aplazan juicio de 'Pedro Orejas'

Si bien había sido programado para este martes 3 de septiembre, el juicio por narcotráfico en contra del esmeraldero Pedro Nel Rincón Castillo, 'Pedro Orejas', fue pospuesto hasta el 10 de febrero del 2020, le confirmó su defensa a EL TIEMPO.



Esta es la segunda vez que el juicio en contra de 'Orejas' es aplazado, puesto que la primera fecha para la que estaba previsto iniciarlo era en octubre del 2018 -Rincón Castillo fue extraditado a EE. UU. en agosto del año pasado-, pero en ese momento también fue aplazada.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET