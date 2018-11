Marco Tulio Quintero, ex abogado del extraditado narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, le dijo al noticiero Tu Mundo Hoy, de Citytv, que se sometió a un preacuerdo con la Fiscalía porque sabía que estaba en la mira de la justicia y porque prefiere "la cárcel a la muerte".

El juzgado 30 de control de garantías avaló el preacuerdo que establece que la Fiscalía renuncia a investigarlo durante un año por el delito de cohecho por dar u ofrecer, a cambio de entregar información contra el detenido magistrado del Tribunal de Justicia y Paz Eduardo Castellanos Roso.



“Callarme implicaba cuidarles la espalda a unas personas que nunca se preocuparon por mí en un asunto en el que yo no me beneficié en absolutamente de nada”, dijo el abogado.

Marco Tulio Quintero Cano, exabogado de 'El Mellizo', dice que teme por su vida tras preacuerdo con la @FiscaliaCol. Será testigo clave contra el detenido magistrado del tribunal de Justicia y Paz, Eduardo Castellanos Roso #TuMundoHoy pic.twitter.com/hJjvvyBrpY — Canal Citytv (@Citytv) 10 de noviembre de 2018

Quintero está implicado en el proceso contra el magistrado Castellanos Rosso, porque fue él quien le entregó 50.000 dólares al togado como “regalo” -dice- de ‘El Mellizo’, para comprometerlo y que, a cambio, le diera información confidencial del proceso que se adelantaba en 2012 para excluirlo de Justicia y Paz, la justicia especial para los exparamilitares.



El abogado señaló que se arrepiente de haber entregado el dinero al magistrado porque solo estaba haciéndole un favor a su exjefe: el seguimiento a las audiencias del caso.

"Para hacerlo, yo aproveché que era amigo de Eduardo (Castellanos). En ese entonces las salas del tribunal quedaban en diagonal al búnker (de la Fiscalía). Ahí, en la cafetería del segundo piso, nosotros nos reuníamos y él me entregaba información de cómo se estaban desarrollando las audiencias", explicó.



El exapoderado de ‘El Mellizo’ teme por su vida debido a que en dos ocasiones lo han amenazado emisarios del narcotraficante. “Lo hicieron a manera de recomendación. Me dicen que sí es que no sé en qué me estoy metiendo”, afirmó.



La Fiscalía investiga si dentro del tribunal hay otros funcionarios que habrían hechos negocios ilícitos con el magistrado Castellanos Rosso.



José Andrés González Gaitán

REPORTERO DE TU MUNDO HOY- CITYTV