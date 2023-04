Entre febrero y marzo, meses en que se dio inicio a la erradicación forzada en Colombia, la Policía Nacional ha intervenido 2.892 hectáreas sembradas con matas de coca, un promedio al día de 48 hectáreas.



De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y febrero de 2022 se erradicaron 9.895 hectáreas.



Las cifras de erradicación forzada han generado polémica entre algunos sectores que cuestionan la baja efectividad frente a otros periodos. El Gobierno ha señalado que su foco de prioridad no será la erradicación sino la interdicción.



En enero, por ejemplo, por primera vez en años no se erradicó ni una sola hectárea de narcocultivos por parte de la Fuerza Pública y trascendió que el Ejército este año no ha recibido el instructivo operacional para iniciar esta labor.



De acuerdo con un documento conocido por EL TIEMPO, en febrero la Policía arrancó 732,6 hectáreas; en marzo, 2033; y en los dos primeros días de abril, 131 hectáreas.



La afectación de los cultivos de matas de coca se ha desarrollado bajo dos modalidades: el denominado programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre con glifosato (Pecat), para 645,1 hectáreas; y el de erradicación manual, con 2.251 hectáreas.



En el documento se indica que las labores de erradicación se adelantan en municipios de Antioquia (291 hectáreas), Bolívar (618), Boyacá (31,6), Córdoba (29,8), Putumayo (1.980), Santander (4,4) y Guaviare (12,9).

La prioridad del ejecutivo

Fallo del Tribunal Superior de Pasto prohibió la erradicación forzada en Nariño. Foto: Policía Antinarcóticos

En el mismo se indica que en los meses mencionados los grupos de erradicación han enfrentado 18 bloqueos y tres hostigamientos, sin que se reporte personal herido.



El gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido enfático al indicar que le va a dar prioridad a la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada, pero a casi ocho meses de gobierno no se conoce oficialmente la Política Antidrogas, a cargo del Ministerio de Justicia, y la Política de Seguridad y Defensa, que lidera el Ministerio de Defensa.



En esa línea, no se conoce públicamente la meta de erradicación forzada. Extraoficialmente se habían señalado 40.000 hectáreas a cargo de Policía (20.000) y Ejército (20.000), pero oficialmente no se ha lanzando el programa de sustitución voluntaria.



"La situación es compleja, porque además se está a la espera de la cifra sobre cultivos de coca del Departamento de Estado de Estados Unidos que el año pasado refirió 234.000 hectáreas sembradas en 2021", dijo un oficial enterado del tema de la Fuerza Pública, quien añadió que "muy seguramente la cifra aumentó".

Colombia es el mayor productor de cocaína a nivel mundial . Foto: Policía Nacional

En octubre del año pasado, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, de Naciones Unidas, ONU, señaló que detectaron 204.000 hectáreas con cultivos de matas de coca, la más alta en 20 años, lo que ratificaba a Colombia como el mayor productor de cocaína a nivel mundial.



Se pasó de 1.228 toneladas métricas en 2020 a 1.400 toneladas métricas de producción en 2021.



De hecho, en la noche de este lunes, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, al término de un consejo de seguridad con el presidente Gustavo Petro, dio a conocer que sí fijó como meta de incautación 834 toneladas de cocaína. La "Policia asumió el compromiso de incautar 381 toneladas (de cocaína; y las Fuerzas Militares, 452 toneladas", aseguró Velásquez.



Fuentes del Ministerio de Defensa señalaron que las autoridades han venido trabajando en las directivas del Gobierno y que tradicionalmente los planes estatales se conocen luego de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora Justicia.

En Twitter: @AyitoMendez

