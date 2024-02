Por segundo año consecutivo, en enero no se arrancó ni una sola mata de coca

Por segundo año consecutivo, en el mes de enero, no se arrancó ni una mata de coca en todo el país.



Así lo confirmaron a EL TIEMPO fuentes de la Fuerza Pública que indicaron que nuevamente las tareas de erradicación forzada quedaron a cargo de la Policía Nacional y que ese proceso empezará a desarrollarse apenas el 15 de febrero.



En esa línea, señalaron las fuentes consultadas que el gobierno de Gustavo Petro ha reiterado que la sustitución voluntaria prima sobre la erradicación forzada en su política de lucha contra el narcotráfico, sobre la base de que en la sustitución voluntaria la resiembra no llega al 2 por ciento, mientras que con la otra modalidad se supera el 45 por ciento.



El año pasado se cumplió la meta de erradicación, 20.000 hectáreas, frente a las 230.000 hectáreas sembradas con narcocultivos que fueron detectadas en 2022 por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de Ilícitos (Simci), de Naciones Unidas, que era el documento que marcaba la línea de acción en la erradicación forzada.



“En enero se erradicaba porque se tenía listo el plan de acción con base en los municipios que se priorizaban con el Simci, con el cambio de Gobierno estuvimos esperando las nuevas líneas de acción, modelo que se repitió este año; por ejemplo, aún no se ha definido la meta”, dijo a EL TIEMPO un oficial de la Policía que añadió que los planes irían alternos a la sustitución voluntaria.



El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), 826 familias erradicaron de manera voluntaria cerca de 527 hectáreas. Foto: María Isabel Ortiz / EL TIEMPO

Y la sustitución voluntaria...

Por ello, este diario consultó con una alta fuente del Gobierno sobre los avances en el programa de sustitución voluntaria, y afirmó que se han construido unos acuerdos colectivos en la región del Micay (Cauca), los cuales se espera se concreten en las próximas semanas.



“Este gobierno ha avanzado mucho en el desatraso de la deuda del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), cumplirles a las personas que sustituyeron entre 2017 y 2018”, aclaró la fuente, y añadió: “Esa deuda la estamos pagando porque tiene un presupuesto fijo”.



De igual forma, reconoció que por ahora hablar –en el gobierno Petro– de nuevas hectáreas sustituidas es difícil porque se está a la espera de financiación.

Erradicación forzada

La meta de erradicación forzada del 2023 ha sido una de las más bajas al compararlas con la del 2022, cuando Iván Duque la dejó en 100.000 hectáreas, pero solo se llegó a 70.000. En 2021, la meta fue de 130.000 y no se logró, se cumplió con 100.000 hectáreas, y en 2020 la meta fue de 100.000 hectáreas y se concretaron 130.000.



De acuerdo con el informe de la Policía, el año pasado se erradicó en los departamentos de Antioquia (1.519 hectáreas), Bolívar (4.164 ha), Boyacá (65 ha), Chocó (189 ha), Córdoba (343 ha), Guaviare (908 ha), Putumayo (12.534 ha) Santander (32 ha) y Nariño (264 hectáreas).



Expertos como Salomón Majbub, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), consideran que este gobierno “sigue demostrando que su interés no es enfocar la capacidad del Estado en quitar unas matas ni poner a chocar a la Fuerza Pública con los cultivadores, como ha sucedido en otros gobiernos”.



Afirmó que la apuesta de este gobierno es ofrecer a las comunidades rurales alternativas económicas de subsistencia para garantizarles vida digna y en ese sentido se puede entender “esa meta baja de erradicación forzada, que según el gobierno, estuvo dirigida a cultivos industriales, los cuales aún no se sabe bien qué es industrial y que no”.



Frente a ello, Majbub, sugirió que se avance en aclarar esa definición para no contradecirse en sus apuestas sobre el “oxígeno y la asfixia” cuando aterricen en los territorios.

En 2023 la Armada de Colombia reportó la incautación de 384,5 toneladas de clorhidrato de cocaína. Foto: Armada de Colombia

Por su parte, Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen, consideró que el “panorama es crítico” dado que es altamente probable que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos y eso llevaría también a los demócratas “a endurecer su posición frente al tema de lucha contra las drogas”, lo que daría como resultado “una eventual posible descertificación de Colombia en el tema de drogas”.



El experto señaló que el “rezago” en esta materia por parte del Gobierno “se debe fundamentalmente al hecho que al igual que la política de seguridad, la política de drogas quedó subsidiaria dentro de la política de ‘paz total’ ”.



Y planteó que “la única salida a esto, teniendo en cuenta que la prioridad del Gobierno es la ‘paz total’, es que se empiece a regionalizar esa política y se empiece a hacer una implementación parcial de esos acuerdos de transformación territorial que permitirían iniciar la sustitución y de alguna manera empezar a desarrollar las erradicaciones” en los puntos de mayor concentración, lo que Naciones Unidos ha calificado como enclaves cocaleros.



Por su parte, César Niño, profesor de Paz y Conflicto de la Universidad de La Salle, manifestó que la poca definición de la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacionales del actual gobierno ha dado paso a las críticas a la política antidrogas.



“Hay una incertidumbre sobre la noción, concepto y estrategia de la Seguridad Nacional, que involucra, por supuesto, la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha contra las drogas. El no cumplimiento de los objetivos de erradicación de cultivos ilícitos y de incautación de cargamentos sugiere que hay unas fallas sistémicas y de conducción de las capacidades del Estado para atender estos flagelos”, dijo Niño.

Los laboratorios estaban en Norte de Santander y Nariño Foto: Ejército Nacional

En 71 por ciento se incrementó la incautación de heroína durante el 2023

El Gobierno fijó como meta para el 2023 la incautación de 834 toneladas de cocaína, como parte de la estrategia de la lucha contra las drogas, “incrementar las incautaciones para afectar las finanzas de las redes narcotraficantes”.



De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, el año pasado se incautaron 739 toneladas del estupefaciente, por lo que se concluye que no se cumplió la meta, aunque de hecho, la cifra que es histórica representa un incremento del 12 por ciento con respecto al 2022, cuando se reportaron 659 toneladas.



La incautación de marihuana aumentó en un 7 por ciento al pasar de 391 toneladas en 2022 a 417 el año pasado. Y en lo referente a incautaciones de heroína, se reporta un incremento del 71 por ciento. En 2021 fueron 397 kilos mientras que el año pasado fueron 680.



La Armada Nacional contribuyó con el desarrollo de la operación Orión, su última fase (15 de diciembre) reportó la incautación de 195 toneladas de cocaína, 176 toneladas de marihuana, 14 toneladas de hachís y dos toneladas de base de coca, en una actividad desarrollada en conjunto con 42 países.



De hecho, este año la Policía Nacional ya dio su primer gran golpe con la incautación de 2,6 toneladas de cocaína en el puerto de Santa Marta el 20 de enero.



La droga estaba camuflada en dos cargas de plátanos que iban con destino a Holanda.

La Fuerza Pública priorizó la destrucción de laboratorios para el procesamiento de alcaloides como parte de la política antidrogas que potencializó las operaciones de interdicción para afectar la producción de drogas, y así se pasó de 4.719 estructuras destruidas en 2022 a 5.270 el año pasado, un incremento del 12 por ciento.

Así fue la destrucción de uno de los 104 laboratorios de coca de la mafia en la selvas del Guaviare, por parte de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Paralelo a ello, los uniformados incautaron en 2022, 55.721 toneladas de precursores químicos para procesar alcaloides, y el año pasado 32.681, lo que equivale a un 41 por ciento menos; y sobre las incautaciones de precursores líquidos se reportan 20.986 (miles de galones) en 2022 y 20,647 el año pasado.



En esa línea, en Norte de Santander el Ejército ha reportado este año la destrucción de dos complejos cocaleros al servicio de las disidencias que aprovechan la zona de frontera para el tráfico de la cocaína.



Durante el 2023 sobresalen, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, la inmovilización e incautación de aeronaves pertenecientes a redes de narcotraficantes, proceso que se incrementó en un 305 por ciento, al pasar en 2022 de 44 a 178 el año pasado.



Sobre incautaciones de embarcaciones al servicio de los narcos, el incremento fue del 22 por ciento al pasar de 351 en 2022 a 47 en 2023.



Es de resaltar que la muerte de los integrantes de la Fuerza Pública disminuyó durante el 2023 en un 35 por ciento. El año en mención registró la muerte de 84 uniformados (42 soldados, 10 suboficiales y 28 policías), mientras que en 2022 se registró la muerte en actividades del servicio de 130 uniformados (59 soldados, 8 suboficiales, 3 oficiales y 56 policías)



Redacción Justicia:

