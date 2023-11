La contundente respuesta del comandante de las FF. MM. sobre el general Luis Ospina

En la mañana de este martes, en entrevista con EL TIEMPO, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo Bonilla, se refirió a la situación del comandante del Ejército, general Luis Ospina, señalado de usar la inteligencia para beneficio propio; desmintió que haya divisiones internas. Además de temas relacionados con el orden público y el cese al fuego bilateral.



La revista 'Semana' publicó un artículo que da cuenta que el comandante del Ejército habría utilizado la inteligencia para seguir al profesor de inglés de la esposa del oficial.

​

Si alguno de nosotros comete alguna afrenta al juramento de honor que hicimos, debe enfrentar las consecuencias ante la justicia. Solo ella es quien tiene el poder de determinar si alguien es culpable o no. Jamás debemos poner en tela de juicio la institución, pues ella es sagrada y merece ser protegida en todo momento. Como militares, debemos ser respetuosos de todas las instituciones del Estado, puesto que somos los guardianes de la Constitución. Nuestra responsabilidad es garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra nación, y esto implica mantener el respeto y la cooperación con todas las entidades que conforman el tejido de nuestra sociedad. La cohesión y el respeto mutuo son fundamentales en el cumplimiento de nuestra misión. Nunca debemos permitir que nuestras acciones o intereses personales pongan en peligro la integridad y la credibilidad de las Fuerzas Militares. Solo a través de la dedicación, la ética y la lealtad inquebrantable podemos mantenernos como soldados dignos y ejemplares.



¿Se usa la inteligencia y contrainteligencia para beneficio personal?

​

No, como comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia tengo plena confianza en su honor, su bizarría y su espíritu de cuerpo. Los principios de un soldado no son negociables.



General, ¿hay división en las Fuerzas Militares?

​

Muchos me lo preguntan. Mi respuesta es que no, pero en reiterados escenarios siempre le digo a mis tropas que no permitan que intereses foráneos erosionen nuestra unidad, que fisuren nuestra cohesión, la cual es fundamental para nuestra subsistencia; nuestros intereses personales nunca deben estar por encima de los intereses institucionales y mucho menos sobre los intereses de la patria. La ambición de un general o un almirante no puede ser otra que reforzar y engrandecer nuestra institución, al servir a las Fuerzas Militares, servimos a nuestra nación; y una nación con unas Fuerzas Militares cohesionadas, es una nación invencible.



Fuerzas Militares en el Plan Democracia Foto: Alicia Liliana Méndez. EL TIEMPO

¿Cuál es su mensaje?

​

Quiero enviar un mensaje a los generales, almirantes, a cada comandante a su nivel, a nuestros oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina, quiero invitarlos a reflexionar e interiorizar los valores que nos definen como militares de excelencia. El honor, la lealtad y la fidelidad. El honor es la esencia de nuestro compromiso, es el respeto a la ética, a los principios y a los valores que nos guían en cada acción que realizamos. El honor no solo se demuestra en el campo de batalla, sino también en nuestro actuar cotidiano, en el respeto a nuestros compañeros, a nuestras instituciones y a los ciudadanos que servimos.



'Amenazas que persisten'

En otros temas, ¿cómo ve usted a Colombia desde la seguridad?

​

Hay amenazas que persisten en el territorio nacional, pero las Fuerzas Militares seguimos cumpliendo la misión constitucional, y ante estas amenazas actuaremos de manera contundente. Por eso insisto en la efectividad del Plan Estratégico Conjunto Ayacucho, pero somos conscientes de que tenemos un gran reto y un desafío inmenso, los deseos de paz tienen que significar más seguridad para todos los colombianos.



¿El cese bilateral ha afectado las operaciones?

​

La suspensión de operaciones militares ofensivas las hacemos sin perjuicio del cumplimiento de la obligación constitucional y legal de las Fuerzas Militares de preservar la integridad del territorio nacional. A pesar de que estamos en medio del cumplimiento de unos decretos de cese del fuego, primero está la protección de la población, como pilar de nuestro Plan de Campaña Ayacucho. Estamos adelantando día y noche operaciones defensivas, de estabilidad y de apoyo a la autoridad civil, por ejemplo, se debe dar cumplimiento a las órdenes de captura vigentes.



¿Qué pasa en el cañón del Micay, el desarrollo de la operación Trueno y las disidencias?

​

Seguimos presentes en el cañón del Micay, adelantando operaciones de seguridad y operaciones contra las economías ilícitas. La intervención militar ha sido contundente y ha permitido arrebatar el control ilegal en esta importante región del país. En esta operación militar sin precedentes hemos logrado someter a la justicia a 21 integrantes de las disidencias, recuperado a siete menores que habían sido reclutados de manera forzosa, capturado a 19 de sus integrantes, 20 integrantes de ese grupo han muerto en desarrollo de operaciones militares y se ha debilitado su capacidad militar con la incautación de abundante material de guerra y el control de los puntos altos en el cañón del Micay. Quiero hacer un homenaje a los tres militares asesinados en esta operación, la cual nos ha costado sangre; mi reconocimiento a los tres uniformados amputados y a los 36 heridos de nuestras filas.



Las Fuerzas Militares dan parte de victoria sobre el cañón de Micay. Foto: Fuerzas Militares

Corredor del narcotráfico

¿Cuál es el valor para las disidencias de este punto geográfico?

​

En el cañón del Micay se concentra aproximadamente el 70 por ciento de la producción de droga del departamento del Cauca, con más de 18.700 hectáreas de cultivos de coca, siendo este el centro acopio más grande de la región; era el enclave cocalero y el fortín del autodenominado ‘Estado Mayor Central’ de las Farc. El cañón conecta el Pacífico nariñense con el Pacífico caucano, lo que lo convierte en un corredor estratégico de economías ilícitas.



¿Qué pasa en El Plateado?

​

La comunidad de El Plateado se siente segura con la presencia de la Fuerza Pública; es el ‘Estado Mayor Central’, quien instrumentaliza y amenaza a la población. La acción unificada del Estado es fundamental en este corregimiento. Hemos visto videos de como integrantes de las disidencias ubican campamentos en las inmediaciones de este corregimiento, como se mueven en medio de la población, lo cual pone en riesgo la integridad de esta comunidad. Deben demostrar que tienen una real intención de paz; de lo contrario, las Fuerzas Militares actuarán con toda la contundencia.



¿Las tropas permanecerán en la zona?

​

Permanecen en el cañón del Micay, las operaciones contra las economías ilícitas se mantienen, el control de los puntos altos es permanente. El cese del fuego no indica limitación alguna de nuestra misión y en tal virtud se continúan las operaciones en contra de las economías ilícitas.



Libertad de Mane Díaz Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

¿Cómo va el cese del fuego bilateral con el Eln?



Las Fuerzas Militares han cumplido a cabalidad los decretos de cese del fuego. Sobre las acciones criminales cometidas por el Eln, será el mecanismo de monitoreo y verificación quien evalúe si son o no violaciones al cese. Como lo sucedido recientemente con el papá de nuestro jugador de fútbol, Lucho Díaz, es muy grave.



¿Y usted qué piensa sobre el secuestro?

​

En Colombia no puede haber ciudadanos secuestrados por ningún grupo al margen de la ley. La privación ilegal de la libertad personal constituye una violación a los derechos humanos. Desde el primer momento fueron dispuestos casi 200 soldados del Gaula Militar, aeronaves de nuestras fuerzas que trabajaron de manera coordinada con la Policía Nacional. Cuando inició el protocolo de liberación, hicimos un reposicionamiento de tropas para dar garantías de seguridad a don Luis.



¿Cuántos secuestros ha perpetrado el Eln este año y cuántas personas permanecen secuestradas?



Con el secuestro del papá de Lucho Díaz, tenemos un reporte por la mesa de censo de 33 secuestros realizados por el Eln durante el 2023; aún siguen en cautiverio dos personas. Exigimos al Eln su liberación.



¿Se debe financiar al Eln para que dejen de secuestrar, dicen que son pobres?



Sobre eso prefiero no pronunciarme.



Plan Democracia 2023 Foto: Fuerzas Militares

¿Cómo va el cese del fuego con las disidencias de ‘Iván Mordisco’?



Al igual que con el Eln, nosotros hemos cumplido el decreto del cese ordenado por el Gobierno Nacional. Los comandantes en todos los niveles deben continuar cumpliendo lo dispuesto en los manuales y reglamentos, especialmente lo relacionado con la preservación de la fuerza y seguridad de las propias tropas, aplicando las técnicas, tácticas y procedimientos según corresponda.



Las operaciones militares se mantienen.

​

Es importante reiterar que las operaciones militares terrestres, fluviales, marítimas y aéreas contra el narcotráfico, la extracción ilícita de yacimientos mineros, extracción ilegal de recursos naturales, el secuestro, la extorsión, reclutamiento de menores, contrabando, tráfico y porte ilegal de armas y demás conductas punibles contempladas en el código penal colombiano se vienen desarrollando. Por ejemplo, lo que sucede en el Chocó es producto de eso, es una disputa criminal entre el Eln y el ‘clan del Golfo’, allá hemos fortalecido nuestros dispositivos con más pelotones del Ejército y un componente fuerte de la Armada para contrarrestar las intenciones criminales de estos grupos.



¿El narcotráfico es el motor de estos grupos?

​

El narcotráfico sigue siendo el principal carburante y fuente de financiamiento de los grupos armados organizados, seguido de la explotación ilícita de yacimientos mineros, la extorsión y el secuestro.



Y de resultados…



Lo que se ha hecho este año ya superó lo realizado en el año anterior. El concepto de conjuntez ha permitido ser más efectivos en lo que se refiere a la interdicción, y en general la lucha contra las economías ilícitas. Por ejemplo, frente al narcotráfico llevamos 1.369 capturas de integrantes de los diferentes grupos ilegales, 1.059 depósitos ilegales destruidos, 986 artefactos explosivos neutralizados, 2.258 laboratorios de droga destruidos, 24.981 kilos de base de coca incautados, casi 400 toneladas (396.885 kilos) de cocaína incautadas. La incautación de insumos líquidos y sólidos duplica lo hecho el año anterior.



En el operativo incautaron 904 kilos de coca. Foto: Ejército Nacional

¿Cómo ve a las FF. MM.?



Alineadas al Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho, hoy son más profesionales, modernas, entrenadas, respetuosas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Todos los días adelantamos operaciones militares contra los factores de inestabilidad que atentan contra la seguridad de la Nación y garantes del orden constitucional. En la lealtad militar, innegable y duradera, que no titubea ni flaquea ante los desafíos y las adversidades, se encuentra incrustada la verdadera fortaleza de una nación, una fortaleza que no se mide por el tamaño de sus armas ni por la cantidad de sus soldados, sino por el espíritu y la integridad de estos.



