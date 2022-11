A menos de dos meses de que termine el año se ve difícil la posibilidad de que se cumpla la meta de erradicación de cultivos ilegales fijada para este 2022. Aunque la meta fue establecida por el gobierno anterior desde agosto, su cumplimiento quedó en manos del gobierno del presidente Gustavo Petro.



La erradicación forzada de sembradíos con matas de coca, realizada por la Fuerza Pública, es una de las herramientas que se han adoptado contra el narcotráfico.



Cada año, el gobierno de turno fija una meta de erradicación y, con la misma, la estrategia de ingreso de los uniformados a las regiones con mayor número de narcocultivos, cuyo parámetro sale del informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU.



El gobierno Duque fijó para el 2022 la meta de erradicar 100.000 hectáreas sembradas con matas de coca, cifra que de acuerdo con fuentes consultadas por EL TIEMPO no fue modificada (después del 7 de agosto) por el presidente Petro.



“La instrucción es la misma, erradicar 50.000 hectáreas de sembradíos ilícitos por Ejército y 50.000 hectáreas por Policía. La erradicación forzada no se ha suspendido ni se ha impartido otra directriz”, aseguró a EL TIEMPO una fuente encargada del tema.

Falta el 40 % de la meta a dos meses de terminar el año

Fallo del Tribunal Superior de Pasto prohibió la erradicación forzada en Nariño. Foto: Policía Antinarcóticos

Este diario conoció el informe sobre erradicación forzada que da cuenta de que entre el 1.º de enero y el 31 de octubre de 2022, los uniformados han arrancado 59.084 hectáreas de narcocultivos, lo que equivale a un 60 por ciento de la cifra fijada para este año.



El Ejército ha erradicado 23.707 hectáreas y la Policía, 35.376, lo que equivale a un promedio diario de 195 hectáreas afectadas. A dos meses de terminar el año está pendiente el 40 por ciento de la meta.



Los uniformados se han concentrado en puntos de Caucasia (Antioquia), Villagarzón (Putumayo), San José del Guaviare (Guaviare), Aguachica (Cesar) y Florencia (Caquetá).

Sustitución: prioridad

El gobierno Petro ha sido enfático al señalar que se mantendrá la erradicación forzada, pero que se priorizará la sustitución voluntaria, y que para ello habrá diálogo con los campesinos a fin de que conozcan la iniciativa.



“Hasta el momento, la instrucción es erradicar y cuando ingresan los equipos móviles a las zonas nos hemos encontrado con labriegos que se oponen aludiendo mil excusas, entre ellas, que este gobierno lo prohibió, entonces para evitar confrontación con la comunidad nos vamos”, aseguró la fuente.



En el informe se reporta que en lo corrido de este año, la Fuerza Pública ha enfrentado cerca de 300 bloqueos (131 Policía, 157 Ejército) en diferentes zonas del país.



EL TIEMPO consultó con varios expertos, que coincidieron en afirmar que el actual gobierno debe fijar una política clara sobre la lucha contra el narcotráfico en la que se planteé una nueva dinámica frente a la erradicación forzada, y más con el informe Simci de 2021, que se conoció hace tres semanas, que reportó que en Colombia los sembradíos de coca se incrementaron en un 43 por ciento, al pasar de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 hectáreas en 2021.



En esa línea, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), dijo: “La política actual debe cambiar. Yo creo que los recursos para la erradicación forzada deberían enfocarse en afectar los cultivos de gran extensión, los que son controladas por las grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico”.



El analista señaló que no cree que la meta de 100.000 hectáreas se cumpla este año, “pero no va a pasar nada en el tema interno o de relaciones internacionales porque lo importante es la oferta”, planteó Restrepo, al añadir que Estados Unidos entiende que el exceso de cultivos de mata de coca puede terminar “quebrando a los pequeños y medianos cultivadores en medio de un mar de coca que afecta los precios, lo que puede terminar siendo más efectivo que la erradicación”.



Para Camilo González Posso, presidente de la Fundación Ideas para la Paz, las metas inmediatas del gobierno Duque sobre lucha contra las drogas no se cumplieron, por lo que considera que “se debe revisar en conjunto la estrategia, revisar el plan de inversión y no repetir las mismas prácticas”.



Para González, el negocio de la cocaína está disparado, y por eso ve como una alternativa la sustitución voluntaria. “No cambiar una planta por otra a través de subsidios regionales, sino adoptando programas en enclaves económicos regionales, colectivos e individuales, de acuerdo con la realidad de cada zona, no en un programa general, y así lograr un resultado a largo plazo”, dijo.

El coronel en retiro de la Policía y analista de políticas públicas Miguel Tunjano afirmó que si el año pasado se logró una meta de erradicación de 100.000 hectáreas, “sobre el papel, porque no hay nada que las avale”, y las hectáreas sembradas con matas de coca se incrementaron, “es claro que la erradicación forzada no funciona y hay que hacerle una serie de ajustes”.





Señaló que se invierten millones de pesos en la erradicación forzada con un alto costo en vidas de los uniformados, por lo que consideró que los recursos se pueden destinar a otra estrategia que baje la producción y se enfoque en la sustitución voluntaria.ALICIA LILIANA MÉNDEZ

SUBEDITORA JUSTICIA

