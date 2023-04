El gobierno de Gustavo Petro ha sido contundente en afirmar que en su política de lucha contra el narcotráfico se dará prioridad a la sustitución voluntaria de cultivos de matas de coca, sobre la erradicación forzada.



Y, en esa línea, se priorizarán las operaciones de interdicción: incautaciones de droga y de precursores químicos, así como la destrucción de laboratorios .



El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, dio a conocer la meta de incautación de cocaína para este año: 834 toneladas, de ellas 381 estarán a cargo de la Policía y 452 serán responsabilidad de las Fuerzas Militares.



De hecho, entre el 1 de enero y el 19 de abril, las autoridades han incautado 195,7 toneladas de cocaína.



De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa el año pasado la Fuerza Pública incautó 671 toneladas, en 2021, 669 toneladas; en 2020, 505,7 toneladas del alcaloide y en 2019 se incautaron 428,4 toneladas.



Sobre la erradicación forzada, de acuerdo con cifras del alto Gobierno se estableció que este año la meta es de 28.000 hectáreas de narcocultivos, sobre la base de priorizar la sustitución voluntaria.

Se han erradicado 3.896 hectáreas

Caninos entrenados ingresan al área a erradicar para evitar caer en campos minados. Foto: Policía Antinarcóticos

De hecho, 28.000 hectáreas es la meta más baja en años.



Para el 2022, el gobierno de Iván Duque la había fijado en 100.000 hectáreas, pero sólo se llegó a 70.000. En 2021, la meta fue de 130.000 hectáreas y no se logró, se cumplieron con 100.000 hectáreas y en 2020, la meta fue de 100.000 hectáreas y se concretaron 130.000.



Ayer el ministro de la Defensa, al referirse al giro en la lucha contra las drogas pidió reflexionar sobre el "¿por qué, si en los últimos 20 años se han erradicado dos millones de hectáreas de cultivos ilícitos con glifosato y un millón de hectáreas de forma manual, no se ha logrado una contención efectiva al narcotráfico?".



EL TIEMPO conoció el reporte de la Policía Nacional sobre la erradicación - Ejército no ha recibido la orden de iniciar labores - que da cuenta que entre el 1 de febrero y el 14 de abril han afectado 3.879,6 hectáreas sembradas con matas de coca.



En febrero fueron 732,6 hectáreas, en marzo 2.033 y este mes van 1.114 hectáreas afectadas por los uniformados.



Además, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, de 2021 detectó 204 mil hectáreas de matas de hoja de coca en todo el territorio nacional.

Se vencieron los contratos de 66 grupos móviles de erradicación

Por departamentos, en Antioquia se han erradicado 412,3 hectáreas; en Bolívar, 864,8 hectáreas; Boyacá, 43,1; en Córdoba, 67,2 hectáreas; en Putumayo el esfuerzo esta concentrado y así lo demuestran los 2.467,7 hectáreas arrancadas; en Santander van 11,5 hectáreas y en Guaviare, 12,9.



De hecho, como se decidió priorizar la sustitución voluntaria se terminó el contrato con 66 grupos móviles de erradicación, civiles que apoyaban las labores de erradicación forzada de la Fuerza Pública.

45 familias del Parque Nacional Natural Munchique se vincularon al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Foto: Luis Eduardo Noguera / Archivo EFE

Sobre la sustitución voluntaria, la fuente indicó a este diario, que se iniciará con un programa piloto en cuatro municipios, y que para ello, se destinaron 1,6 billones de pesos.



Los municipios son El Tarra (Norte de Santander), Olaya Herrera (Nariño), Villa Garzón (Putumayo) y Argelia (Cauca).



De acuerdo con informes de Naciones Unidas, ONU, con la erradicación forzada la resiembra llega al 50 por ciento, mientras que con la sustitución voluntaria, la misma esta sobre el 2 por ciento.



La ONU, llevaba el monitoreo del Programa Nacional Integral de Sustitución de

Cultivos Ilícitos – PNIS - que a corte del 31 de diciembre de 2020 señalaba que se habían erradicado de forma voluntaria y asistida 43.711 hectáreas de narcocultivos.



En ese momento estaban afiliadas al programa 99.097 familias, como respuesta a la implementación de los acuerdos de La Habana, entre el Gobierno y las Farc.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

SUBEDITORA DE JUSTICIA



justicia@eltiempo.com

