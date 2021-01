Euclides Londoño, un ‘duro de matar’

Lo primero que impacta cuando se lo conoce hoy, a sus 95 años, es su sonrisa y la facilidad para hacer chistes de dramáticas circunstancias vividas.



Al felicitarlo por la última batalla ganada, en franca lid, contesta con satisfacción y orgullo no disimulado que él emula a Bruce Willis y recuerda su famosa película Die hard (Duro de matar) y repite el chiste, porque sabe que es bueno. Y añade, contando otra anécdota larga y un poco enredada, que todavía no le ha llegado el turno. “Nadie muere la víspera, sino cuando le toca”.

Desgranar los recuerdos de esos hechos vividos no le es extraño ni le molesta, por el contrario, le causa orgullo. Esas añoranzas lo acompañan a diario y las repite cada vez que alguien quiere escucharlo.



Euclides Londoño nació en una finca cafetera de una vereda de Córdoba, municipio perteneciente en esa época al Viejo Caldas y hoy al departamento del Quindío, donde sufrió varios percances caseros que no pasaron de ser un gran susto para sus padres y para él mismo, pero que con los años se convirtieron en lagañas de mico frente a lo que el destino le tenía deparado.

Abril, más que lluvias mil

La primera vez que el corazón parecía que se le iba a salir fue 72 años atrás, en 1948. Con su compañero Álvaro Restrepo Vargas se fueron hasta la plaza de Bolívar cuando se enteraron del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.



Se unieron a un grupo de trabajadores ferroviarios que gritaban consignas que no recuerda, que nunca guardó en su memoria, que desconocían y por lo que los miraban de reojo, pero con compasión. Y ahí fue cuando oyó los primeros disparos en su vida. Pasaban muy cerca de su humanidad, sin romperlo ni mancharlo.



Los francotiradores ubicados en la torre de la catedral disparaban cada tanto, con el fin de amedrentar a esas decenas de personas que enfurecidas pugnaban por llegar al Palacio de San Carlos.



Euclides y Álvaro decidieron que era mejor cambiar de frente. Se unieron a otro grupo que iba con dirección al periódico El Siglo. Ahí sí los miraban con abierta desconfianza y hasta hubo uno que otro de los participantes que los chuzaron con las armas que llevaban para que se salieran.



El retazo de esas horas vividas se lo dio al historiador Herbert Braun, que en su libro Mataron a Gaitán, uno de los mejores sobre el 9 de abril en Bogotá, así lo registró: “… Los manifestantes lanzaron piedra contra el edificio, y alguien propuso que lo incineraran. No sabían cómo lograrlo hasta que un chofer trajo una lata de gasolina de su taxi. Muy pronto el edificio quedó en llamas”.



La entrevista está fechada en el lejanísimo 3 de diciembre de 1979. Euclides me cuenta que como la situación era tan caótica, disparaban de todos los lados, nadie mandaba y comenzaban los saqueos y los incendios, decidieron con su amigo irse a sus casas y seguir por radio las incidencias de ese conato de revolución en la que participó, así haya sido solo como marchante.

Un noviembre sin risas

Salta cuatro décadas. Era el miércoles 6 de noviembre de 1985, se desempeñaba, desde hacía pocos días, como fiscal cuarto ante el Consejo de Estado. No se sentía muy cómodo porque echaba de menos la Fuerza Pública que custodiaba el Palacio de Justicia y que justo desde hacía tres días no aparecía por ningún lado.



Recién había colgado su saco en el perchero de su oficina cuando uno de sus colaboradores llegó jadeante y le dijo que la guerrilla acababa de entrar, que qué hacían, y él pensó que lo mejor era levantar una barricada y atrincherarse en su oficina, ahí en el segundo piso.



Su antecesor le había dejado unos 1.600 expedientes sin tramitar, así que tenía suficientes fólderes que les servirían de resguardo. Cerraron la puerta y con sus colaboradores sacaron los legajos de los estantes y construyeron la fortaleza. Tan bien acomodada quedó que pasaron la voz y a su alrededor se juntaron muchas secretarias del segundo piso.

Pasadas varias horas angustiosas y muchos disparos, oyeron voces y golpes en la puerta. En un primer momento creyeron que eran los guerrilleros. Los visitantes se identificaron con voz recia como agentes del Goes que estaban buscando con premura a los doctores Clara Forero de Castro, la esposa del ministro de Gobierno (Jaime Castro), y a Jaime Betancur Cuartas, hermano del Presidente de la República. Euclides salió de su refugio y se presentó. Los agentes no tardaron en darle un tratamiento deferente, le dijeron que ellos lo sacarían a él y a su grupo, que hicieran una fila y se tomaran de la mano.

Pidieron que alguien fuera la cabeza de esa improvisada fila y, ante el silencio, él se ofreció y cada cual se fue formando.



Llegaron al primer piso en medio de la balacera, sobre todo por los disparos de los tanques del Ejército ubicados en la entrada principal. A gritos les pidieron que dispararan hacia la parte superior del edificio. Alcanzaron la puerta principal y corrieron en medio de una calle de honor que les hicieron miembros del Ejército, de la Policía y de los organismos del Estado, atravesaron la carrera 7.ª y llegaron a la Casa del Florero, donde fueron interrogados. No se demoraron demasiado con él, cuyas credenciales no levantaban sospechas, y él presentó a su ayudante.



La persona al mando le pidió a un soldado que los acompañara unas cuadras. Una entrevista grabada para la emisora Caracol recoge su testimonio. Llegaron hasta la calle 13 con carrera 5.ª y ahí se encontraron de manera providencial con un amigo del colega que manejaba un Renault 12. No sabía nada de lo que estaba pasando y les contó que se dirigía hacia el sur. Le indicaron que atravesar era imposible y le rogaron que los llevara hasta el norte. El hombre aceptó y lo dejaron primero a él en el Gimnasio Moderno.



Chamuscado, tiznado, agitado y muy cansado llegó Euclides Londoño a su apartamento, a espaldas del Club El Nogal. Su familia no lo podía creer. Pidió a su esposa, con quien lleva casado 65 años, que le sirviera un vaso de whisky y comenzó, con voz temblorosa, esa narración que terminaría días después porque no dejaba de recordar detalles de esas horas de terror.



“Estaba seguro de que del Palacio de Justicia no saldría vivo. Tal vez por eso no dudé en proponerme de voluntario para estar a la cabeza de ese primer grupo de rescatados, a sabiendas del riesgo que corría”.

Mucho ruido

Dieciocho años después, el viernes 7 de febrero del 2003, en la noche, descansaba con su esposa en casa, esperando a uno de sus hijos que estaba con sus nietos en el Club El Nogal, a espaldas de su casa. Su hijo, antes de las siete de la noche, llegó un poco nervioso porque tuvo un presentimiento y salió casi que volando de las instalaciones del club.



No bien habían alcanzado a sentarse en la sala cuando una onda expansiva retumbó en sus oídos como si la bomba o lo que hubiera explotado estuviera en el primer piso de su casa. Los vidrios de todas las ventanas explotaron y hasta alcanzaron a Manuela, la nieta más pequeña, pero fue solo un rasguño. Nadie resultó herido. Hubo, entonces, confusión total.



Los gritos, las sirenas de las ambulancias y de los carros del ejército y de la policía, el llanto y el estruendo de vidrios y demás objetos que caían era lo único que se oía. Se miraban aterrados. Al cabo de unos minutos, no saben cuántos, llegaron funcionarios de la Cruz Roja a desalojarlos porque creían que la piscina iba a colapsar y que su apartamento se inundaría, así que les tocó salir a la calle hasta que un par de horas después les dijeron que podrían volver a sus casas, que el peligro había pasado.



Otra vez se había salvado. En esta oportunidad, además, con casi toda la familia, lo que hacía el suceso un acontecimiento extraordinario.



“No había duda de que seguía eludiendo la muerte con total impunidad”, afirma con sonrisa de travesura recién cometida.



En marzo del año pasado sufrió un infarto. Su dolencia fue curada y gracias a su disciplina se recuperó rápidamente por los ejercicios que hacía a diario.

Dos veces volvió a la clínica y solo en la segunda oportunidad le hicieron la prueba del covid. Salió positivo y tenía síntomas. Por su edad le ordenaron la hospitalización.

Una de sus nietas, Manuela, la preferida, estudiante de medicina, se ofreció de voluntaria para acompañarlo mientras superaba la infección y se internó con él en la clínica. Ambos salieron invictos, nueve días después, sin que hubiera tenido que pasar por la unidad de cuidados intensivos.“Otra vez gané. La fuerza me la dio Dios y mi niña Manuela. Los dos derrotamos al coronavirus. Sigo en turno”.

Sus raíces

“Mi padre fue un cultivador de café que hizo un mal negocio y perdió la finca que había trabajado durante toda su vida. No me dejó ninguna herencia material, pero sí una moral muy importante. Que la palabra empeñada se cumple y que en todas las actividades de la vida la rectitud y honradez son indispensables. Y así lo he hecho. No he tenido ninguna investigación ni he faltado”.



Abogado de la Universidad Libre, hizo especialización en Derecho Laboral en la Nacional y casi sin terminar le propusieron que se quedara de profesor por las magníficas notas y por su disciplina, magisterio que ejerció también en el Rosario y en el Externado.



Exconsejero de Estado, expresidente del Consejo Nacional Electoral y muchos otros cargos de mediana y gran importancia lo hacen un experto en muchos temas, pero tal vez del trabajo del que se siente más orgulloso es de su paso por Planeación Distrital, donde, en compañía de su jefe Patricio Samper y del concejal Mario Latorre Pinzón, logró detener la destrucción del barrio La Candelaria, ya que echaron para atrás la construcción de una avenida que lo partiría y, en últimas, lo acabaría.Y acabar es un verbo extraño para Euclides Londoño.

MYRIAM BAUTISTA

Especial para EL TIEMPO