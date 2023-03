Entre el 1.° de febrero y el 28 del mismo mes, la Policía Nacional arrancó 769 hectáreas sembradas con matas de coca en zona rural de Caucasia (Antioquia), Villagarzón (Putumayo) y Aguachica (Cesar).



En promedio, al día los uniformados erradicaron 27 hectáreas de narcocultivos y día de por medio enfrentaron un bloqueo por parte de las comunidades, pues se registraron 14 en total.



De esta forma, se dio inició a las jornadas de erradicación forzada que adelantan los integrantes de la Fuerza Pública y que por primera vez en años no se desarrolló durante el mes de enero del año en curso.



Fuentes consultadas indicaron que aún no se ha fijado la meta de erradicación por parte del gobierno de Gusatvo Petro pero que la recomendación es de 40.000 hectáreas, 20.000 por parte de la Policía y las otras 20.000 por el Ejército.



En esa línea, las fuentes señalaron que se esperaba para mediados de febrero que se lanzara la política de drogas, pero que a la fecha no se ha socializado la estrategia y metas, en las cuales se priorizará la sustitución voluntaria.

Erradicación de cultivos de uso ilícito. Foto: Policía Antinarcóticos

De acuerdo con las fuentes consultadas, el Ejército no ha empezado su labor de erradicación a la espera de conocer los puntos a intervenir.



De hecho, la erradicación por parte de la Policía arrancó de manera oficial el 13 de febrero, día en que se reportó el ingreso de los primeros grupos de erradicación que estuvieron apoyados por civiles.



Las labores de erradicación forzada han venido siendo apoyadas, en menor escala, por personal de la Armada pero al parecer este 2023 no van desarrollar esa labor, indicaron las fuentes.



De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas, las concentraciones de matas de coca en 2021 se ubicaron principalmente en: Nariño (56.516 hectáreas), Norte de Santander (42.565 hectáreas), Putumayo (28.205 hectáreas), Cauca (25.099 hectáres) y Antioquia (16.981 hectáres).



Hasta el momento, Policía y Ejército no han priorizado regiones para entrar a la par con el programa de sustitución voluntaria y no se conoce la decisión sobre el número de hectáreas con el que se categorizarán los cultivos industriales.

De otro lado, un balance del Ministerio de Defensa resalta que en los primeros seis meses del gobierno Petro, entre el 7 de agosto de 2022 y el 7 de febrero de 2023, la incautación de insumos líquidos y sólidos para el procesamiento de cocaína aumentó en un 45 por ciento.



También se destacó que la Fuerza Pública ha incrementando en un 92 por ciento las incautaciones de hoja de coca durante este gobierno. Según el balance, en los primeros seis meses del gobierno se incautaron 511 toneladas, mientras que en igual periodo del gobierno anterior, es decir entre el 7 de agosto de 2021 y el 7 de febrero de 2022, la cifra no superó las 266 toneladas.



También se han destruido en este periodo 2.884 laboratorios para el procesamiento de cocaína, un 14 por ciento más que el registrado en el mismo periodo comparativo.



Pero se registra una leve disminución en la incautación de cocaína, con 290 toneladas frente a las 331 toneladas del mismo periodo comparativo.

