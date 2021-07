Erradicar matas y matas y matas de coca, ¿por qué no es por ahí?

¿Qué ha pasado de nuevo desde que hicimos nuestra última entrevista, en 2017?



Advertimos desde entonces que el problema estaba principalmente en el crecimiento de la productividad de las hectáreas. Que se estaban generando incentivos perversos, mayores inversiones ilegales, una transformación de la producción cocalera hacia cultivos industriales, y una muy mala implementación de elementos críticos del acuerdo de paz, lo cual nos tendría tarde o temprano nadando en un mar de coca, como efectivamente sucedió.

¿A qué momento de la industria de la cocaína hemos llegado?



Estamos en el peor momento histórico. Nunca se había producido tanta cocaína, ni había sido tan rentable ni tan sólidas las rutas. Y, paradójicamente, no es el peor problema que tiene el país, sino el proceso de regreso de esos capitales, que nos inundan de contrabando y de lavado de activos. Y el Gobierno, apuntándole a seguir erradicando matas y matas y matas. Por ahí no es.



De acuerdo. Porque, ¿cómo es posible que pudiéramos haber durado un mes felices porque las Naciones Unidas nos dijeron que los cultivos habían bajado, y luego tristísimos porque la Casa Blanca nos dijo que subieron?



La atención de la ONU sobre las hectáreas es equivocada. Lo que realmente importa son las toneladas de cocaína producidas. Y en ambos informes se advirtió que el crecimiento había aumentado.



El tema con Naciones Unidas es que su metodología está muy afectada por los reportes de erradicación manual, y esos reportes son sujetos a muchas interpretaciones estadísticas y fáciles de falsear.



Lo que el Gobierno debe hacer es sincerarse y mostrar que estamos en el peor punto de producción de cocaína en toda la historia. Tres o cuatro veces más de lo que se producía en la época de Pablo Escobar y los grandes carteles de Cali y Medellín.



¿Qué nos condujo ahí?



La génesis esta en el 2012 y 2013, por lo que sucede en el Catatumbo, con la negociación de sus paros. Ahí se cambió la lógica con la cual se venía haciendo desarrollo alternativo, y por otro lado, desde Bogotá se empezó a desmontar en ese momento el sistema de control territorial que tenía Colombia desde la seguridad democrática.



Pero eso fue antes del proceso de paz…



Antes. Después viene el proceso de paz, que define un sistema de acuerdos y de desarrollo alternativo, pero en la implementación no se hizo lo que decía el acuerdo de paz, sino lo que se había negociado en el Catatumbo. Es decir, el mismo gobierno Santos traicionó el acuerdo de paz, con una implementación contraria a lo que estaba en el acuerdo.



¿Cómo contraria?



En el acuerdo paz nunca se estableció que se le diera plata en efectivo a ningún cultivador.



¿Quién es el autor intelectual de esa equivocación?



Rafael Pardo y Eduardo Díaz. Ellos redefinieron, renegociaron y reinterpretaron el acuerdo de paz, volvieron al fracasado modelo que habían utilizado 20 años atrás, donde el rol del Gobierno era dar y dar y dar, sin exigir nada a cambio.



Pero en el acuerdo de paz se hablaba de erradicación voluntaria…



Por supuesto, se establecía incluso que se mantenía la aspersión aérea como último recurso y se establecía una ruta. El tema es que ellos cambiaron lo que estaba basado en la buena experiencia de La Macarena del 2006.



La ruta eran los bienes públicos rurales, carreteras, escuelas, no plata en efectivo a cada uno; porque ya sabemos lo que pasa con esa plata de bolsillo.

Lo advertimos en la entrevista de hace cuatro años, esto iba a traer incentivos perversos, cultivar más coca para cobrar subsidios. Así ocurrió y hasta el mismo presidente Santos lo ha reconocido.



Hubo en esa etapa del programa beneficiarios colados…



Sí, y ahí siguen. Este gobierno no ha logrado reestructurar el Programa Nacional Integral de Sustitución, aunque ha mejorado algunas cosas, pero no tiene ni los recursos ni el músculo; seguimos pensando que el problema es con transferencias directas, y eso no es así.



El gran error es que se prometieron cosas que eran insostenibles fiscalmente. Se firmaron acuerdos con 123.000 familias, muchas de ellas no solamente no eran cocaleras, sino que ni siquiera eran familias campesinas, gente de los pueblos, que tenía una tienda, que vivía del transporte, taxistas; todos terminaron metidos en esa colada recibiendo plata.



Yo incluso recuerdo el testimonio de una señora que estaba viviendo en Chile y se devolvió a su pueblo para cobrar el subsidio y después regresarse. Rápido se dieron cuenta lo fácil que era sembrar la coca y además cobrar subsidios. Economía oportunista básica.



¿Economía oportunista básica en qué sentido?



Sembrar una hectárea de coca vale 6 millones de pesos, y el Gobierno estaba prometiendo 36 millones por erradicarla. ¿Qué hizo la gente? Sembrar, inscribirse y prometer para después ir a cobrar. Y al final se dieron cuenta de que podían mantener las dos cosas, el cultivo y el beneficio. Eso terminó desviando los recursos que se necesitaban para cumplirles a los que sí cumplieron.



¿Su crítica a la erradicación manual forzosa sigue igual de vigente?



Ese es tal vez el mayor error estratégico del gobierno Duque. Al Ejército lo pusieron a luchar con el eslabón menos rentable y menos productivo, en confrontaciones permanentes con los campesinos, y no a ir detrás de los cristalizaderos ni de los capos.

Por ejemplo, hoy nadie está patrullando los ríos del Catatumbo. Ponemos a la Fuerza Pública a arrancar matas, a que cuelguen el fusil y cojan una pala. Por eso estamos llenos de resiembra, no afectamos la cadena logística de los traquetos.



Me decía atrás que el principal problema ya no es tanto el cultivo, sino los miles de dólares lavados en contrabando, que tienen a los empresarios legales con la lengua afuera…



Según la Casa Blanca, se superaron las 1.000 toneladas de producción de cocaína en Colombia. Lo que implica que al menos 10.000 millones de dólares tienen que regresar a su origen criminal en el país. Esta ya no es la época en que la gente trae los dólares en maletas por el aeropuerto, esa plata regresa en mercancía en contenedores, contrabando de gran escala. Ponen los dólares en Panamá o en Hong Kong, para después vender en pesos y en Colombia, multiplican la ganancia, la monetizan y además queda lavada.



Por eso es que el narcotráfico está acabando con la generación de empleo, nadie legal puede competir con este dumping criminal. Todo narco es contrabandista y todo contrabandista necesita un narco que lo financie y le cuadre las rutas de ingreso en los puertos. Es una alianza criminal tan antigua como sólida.

¿Es decir, nosotros podemos haber disminuido parcialmente las hectáreas de coca, pero aumentaron la productividad y la eficiencia para lavar el dinero?



Exacto, más cocaína que sale es más contrabando que entra. Ya no es el contrabando, como era en los 80, en las trochas por La Guajira, de noche y en camiones viejos. Está entrando con empresas fachada, bien estructuradas, por puertos principales y el epicentro del contrabando en Colombia son las zonas francas. Y ese es un asunto de seguridad nacional del que no se habla.



¿Por qué insiste tanto en las zonas francas?



Crear empresas fachada y acceder a los beneficios de zonas francas es algo que sistemáticamente estamos viendo en las estructuras del narcotráfico.

Nos enfocamos en arrancar la mata, pero nadie está mirando las decenas y decenas de contenedores que por ahí evaden y lavan. Las zonas francas fueron pensadas para fomentar el comercio y las exportaciones colombianas.



Hoy sabemos que reciben millonarias exenciones de más de dos billones de pesos, pero solamente están generando el 0,4 % de las exportaciones, es decir, son un canal privilegiado de importación y eso lo aprovecha el crimen organizado. Tan rentable es que hoy Colombia es el segundo país del mundo con más zonas francas y no tenemos cómo ejercer control y soberanía aduanera en todas ellas.



Coincidencialmente, la semana pasada, Juan Manuel Galán propuso la legalización de la droga. ¿Qué cree como experto?



Uno no tiene que dar el salto completamente hacia el otro extremo y buscar la legalización absoluta. Pero Colombia sí tiene muchas alternativas para mejorar su política de control de drogas.



El mejor ejemplo es cómo un país como Portugal ha tratado la producción y el consumo de drogas en su territorio. Ese debería ser nuestro referente. Estamos cada vez más solos en esta guerra sin sentido, el mundo está cambiando, se ve en los Estados Unidos y Europa. Pero nosotros seguimos amarrados a una visión del problema de los años 80.



Explíqueme en qué nos estamos quedando atrás…



Colombia fue pionera en la ley del cannabis medicinal, pero después la burocracia la llenó de restricciones dizque para evitar el riesgo de desvió. Les cerraron la opción a las empresas de vender hoja seca. Muchas de las grandes empresas de acá pues se fueron a Portugal, llevándose cientos de empleos.

¿Cuál será la próxima sorpresa en el escenario cocalero colombiano?

​

Estamos viendo que el núcleo de producción cocalera del Catatumbo se va a expandir hacia la frontera de Venezuela, porque los narcos migraron del Pacífico, ya la cocaína no sale tanto en lanchas rápidas y por mar, sino en avión desde las pistas desde Venezuela.



Hay que recuperar el Catatumbo. Ya vemos los primeros síntomas de metástasis cocalero en el Cesar y en Arauca. Por eso, sí o sí necesitamos reconciliar la implementación del acuerdo de paz con lo que se estableció en él. Este gobierno ha sido tímido en corregir los errores del anterior.



Si lo han acusado de estar en contra del proceso de paz, ¿cómo habría sido con la fumigación con glifosato?



En eso se perdió la pelea política, la presupuestal y la técnica. El Presidente no se dio cuenta de que dentro del mismo gobierno le estaban haciendo operación tortuga, y eso fue lo que acabó la oportunidad que tenía de incorporar la aspersión aérea.



¿Quién le estaba haciendo operación tortuga?



El Instituto Nacional de Salud, principalmente; por eso, aspersión aérea no habrá en este gobierno. No como consecuencia de un problema jurídico, porque siempre hubo luz verde jurídica para asperjar, sino que no hubo un liderazgo para articular diferentes posiciones, presupuestos e interés.



El Presidente estuvo muy mal rodeado en esa tema; por un lado, estaba la inexperiencia de sus viceministros y, por el otro, le ponían palos a su implementación.



Y mientras tanto seguimos dependiendo de la erradicación manual…



Exponiendo sin sentido la vida de tanta gente, sin poder contener la resiembra. Le queda un año al presidente Duque para corregirlo o al menos para no empeorarlo.

MARÍA ISABEL RUEDA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO