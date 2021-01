Esperamos darles noticias sobre alias Otoniel muy pronto: Mindefensa

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en entrevista con EL TIEMPO habla de la estrategia del Gobierno para combatir los cultivos ilegales en el país y de las metas en materia de erradicación y sustitución de cultivos ilegales. Igualmente señala que se trabajará con las comunidades para enfrentar presiones de los grupos ilegales.

¿Por qué se mantuvo y no se aumentó la meta de erradicación de cultivos ilegales?



El 2020 estuvo marcado por unos resultados históricos en materia de lucha contra el narcotráfico. La meta de erradicación de 130.000 hectáreas fijada para el 2021 es un objetivo muy ambicioso que también cumpliremos, y que al igual que para el año anterior, se estableció teniendo en cuenta criterios de áreas disponibles de erradicación para la Fuerza Pública, respeto a los acuerdos de sustitución vigentes y capacidades operacionales.



Esta meta, en conjunto con otras acciones que desplegaremos, nos permitirá superar los resultados históricos alcanzados el año pasado, apuntando a mejorar la realidad de nuestra gente y la percepción de seguridad de los colombianos para que todos podamos vivir y trabajar tranquilos.

¿La apuesta en la lucha contra el narcotráfico será la fumigación aérea?



La apuesta contra el narcotráfico es una estrategia integral para desarticular toda la red de valor de esta economía criminal. Para este propósito, el Estado colombiano debe contar con todas las herramientas disponibles para combatir este flagelo, entre ellas la aspersión aérea. El objetivo fundamental de esta estrategia integral de lucha contra el narcotráfico es generar disrupción de las economías ilícitas, pero, sobre todo, el objetivo es la transformación de los territorios. Vamos a lograr esa transformación.



¿Cómo queda el tema de la erradicación voluntaria?



La erradicación voluntaria sigue siendo una herramienta fundamental en la estrategia integral de lucha contra el narcotráfico y de transformación de los territorios. La Fuerza Pública articula y apoya permanentemente el programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos, así como cualquier estrategia de sustitución que se lleve a cabo en los territorios.



Sabemos que la lucha contra el narcotráfico, flagelo que sirve de telón de fondo a otros actos de violencia, solo se gana cuando combinamos todas las herramientas disponibles para combatirlo. Eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que haremos este año, para entregarles a los colombianos un país más seguro para sus familias.



Con el ritmo que lleva el país, ¿cree que se podrá cumplir la meta de reducir los cultivos a la mitad para 2023, como se acordó con EE. UU.?



Estamos seguros de que la suma de todos los esfuerzos que este gobierno ha venido adelantando permitirá cumplir con este objetivo, y allanará el camino para liberar al país de los cultivos ilícitos. Ningún esfuerzo es excesivo.



Este es un compromiso del Gobierno Nacional con los colombianos y eso es lo que todos los colombianos pueden esperar de nosotros.

¿Cuál será la estrategia para aumentar los decomisos y golpear las finanzas de estas

redes, que por estos días se ha visto que son millonarias?



La estrategia incluye el control de las áreas con presencia de cultivos ilícitos, la destrucción de los laboratorios, la incautación de drogas ilícitas, el control a las sustancias químicas usadas para la producción de alcaloides y a las rutas para el trasporte de las mismas, la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, así como los mecanismos de lavado de activos.



Como le decía antes, la lucha contra el narcotráfico supone una sumatoria de acciones que golpean esta economía ilícita desde todos sus frentes. No vamos a ahorrar ningún esfuerzo para que las familias colombianas puedan vivir y trabajar tranquilas. Ese es el escenario que demanda la reactivación económica y vamos a garantizarlo.

¿Cómo van a enfrentar los bloqueos de la comunidad en las zonas de cultivo, que parecen ser una constante estrategia de los narcos para presionar a la gente y evitar el avance de las autoridades?



Así es, lamentablemente, las organizaciones criminales presionan a la población con el propósito de evitar la acción del Estado. Esta estrategia no solo se utiliza como mecanismo para proteger la siembra y procesamiento de estupefacientes, también es empleada en la extracción ilegal de minerales y en las acciones de deforestación. Acciones criminales que atentan en contra no solo de la población, si no también, de la biodiversidad del país, que es nuestro mayor activo estratégico.



La Fuerza Pública ha desarrollado lineamientos para garantizar la acción del Estado bajo el respeto y protección de los derechos humanos y así seguiremos haciéndolo. Estamos oyendo a la comunidad porque sabemos que es mucho lo que tienen para decirnos y mucho lo que esperan de nosotros. Vamos a cumplirles para así entregarles más seguridad, seguir trabajando de su mano y potenciar el bienestar de todas nuestras comunidades.

¿Cómo va la persecución para capturar a ‘Otoniel’ el jefe del ‘Clan Usuaga’?



Esperamos muy pronto poder darle buenas noticias a los colombianos. Estamos trabajando para eso.

