Este es el delincuente más buscado en Colombia, planeó tomarse Bogotá

"Quiero que me cojan vivo a 'Iván Mordisco', no me lo maten", fue la orden del presidente Gustavo Petro a los comandantes de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el Jefe de Estado, así, desde la cárcel, 'Mordisco', deberá sustentar sus declaraciones sobre supuestos apoyos a la campaña.

El mandatario levantó el cese al fuego contra este grupo armado organizado en Cauca, Valle y Nariño, por los ataques a las comunidades indígenas y los calificó de "traquetos".

En respuesta, el disidente afirmó que Petro no los trató de "traquetos", cuando "apoyaron su campaña".

'Iván Mordisco', cuenta con 3.859 hombres en las filas del 'Estado Mayor Central', como hace llamar a su grupo, de ellos 2.428 en armas y 1.431 en redes de apoyo (milicias).

De acuerdo con un informe de inteligencia, la disidencia de 'Mordisco', hace presencia en 20 departamentos, 147 municipios y 2.845 veredas. Y se les señala de financiarse del tráfico de cocaína, la minería ilegal y las extorsiones.

¿Quién es 'Iván Mordisco'

Tras la orden del Presidente, de capturar a 'Mordisco', este se convirtió en el delincuente más buscado en el país.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, de 49 años, nació en El Peñón (Cundinamarca), y de acuerdo con el dosier en su contra, al que tuvo acceso EL TIEMPO, ingresó a las desaparecidas Farc en 1995, llegando al extinto frente 39, que tenía como área de influencia el municipio de Mapiripán (Meta).

En ese frente estuvo cinco años y fue enviado al frente primero, donde llegó a ser comandante de la compañía de orden público 'Gildardo Flores', con área de influencia en los municipios de Calamar y Miraflores en el Guaviare, y en el municipio de Carurú en el Vaupés.

;"Su misión principal fue sostener los corredores de movilidad para el transporte y

movimiento de la pasta base de coca que se produce en la región, labor que le permitió ascender hasta convertirse en segundo al mando del frente primero, hasta llegar a ser comandante principal para el 2015", se lee en el documento.

De hecho, se le señala de haber participado en las diferentes tomas guerrilleras y ataques a la Fuerza Pública en los departamentos del Guaviare y Vaupés.

El 3 y 4 de agosto de 1998, se asegura - en el dossier - que 'Mordisco', participó en el ataque guerrillero al municipio de Miraflores (Guaviare), junto a los frentes 7, 44 y columna móvil 'Juan José Rondón', "atacaron la base de la Policía Antinarcóticos y

unidades orgánicas del Batallón de Infantería No. 19 'Joaquín París', resultando asesinados tres policías, 10 militares y tres civiles; heridos 39 policías y 18 militares; secuestrados 59 policías y 71 militares".

De igual forma, el 1 de noviembre del mismo año, se afirma que estuvo en la toma guerrillera al municipio de Mitú (Vaupés), acción armada que fue denominada 'operación Marquetalia', y dejó como resultado "el asesinato de 43 personas entre militares y civiles y el secuestro de 61 integrantes de la Policía Nacional".

Disidencias de las Farc (Imagen de archivo) Foto:AFP Compartir

Así planeó atacar a Bogotá con bombas

El dosier retoma la versión del desmovilizado alias Patón, quien aseguró ante las autoridades que "durante la reunión llevada a cabo en octubre de 2017, elaboraron un plan de trabajo encaminado a desarrollar actividades financieras, trabajo ideológico y de masas".

Y en ese reunión, trazaron objetivos estratégicos que iban a poner "en ejecución después de consolidarse nuevamente como una organización insurgente, bajo los lineamientos políticos y doctrinales de las desaparecidas Farc-Ep".

Se afirma en el dosier, que dentro de su plan de expansión, 'Iván Mordisco', para el 2018, tenía lista la estrategia que denominó; Plan armado contra la ciudad de Bogotá. Y así quedó evidenciado en carta que le envió a tres de sus lugartenientes.

“29-01-18

Camarada Aldemar, Gabriel, Yurleida mis saludos para todos

los muchachos que tienen en Bogotá, mándelos a llamar hablar con ellos y

pregúnteles qué condiciones hay para colocar bombas o un carro bomba, es

posible que ellos tengan en mente algún objetivo, si no lo tienen viatisarlos

(sic) y darles la misión de inteligencia siempre buscando un golpe de

resonancia ojala en barrios donde se anda la oligarquía como el norte de

Bogotá".

Y añade en la carta: "si los tipos son de chispas y tienen algo de estudio y además de plena confianza podríamos decirles que miren la posibilidad de comprar un avión

no tripulado que tenga la capacidad para 25 kilos a ver si podemos con eso

comenzar algunas asiones (sic) en las grandes ciudades, pienso que el sistema

para esto no toca a través de alarmas, esto nos toca manejarlo con mucho

secreto y por eso le digo que si el tipo es de plena confianza mirar esa

posibilidad, porque si la inteligencia conoce esto quedamos fritos.

Sin más Iván".

Destrucción de laboratorios para procesar cocaína de las disidencias. Foto:Ejército Nacional Compartir

´Más de 15 órdenes de captura en su contra

Contra 'Iván Mordisco', se han emitido más de 15 órdenes de captura por diferentes delitos como: conformación de grupos organizados con posterioridad al acuerdo de paz, reclutamiento de menores de edad y participación en actividades ilícitas de

narcotráfico y extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso

restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET