Los audios de la Fiscalía contra capturado por atentado a brigada de Cúcuta

Interceptaciones telefónicas hacen parte de las evidencias de la Fiscalía contra Aurelio Suárez Pérez, quien según las autoridades es uno de los autores del atentado a una unidad militar de Cúcuta en Norte de Santander y quien fue capturado el sábado en el municipio de El Tarra, en ese departamento.



Suárez Pérez es señalado por el ente acusador de haber participado en el ataque a la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, ocurrido el 15 de junio de 2021 que dejó como saldo 44 personas heridas entre militares, funcionarios y civiles.



Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Suárez Pérez, junto con otras dos

personas, habría comprado y trasportado el material explosivo usado en el atentado.



El capturado, de acuerdo con el expediente, manejaba un perfil de líder social y político en El Tarra con el propósito, presuntamente, de facilitar las acciones terroristas de la estructura armada.



El capturado no aceptó los cargos. Foto: Fiscalía.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, terrorismo agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares y daños en bien ajeno agravado. El capturado no se allanó a cargos y por tanto su caso se irá a juicio.



En las conversaciones interceptadas por el ente acusador mediante orden judicial, que hacen parte del proceso, se escucha a 'Aurelio' hablando con Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, otro de los capturados por el atentado a la brigada.



Este último es señalado de ser el motociclista que acompañó todos los traslados de la camioneta, esperó y recogió a alias el Capi frente a la brigada 30, luego de dejar abandonado el vehículo cargado con explosivos con el que se ejecutó el atentado.



'Pastillas y barriletes', las palabras claves

En una de las conversaciones interceptadas hablan 'Aurelio' y Ciro y hacen referencia a 'pastillas', que para las autoridades era un código para hablar de munición, y de 'barriletes largos', que serían fusiles. También se escucha a los interlocutores hablar de la necesidad de buscar donde guardar esos elementos.

Audio 1 alias Aurelio En este audio, alias Ciro se comunicó con “Aurelio” hablan de pastillas(munición) y dos barriletes largos (fusiles). El audio embebido no es soportado

"Está complicado, pura fruta, dígale a ese marica que se las traiga ahora que venga", se escucha a uno de los hombres y el otro responde "fruta de la que usted quería".



Este es un extracto de la conversación:



-"Tres no mas, cuatro bolsitas de pastillas de esas de acetaminofén y dos barriletes largos, ¿si me entiende?, eso es delicado sobre todo la fruta. ¿Y ahora quién me guarda esa mierda a mí, cuándo sacan eso?".

-"El miércoles".

-"Que cagada, ¿y ahora dónde encaleto eso?".

-"Hágale que usted es experto en eso".

Audio 2 alias Aurelio Alias Aurelio habla sobre la forma de transportar al parecer armas en una caja. Proponen buscar un carpintero. El audio embebido no es soportado

En otra conversación hablan de un dinero, ocho millones de pesos para comprar sudaderas y advierten que tuvieran cuidado con lo que estaban haciendo.



-"¿Está por allá lejos?".

-"¿Por qué, qué necesita, Tigre?"

-"Entregarle lo que mandaron, son ocho millones (...) son seis y algo para el tema de las sudaderas, ese tema no mandó completo. Yo trato de mandarle lo que se pueda con esos ocho (...) cuídese y haga las cosas bien que no vayan a tener errores, pilas que ese parche está caliente."

Audio 3 alias Aurelio En esta conversación 'Aurelio' y 'Ciro' hablan de 8 millones, para, supuestamente, comprar unas sudaderas. Se presume que hablan en lenguaje simulado. También hablan de “herramientas” al parecer se refiere a armas de fuego. El audio embebido no es soportado

Así mismo, otra de las conversaciones es de 'Aurelio' con una persona identificada como Vega, ellos hablan de unas herramientas que, para los investigadores, serían armas.



-"¿Que pasó Aurelio?, ¿cómo vamos?".

-"Vientos, vientos. ¿Usted está de vacaciones no?".

-"De vacaciones o de permiso".

-"¿Cuándo es que tiene que entrar, hoy o mañana?"

-"Mañana, yo le dije a Ciro que le dijera a este man de pedirle la herramienta esta noche".



Posteriormente se les escucha conversar sobre mover una "herramienta" en una caja y señalan que van a buscar a un carpintero porque esas "herramientas" pesaban mucho.​

