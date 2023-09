En su paso por Colombia, como panelista en la Semana Psicoactiva, una conferencia internacional de innovación y política de drogas organizada por la Corporación Acción Técnica Social, Ethan Nadelmann, fundador de Drug Policy Alliance y experto internacional en reformas de las políticas de drogas, explicó por qué cree que la guerra contra las drogas es un fracaso.



(Le dejamos: ‘Nadie puede asegurar que algún día a Colombia no vaya a llegar el fentanilo sintético’).

En entrevista con EL TIEMPO, Nadelmann expuso que los esfuerzos de las autoridades deberían centrarse en perseguir a las organizaciones que generan violencia, no a los consumidores de drogas.

¿Por qué promueve el fin de la guerra a las drogas?

La guerra contra las drogas es dos cosas: un grupo de políticas para lidiar con las drogas principalmente con el sistema judicial, castigando a la gente por usarlas, comprarlas y venderlas; la segunda parte es una visión moralista de que usar cualquier droga es malvado, que el alcohol y el cigarrillo están bien, pero el cannabis o la coca no. Decimos que hay que acabar la guerra contra las drogas porque ha probado ser inefectiva, costosa, contraproducente y, a mi modo de ver, inmoral.

¿Por qué es inefectiva?

Con todos los esfuerzos en todo el mundo, nadie ha conseguido parar las drogas y cuesta mucho dinero pagar los esfuerzos militares y judiciales de este enfoque FACEBOOK

TWITTER

Basta mirar la evidencia a lo largo de 50 o 60 años: con todos los esfuerzos en todo el mundo, nadie ha conseguido parar las drogas y cuesta mucho dinero pagar los esfuerzos militares y judiciales de este enfoque.



(Le dejamos: ‘La cocaína sigue siendo una amenaza para Colombia y el mundo’: Estados Unidos).

¿Por qué esta guerra es contraproducente?

Lo comparo con lo que pasó con el alcohol, en Estados Unidos tuvimos un gran problema de alcoholismo y se instauró una prohibición de 1919 a 1933, por un momento funcionó, el número de personas que morían por esto bajó, pero luego llegaron Al Capone y el crimen organizado y aumentaron la violencia, la corrupción, las cárceles se llenaron con quienes infringían la prohibición... fue un desastre. Lo mismo ha pasado con la guerra contra las drogas: han aumentado la violencia, la corrupción, la población carcelaria, los daños ambientales por la producción ilegal... Esto es el resultado de un fracaso de la política prohibicionista.

¿Y por qué es inmoral?

Creo que nadie debería ser castigado por lo que elige consumir si no lastima a nadie más. Nadie debería ser discriminado si simplemente está usando y no causa ningún daño a nadie, sea que consuma alcohol, cocaína, cannabis o cigarrillo.

Se ha propuesto un enfoque de salud pública, ¿eso qué significa?

Significa que tratarías a quienes tienen problemas con el cannabis, la cocaína o la heroína de la misma manera que lo haces con alguien que tiene problemas con el alcohol o el cigarrillo. Es que se trate como un problema médico y no los metes en la cárcel porque son adictos o porque consumen.

El mercado de las drogas es controlado por grupos criminales, la propuesta de salud pública no resuelve ese problema, ¿cómo enfrentar esto si la guerra contra las drogas tampoco ha servido?

Los grandes narcotraficantes de México, Colombia, África o Estados Unidos son los Al Capone modernos, ellos no son el resultado de las drogas sino de una fallida política prohibicionista. Puede que no te guste este producto, pero al final probablemente estemos mejor si lo venden corporaciones legales, que pagan impuestos y están reguladas, que si lo venden organizaciones criminales que utilizan la violencia para expandir su territorio, que pagan a políticos o los amenazan, o que matan a personas.



(Le dejamos: 'Que no haya impunidad', dice EE.UU. sobre propuesta de reconciliación con narcos).

Facebook Twitter Linkedin

La droga que estaba bajo control de las disidencias. Foto: Ejército Nacional

¿Considera que la regulación sería la salida?

Alguien puede desear que las drogas desaparecieran, pero la realidad es que no van a desaparecer. Entonces, al analizar las opciones, creo que es mejor que esto sea regulado legalmente por el Gobierno. Lo que más temen los narcotraficantes es la legalización de las drogas porque no pueden competir con grandes corporaciones legales, no tienen su experiencia ni su ventaja competitiva.



La experiencia del narcotráfico está en el uso de la violencia y la corrupción, no puede competir en un mercado legal. Por eso, después de que volvimos a legalizar el alcohol en Estados Unidos, en 1933, las organizaciones criminales de Al Capone intentaron permanecer pero no pudieron competir con los negocios legales.

La experiencia del narcotráfico está en el uso de la violencia y la corrupción, no puede competir en un mercado legal. FACEBOOK

TWITTER

Estos grupos no solo trafican, también tienen otros negocios, ¿cómo enfrentarlos?

Para las organizaciones narcotraficantes, el negocio de las drogas ilegales es la fuente más fácil y lucrativa de capital, y ese dinero luego lo invierten en otros negocios, tanto legales como ilegales. Entonces, si les quitas las ganancias que obtienen del negocio de las drogas, tendrán menos dinero para invertir en otras áreas.

Colombia no es un país consumidor de cocaína en general, y en el resto del mundo esto está prohibido, ¿qué haríamos con la cocaína si se regula?

Bueno, miremos lo que ha pasado con el cannabis. En Estados Unidos comenzaron Colorado y Washington en 2012, luego lo hizo Uruguay en 2013, y luego Canadá. En Europa hay varios países, en Asia está Tailandia, en África hay líderes políticos diciendo que hay que transitar de una economía del tabaco a una economía del cannabis, e incluso en unos 12 países de África se ha legalizado el cannabis con fines médicos. Entonces, con el cannabis realmente se ve la transición.



(Lea: Revelan graves retrasos en investigaciones por 'falsos positivos' del Batallón La Popa).

Pero el mayor problema de Colombia es la cocaína, ¿qué hacer con más de 200.000 hectáreas de matas sembradas si regulamos esto?

Creo que ahora no hay una solución fácil con la cocaína para Colombia ni para el mundo, no hay dónde exportarla legalmente y no hay ningún lugar en el mundo donde la cocaína sea legal, este es un problema a largo plazo. Si de alguna manera muchos países legalizaran la cocaína, comenzaríamos a tener un sistema alternativo, pero lo importante en Colombia es lo que está pasando con la mata de coca.



Sabemos que la coca no genera un problema médico; de hecho, hace 30 años la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio en 19 países y llegó a dos grandes conclusiones, una fue que la mayoría de la gente que la consume no tiene un problema, algunos sí tienen graves problemas pero es más o menos como alcohol, que la mayoría de la gente puede consumirlo sin tener ningún problema. La segunda conclusión era que mascar coca podría tener un beneficio neto porque los componentes de la hoja eran más buenos que malos.

Es decir, ¿hay que mirar es alternativas para la mata de coca por ahora?

Uno esperaría que Bolivia o Perú fueran los líderes en la discusión porque tienen grandes cultivos y una mayor población consumidora, pero Colombia tiene algo que ellos no: una perspectiva mucho más sofisticada, investigadores de clase mundial y exportadores de productos agrícolas de primer nivel, además de un espíritu emprendedor. Colombia tiene más capacidad para ser innovadora en este momento.



Podría pensarse en trabajar con los pueblos indígenas en cómo producir productos de coca legales, preguntarse: ¿podemos producir chicle de coca? ¿Gaseosas de coca? Esto podría generar un mercado de millones de personas. Comenzar a hacer esto con la coca no resuelve el gran problema de la cocaína, pero empieza a cambiar la conversación pública y que sea menos histérica y más basada en ciencia y evidencia.

Facebook Twitter Linkedin

600 kilos de droga. Foto: Policía Antinarcóticos

Para muchos, la regulación de drogas genera pánico; por ejemplo, padres que se preocupan por sus hijos, ¿qué decirles?

Durante muchas décadas la guerra contra las drogas en mi país y en muchos otros se justificó como una gran ley de protección infantil, y los jóvenes escuchan esto y les dicen a los adultos: ¿creen que nos están protegiendo? Hoy quienes tienen más acceso a estos productos no son los adultos, cualquier joven que quiera obtener drogas puede conseguirlas. Entonces, la noción de que necesitamos mantener la guerra contra las drogas para proteger a los niños es un mito, y ellos lo saben.



(Le dejamos: Fiscal General y Comisionado de Paz, citados a la JEP: ¿sobre qué deberán hablar?).

¿Cuál sería entonces la manera de protegerlos?

Con educación, pero la educación debe estar dirigida no solo a jóvenes, sino también a los adultos. En Drug Policy Alliance creamos un programa llamado La Seguridad Primero, y tenía tres mensajes para los jóvenes: el primero era: ‘no consuman drogas’; el segundo era: ‘no consuman drogas’; el tercero era: ‘pero si consumes, hay algunas cosas que queremos que sepas’, con información sobre reducción de riesgos y daños.

Colombia ahora mismo está definiendo su nueva política de drogas, ¿qué mensaje le daría al país?

Lo más importante que hay que hacer ahora es centrarse en reducir la violencia asociada al tráfico de drogas y reducir el poder de los narcotraficantes. A la mayoría de la gente no le importa si alguien consume drogas, simplemente no quieren que criminales los aterroricen, no quieren que sus hijos sean reclutados por grupos ilegales, no quieren la violencia. Por lo tanto, la Policía, el Ejército y las autoridades judiciales deberían centrarse en las organizaciones más violentas y con más poder.



María Isabel Ortiz Fonnegra

Redacción Justicia

En Twitter: @MIOF_

Plantón de indígenas del Cauca por la legalización de la marihuana Adolfo Medina, líder indígena, asegura que en el nuevo proyecto no los incluye a ellos por lo cual decidieron realizar un plantón frente al Congreso. Foto:

Lea otros artículos de Justicia: