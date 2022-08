En la mañana de este martes, en entrevista con EL TIEMPO, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria Cely, aseguró que las operaciones de erradicación forzada de los cultivos de matas de coca se suspendieron.



"Lo que estamos aplicando es la erradicación voluntaria en ciertos sitios donde hemos tenido una reunión de campo de ciertos miembros de la institución y otras entidades del Estado para motivar la erradicación voluntaria y la sustitución", dijo el oficial.



El director de la Policía afirmó además que la única directriz hasta el momento en la Dirección Antinarcóticos es que se le envió a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales una petición para no dar continuidad "al permiso ambiental que se le había solicitado para el uso del mismo (glifosato), esperando las conclusiones del consejo de ministros".



El general Sanabria dijo que fue una decisión "nuestra con el fin de garantizar la menor afectación a las personas que "deben menos en el tráfico de drogas".



Y añadió que la "cadena inicial de siembra, cultivo y recolección realmente no es la que hemos afectado en estos años sino siempre buscamos las grandes mafias que son los encargados de motivar a las personas en este delito".



El oficial dijo a este diario que para suplir la erradicación forzada se tienen previstas una serie de propuestas dando cumplimiento a la Constitución y la ley a "efectos de garantizar varios bienes jurídicos que orbitan al rededor del tráfico de drogas. Esperamenos las directrices bajo este punto, mientras tanto la persecusión a las organizaciones ilegales dedicadas a este negocio criminal seguirán para dar con la captura de las personas que tenemos señaladas dentro del narcotráfico".

El general Sanabria señaló que desconocía si el gobierno Petro había dado a conocer a su aliado en la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos, la decisión de no erradicar más los cultivos de coca con la presencia de la Fuerza Pública.



Cambios en la Policía Nacional

Director de la Policía general Henry Sanabria Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

El director de la Policía señaló que los cambios .-nombramientos en direcciones y Metroplitanas dados a conocer ayer - son de cumplimiento inmediato ya que el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, avaló las hojas de vida.



"La hoja de vida de cada uno de ellos fue analizada por el Ministro para garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública a partir de dos cosas: el respeto por los derechos humanos y cero corrupción administrativa o de otra índole", aseguró el general Sanabria.





El oficial señaló que la instrucción básica que les dio a los nuevos comandantes fue "la protección de los derechos humanos en línea ascendente y desendente (..) y el bienestar del personal, promover las acciones para favorecer a nuestros policías. Y coordinar las actividades contra el crimen organizado que es lo que más afecta la seguridad de los ciudadanos".

El Esmad

El general Henry Sanabria dijo que los cambios en el Escuadrón Antidisturbios, Esmat, es un tema que se debe manejar con cautela ya que se debe tener en cuenta las formas de vida de cada persona y las normas y patrones de convivencia.



"Hay situaciones que desbordan la manifestación pacífica y que afecta derechos y libertades, incluso la vida e integridad de personas que no participan en esas manifestaciones (...) no podremos entrar a controlarlas con la utilización de elementos letales", aseguró Sanabria.



De hecho, señaló que las armas de fuego no podrán "ser utilizadas jamás para controlar motines, disturbios".



De acuerdo con el general se esta proyectando una nueva unidad que se denominará la Unidad de Diálogo, Atención y Acompañamiento a la manifestación pública con dos dispositivos.



"Un dispositivo de intervención especializado y un dispositivo de acompañamiento. Son propuestas que estamos elaborando al interior de la Policía Nacional. Son propuestas que serán presentadas al señor Presidente y al señor Ministro de la Defensa para su aprobación o modificación dependiendo de lo que ellos valoren de esa propuesta", explicó el Director.

¿Puede llegar un patrullero a general?

Sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de que un patrullero, por mérito, pueda llegar a general de la República, el director de la institución señaló, "es una situación que nosostro hemos vivido hace muchos años".



El general dijo que la situación se diferencia en tres momentos, cuando un agente quería ascender a la oficilidad tenía que retirarse del servicio activo y entrar a la Escuela General Santander.



Un segundo evento se registró cuando el general Gómez Padilla permitió que suboficiales con una muy buena hoj ade vida fueran en comisión a la Escuela, "tuvimos do spromociones seguidas de suboficiales que fueron oficiales, varios de ellos llegaron hasta el grado de coronel".



Y Sanabria explicó que un tercer momento se dio a través de un decreto que permite que los policías puedan ir en comisión a la Escuela General Santander "devengando su salario normal y durante un año o tres años de formación pueden ser subtenientes de la Policía Nacional y seguir su carrera de oficiales de acuerdo al estatuto que actualmente existe".

