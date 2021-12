En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Defensa, Diego Molano, habló sobre la erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que hace falta para el posible retorno de la aspersión, así como al balance de incautaciones, el paro nacional y lo que viene para 'Iván Márquez', entre otros.



Este año no se llegó a la meta de erradicación forzada…



El gobierno del presidente Iván Duque se había fijado para los cuatro años de su mandato una meta total de 238.000 hectáreas de matas de coca erradicadas. Este año llegamos a 350.000: sobrepasamos esa meta. Este 2021 llevamos 105.000 hectáreas erradicadas de las 130.000 que se tenían planeadas, vamos bien, y lo importante es que vamos a seguir sin parar hasta el 31 de diciembre.

¿Esto podría influir en las relaciones con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico?

​

En las reuniones bilaterales de defensa y seguridad hechas con la administración del presidente Joe Biden se fijó el narcotráfico como una de las mayores amenazas para Colombia y, dentro de ese trabajo articulado, en medio de esa relación bilateral, el propósito y las acciones conjuntas siguen igual.



¿Se levantaron las trabas en el Congreso de EE. UU. para entregar recursos a Colombia?

​

La decisión de apoyar el acta de inversión de defensa que aprobó el Congreso de Estados Unidos ratifica que Colombia sigue siendo el aliado principal de Estados Unidos en América Latina y el Caribe y ratifica también la disposición de mantener el nivel de inversión en la cooperación internacional en materia de seguridad, en materia de apoyo de la Fuerza Pública en Colombia, incluyendo la Policía.



Aparte de la erradicación, ¿qué objetivo tiene para el próximo año?

​

Desde la segunda semana de enero trabajaremos de forma continua para erradicar cultivos de coca. El objetivo es entregar al final de la administración del presidente Duque una nueva reducción del total de hectáreas sembradas, una más baja producción desde los laboratorios y, por supuesto, mayores incautaciones.



Se destaca la cifra de incautaciones de cocaína este año…

​

Así es, se logró la incautación histórica de 622 toneladas gracias a las operaciones en Colombia de nuestra Fuerza Pública, pero también a nivel internacional con la operación Orión, en la que participaron más de 20 países haciendo incautaciones vía marítima, al igual que la operación Zeus, que hace tareas de interdicción aérea con la participación de varios países de Centroamérica y del Caribe.

¿Insisten en el Gobierno que el narcotráfico es la mayor amenaza del país?

​

Colombia lo tiene claro, por eso este año combatimos con decisión y convicción ese flagelo que tanto afecta a Colombia y que origina que los grupos armados ilegales se fortalezcan. Con estas acciones hemos logrado debilitarlos. Dentro de la estrategia se concentraron los esfuerzos en ubicar laboratorios para el procesamiento de alcaloides y más de 5.600 fueron destruidos.



¿Cómo va el cumplimiento de los parámetros fijados por la Corte Constitucional para el regreso de la aspersión?

​

A lo largo de este último año se ha venido trabajando en la preparación del cumplimiento de los varios requisitos señalados por la Corte Constitucional. Los aviones están listos, se han hecho las modificaciones en los programas de computación, todo será automatizado, de modo que se haga una aspersión con precisión, con un mayor control del goteo y en el seguimiento. Además, que las operaciones den garantías de salud y en donde se protegen totalmente las fuentes de agua. Se ha hecho un ejercicio muy riguroso, científico y técnico para prepararse, aunque se han interpuesto varias acciones judiciales que han limitado la posibilidad de avanzar, pero la aspersión aérea es una posibilidad que aún mantiene el Gobierno Nacional.



¿Alcanzaría a quedar en marcha en este gobierno?

​

Trabajamos todo el tiempo y seguiremos adelante, especialmente el próximo semestre, para que esa posibilidad, sin dejar de hacer erradicación manual y sin dejar de hacer desarrollo alternativo, sea una oportunidad para afectar los cultivos industriales (grandes extensiones sembradas con coca), donde hay una fuerte presencia de las disidencias, el Eln y el ‘clan del Golfo’, grupos que además buscan afectar la vida de nuestros policías y militares.



Este año, ¿qué le quitó el sueño?

​

Los bloqueos. Alcanzamos a tener 1.125 después del 28 de abril que estaban afectando de manera grave la libertad en Colombia y el abastecimiento de alimentos y generaron destrucción y vandalismo. Realmente Colombia y la democracia estuvieron bajo ataque. Y es aquí donde hay que diferenciar claramente entre manifestaciones pacíficas y acciones criminales que buscaron afectar y limitar la capacidad institucional y la capacidad de respuesta del Estado.



¿Qué lo impactó?



Que salieron más de 1.400 civiles y 1.700 policías heridos, además de las vidas perdidas, eso nunca ha debido de suceder porque ese tipo de violencia afecta a toda la sociedad colombiana. Pero gracias al trabajo de nuestra Fuerza Pública, Ejército y Policía, se logró restaurar el orden y la tranquilidad en el país y hoy podemos cerrar el año con una tasa de crecimiento económico del 9,7 por ciento.



¿El paro fue un brote de inconformismo?

​

Sí, lo fue, pero también hubo manos criminales que planearon, financiaron y buscaron desestabilizar y bloquear a Colombia para generar inestabilidad. Entre el 28 marzo y el 15 de julio hubo más de 15.000 manifestaciones pacíficas a las cuales les hicimos seguimiento, estuvieron acompañados por la Fuerza Pública tal y como lo establece la Constitución, pero en 1.700 oportunidades se presentaron hechos violentos por bloqueos, ataques a los sistemas de transporte, comercio y a la autoridad, y en medio de esa violencia tuvo que intervenir la Fuerza Pública porque estaban en juego la integridad y vida de los ciudadanos.



Pero la ONU dice que hubo una masacre…



¿Dónde se registraron presuntos abusos? ¿Dónde se afirma que los uniformados no cumplieron con la ley? Se han abierto las investigaciones que hoy los tienen respondiendo ante las autoridades competentes. Es la Fiscalía General la llamada a establecer la responsabilidad penal de los involucrados sobre la base del debido proceso. Este informe se refiere a los hechos del 9 de septiembre de 2020, un informe realizado por un consultor que hoy es candidato al Congreso. No aceptamos que se califique una acción de la Policía como si fuera una masacre porque aquí hay que entender el contexto de lo que pasó esa noche. No se tuvo en cuenta el contexto de violencia cuando se atacaron y destruyeron 76 de los 136 CAI de la Policía en Bogotá. Esa noche, la policía se vio bajo amenaza. En el informe se señala que hubo una manifestación de inconformismo, no de violencia, cuando se roban un bus y terminan atropellando a una señora que perdió la vida, eso no es inconformismo, esa es una acción criminal.



​¿Cómo lograr que mejore la imagen de la Policía?

​

El problema no es mejorar la imagen, el reto que nos impusimos es tener la mejor policía, por eso emprendimos el camino de la transformación de la institución. Esa transformación cuenta con cuatro componentes, resaltando todo lo que tiene que ver con derechos humanos, la profesionalización de los patrulleros, sumado al desarrollo de políticas en materia de seguridad ciudadana, manejo de la fuerza y un nuevo régimen disciplinario que permitirá mayor transparencia y mayor rendición de cuentas, menos impunidad y garantías al debido proceso, entre muchos aspectos positivos que se han venido desarrollando con la participación de todos los sectores.

¿Qué hacer con Venezuela?

​

Venezuela es un país hermano con el cual hemos tenido relación desde el nacimiento de nuestra república y todos los hermanos venezolanos merecen nuestra consideración y aprecio. El problema de Venezuela es el régimen tiránico de (Nicolás) Maduro. Un régimen que ha utilizado sus fuerzas militares conectando con el negocio del narcotráfico y que permite en su territorio la presencia de grupos terroristas como las disidencias de las Farc y el Eln, grupos que desde allá planean, financian y desarrollan acciones terroristas en contra de Colombia, en suelo colombiano.



Y sobre las muertes de ‘Santrich’, el ‘Paisa’ y ‘Romaña’…

​

Es evidente que donde hay narcotráfico solo queda muerte y destrucción. La información de inteligencia que se ha acopiado por parte de las agencias colombianas señala que los tres casos son hechos diferentes, registrados en diferentes puntos de Venezuela, donde ha habido disputas por rentas criminales o confrontaciones entre estos grupos. Allá en Venezuela está pasando algo grave.



¿Qué le espera a ‘Iván Márquez’?

​

Ese delincuente a lo largo de su historia siempre ha defraudado sus propios ideales, siempre ha defraudado a la justicia y siempre ha actuado de forma cobarde. Lo hizo cuando se alejó de las negociaciones de paz y continuó sus negocios de narcotraficante. La justicia siempre llega y, le repito, el camino que le espera al que está con el narcotráfico es la muerte y destrucción.



En temas de seguridad ciudadana, ¿cómo vamos?

​

Hemos logrado contener los delitos que impactan al ciudadano del común. El año pasado cerramos con la tasa más baja en homicidios en los últimos 40 años y la más baja de secuestros. Este año se han incrementado los homicidios tras la apertura, por tres factores ya que el covid-19 generó pobreza, desempleo y alteró la salud mental, pero este es un hecho a nivel mundial. Pero nuestra Policía, en cuanto identificó el fenómeno, generó una estrategia para reducir las muertes violentas, con resultados muy positivos a partir de octubre, por lo que estimamos que cerraremos el año con una tasa entre el 24,9 y el 25,1 por ciento.



Y frente al microtráfico...

​

Lanzamos el Plan 100 para ubicar y acabar con igual número de lugares de expendió de drogas. Se lograron derribar 117 ollas, salvando a millares de niños y adolescentes del flagelo de las drogas y recuperando entornos seguros para los ciudadanos.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora de Justicia

justicia@eltiempo.com@JusticiaET

