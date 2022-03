Son positivos los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico, tras un mes de haberse lanzado la estrategia Esmeralda de la Policía Nacional.



De acuerdo con un informe de la Policía Antinarcóticos, encargada de la estrategia y que hoy conmemora sus 35 años en operación, entre el 1.° de enero y el 28 de febrero se incautaron 70.248 kilos de cocaína y 19.815 kilos de base de coca. Es decir, unas 90 toneladas entre ambos.



De acuerdo el informe de Antinarcóticos, conocido por EL TIEMPO, con estas incautaciones se evitó que "225 millones de dosis llegaran a diferentes países y se logró afectar las rentas criminales de las organizaciones narcotraficantes en más de 1.000 millones de dólares".



En el documento se afirma además que fueron incautadas 48,6 toneladas de marihuana con un valor aproximado de 7.3 millones de dólares.



Así mismo, fueron destruidos 435 laboratorios o infraestructuras para el procesamiento de alcaloides (base, clorhidrato de cocaína) y centros de acopio de marihuana y de producción artesanal de permanganato de potasio.



A lo que se suma la ubicación y destrucción de 15 millones de galones y kilogramos de sustancias químicas líquidas y sólidas, "incautadas a través de las operaciones de interdicción realizadas por la Policía Nacional, haciendo uso de herramientas tecnológicas, analítica y diferentes sistemas de información".



Van 190 operaciones en los aeropuertos internacionales

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, ha estado al frente de la estrategía. Foto: Policía Antinarcóticos

De acuerdo con el informe de la Dirección Antinarcóticos, en los controles que desarrollan en las terminales aéreas, en especial los internacionales, se logró la captura de 23 personas (20 colombianos y 3 extranjeros), la incautación de 47 kilos de cocaína y de 49 kilos de marihuana, con "una afectación a las rentas criminales de 720.000 dólares".



En los puertos, en dos meses, se han incautado 8 toneladas de cocaína, avaluadas en 133 millones de dólares.



De hecho, en medio de la estrategia Esmeralda se han desarrollado actividades de cooperación internacional con entidades como: la Aduana Francesa, Aduana e Impuestos Nacionales de España y Guardia Civil de España, "incautando en diferentes operaciones transnacionales 1.279 kilos de cocaína, con una afectación de 19 millones de dólares", destaca Antinarcóticos.



Lucha contra las drogas desde el comercio exterior

De igual forma, la nueva estrategia para la lucha contra los narcos ha buscado fortalecer los mecanismos de protección al comercio exterior e incrementar el relacionamiento estratégico y operacional antidrogas, y para ello se firmó el Memorando de Entendimiento con U.S. Custom and Boarder Protection (CBP).



En esa línea se han venido desarrollando diferentes coordinaciones con diferentes entidades nacionales e internacionales que participan en la cadena logística del comercio exterior, "definiendo líneas de actuación que fortalezcan el control antidrogas y la facilitación del comercio exterior", señala el documento.

Otros resultados de Esmeralda:

PUNTOS CLAVE Son 29 personas capturadas con fines de extradición. 15 aeronaves inmovilizadas. En internet se han identificado 484 páginas usadas para delinquir. 25 operaciones antidrogas con la incautación de 46 toneladas de coca. Además de 30 capturados y seis lanchas incautadas.

Son cerca de 90 toneladas de alcaloides los incautados en los dos primeros meses de 2022. Foto: Policía Antinarcóticos

¿Qué es Esmeralda?

La Policía Nacional, en los 35 años de la Dirección de Antinarcóticos, implementó la estrategia Esmeralda, enfocada al impacto global en la producción de drogas y el tráfico en el mundo; "entendiendo el narcotráfico como una afectación real a la estabilidad de los países".



Antinarcóticos señala que Esmeralda "da un impulso de reorientación, estableciendo dos dimensiones de actuación, 5 iniciativas de impacto apoyadas en el relacionamiento de las entidades de los estados y el sector privado".



De hecho, el centro de la estrategia se fundamenta en usar la evidencia técnico- científica, para crear y consolidar estrategias operativas, apoyada en procesos de ciencia y tecnología, desarrollando investigaciones que conducen al impacto del fenómeno del narcotráfico.



Para un impacto real en el negocio ilícito del narcotráfico, Esmeralda integra las capacidades del Estado, el sector empresarial y los instrumentos de cooperación internacional, para una mayor efectividad e impacto real, no solo expresado en incautaciones, "sino en la actuación judicial contra las empresas criminales del fenómeno. Cada una de las iniciativas impacta un espacio del sistema de drogas ilícitas, con mayor afectación para las organizaciones", apuntó la Policía.

