‘Es momento de tener más colaboración contra el narcotráfico’: EE. UU.

El viernes, la Casa Blanca hizo público su informe sobre las hectáreas de cultivos ilegales detectadas en Colombia el año pasado y reportó un incremento de los sembradíos de coca del 15 por ciento frente al 2019, pasando de 212.000 registradas ese año a 245.000 en el 2020.



Esas cifras son muy distintas a las que registró el estudio que dio conocer el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU el 9 de junio, según el cual en el 2020 se detectaron 143.000 hectáreas de coca, es decir, 102.000 menos que lo reportado por la Casa Blanca.



El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, habló con EL TIEMPO de estas diferencias en las mediciones, la posición del gobierno de su país sobre el futuro de la lucha contra el narcotráfico y del atentado contra la Brigada 30 del Ejército, en Cúcuta.

Hace 50 años la administración Nixon declaró la guerra contra las drogas. Su gobierno acaba de entregar un informe que habla de 245.000 hectáreas de coca en Colombia, y muchos se preguntan si esa cifra récord no es la demostración de que se perdió esa guerra antinarcóticos...

No. Esto tiene muchas partes. No es solo una cifra. Hay una cooperación compartida; además de la erradicación están los esfuerzos navales, el esfuerzo para ayudar a Colombia a desarrollar una economía legal en estas áreas (con coca).



Este es un programa integral compartido y comprensivo. Yo le digo al pueblo de Colombia y de los Estados Unidos que tenemos esta tarea en conjunto, tal vez en este lado (en Colombia) tenemos que hacer más.



Apoyamos los esfuerzos en la colaboración contra el narcotráfico en todos los aspectos, estamos muy agradecidos por la colaboración de Colombia y es momento de hablar no solo de una cifra, sino de que tengamos más colaboración en contra del narcotráfico.

La mayoría de regiones con presencia de cultivos de uso ilícito tienen una baja presencia del estado y altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Viendo estas cifras de la coca, ¿su gobierno considera que es necesario el regreso de la fumigación aérea?

La fumigación aérea es una decisión soberana de Colombia. Nosotros hemos apoyado la aspersión aérea en el pasado, pero en este caso es un programa colombiano y es una decisión colombiana. Sin embargo, tenemos que tener todas las herramientas disponibles para enfrentar ese flagelo y no solo hablo de la erradicación sino también de los otros esfuerzos que llevamos a cabo contra el narcotráfico.

¿Cómo explicar las grandes diferencias de las cifras de los dos informes?

Es algo que debemos que analizar; tenemos confianza en nuestras cifras. Hay que tener en cuenta que las metodologías son diferentes y las investigaciones ocurren en distintos momentos del año. Tal vez la investigación de la ONU ocurrió a finales del año, cuando Colombia estaba haciendo esfuerzos intensivos en contra de la coca.Tenemos que conversar para ver qué pasó.



Pero es necesario decir que la tendencia de la productividad de la cocaína coincide en los dos informes, y pensamos que eso puede tener varias razones, incluyendo que durante el covid-19 hemos visto un aumento de la demanda de drogas de todo tipo en el mundo; además, ha subido la demanda de cocaína en Europa y hay nuevos mercados para estos narcoterroristas en India y Asia.

¿Qué les preocupa más, el incremento de las hectáreas o el de la productividad?

Las dos nos preocupan, la habilidad de los productores para fabricar más droga es un tema muy grande, pero quiero enfatizar que tenemos muchas estrategias para combatirlos.



Estados Unidos es un aliado estratégico de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

¿A mediano o largo plazo ven viable un escenario de legalización general de la droga?

No, no está en la agenda, ese es un tema que no estamos discutiendo.

¿Qué tanto incide la situación en Venezuela en el comportamiento del narcotráfico?

Sin duda es un gran problema, porque hay un régimen narcotraficante y hay grupos narcoterroristas colombianos que tienen refugio al otro lado de la frontera, en Venezuela, y se pueden esconder y hacer sus negocios desde allá.



El régimen venezolano también tiene contactos, y se puede ver en la acusación en contra de ellos, que tienen un consorcio del narcotráfico. Lo que pasa en Venezuela, con un grupo narcotraficante en Caracas, tiene un impacto en el problema de la producción en Colombia.

¿Cuál es la posición de su gobierno frente a eso?

Los esfuerzos del año pasado en Colombia contra el narcotráfico fueron heroicos y creemos que se deben redoblar, no es el momento de tirar la toalla, es el momento de pensar que podemos hacer más acciones contra este flagelo.

Está demostrado que es más eficiente la erradicación voluntaria que la forzada. ¿Cómo van a apoyar esos planes para sustituir la coca?

Tenemos un compromiso de ayudarle a Colombia en este programa de sustitución de cosechas para que los cultivadores tengan la posibilidad de tener un trabajo lícito, creo que es muy importante. La erradicación forzada no es la primera opción; si hay comunidades que quieren sustituir sus cosechas ilícitas por lícitas, eso es bienvenido y hemos apoyado ese esfuerzo.



Probablemente no ha sido un éxito ese programa Pnis (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito), que produjo el acuerdo de paz, pero es otra área que necesitamos adelantar y pensar de nuevo cómo podemos hacer más eficaces esos programas. No estamos descartando nada, la sustitución es la primera opción, por supuesto, y llevar más desarrollo económico a las regiones más conflictivas de Colombia, para que la gente tenga la posibilidad de tener trabajo lícito.



¿Cómo ve su gobierno el cumplimiento del acuerdo de paz en Colombia?

Hay muchos temas que Estados Unidos apoya en la implementación del proceso de paz. Nosotros apoyamos el proceso de los Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial); también apoyamos las zonas futuro, aunque no estén relacionadas directamente con el acuerdo. También apoyamos la titulación de tierras para quienes no han podido tener propiedades, apoyamos el proceso de Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad.Yo creo que ha avanzado la implementación, y la administración Biden quiere acompañar a Colombia en este tema.

¿Creen ustedes que ha faltado compromiso del presidente Iván Duque en la implementación de los acuerdos?

Nosotros pensamos que hay un esfuerzo en la implementación de los acuerdos de paz y todos queremos que se lleve a cabo lo más pronto posible, es un énfasis para nosotros y creo que para el Gobierno de Colombia también.



Soy consciente de que hay diferencias políticas frente al acuerdo, pero eso corresponde a asuntos internos que no me competen; le puedo decir lo que hemos hecho para ayudar en el proceso y para trabajar con el Gobierno. Creo que hay un compromiso del Gobierno para implementar la paz en el país, de eso no hay duda.

La aspersión de cultivos de coca con glifosato sigue siendo un tema de debate en el país. Foto: Federico Puyo. El Tiempo

El tema de la extradición es otro punto sobre el que se escuchan críticas, señalando que los narcos duran muy poco fuera del país y regresan a sus territorios. ¿Cree que esa figura se debe replantear?

La extradición siempre ha sido una herramienta necesaria en el marco de nuestra cooperación contra el narcotráfico y creo que esta figura beneficia a los dos países.



Creemos mucho en la justicia de Colombia, han sido muchos los que han sido condenados en el país por narcotráfico, pero, cuando existan acusaciones contra ellos en los Estados Unidos, nosotros vamos a continuar pidiendo la extradición, eso es algo que esperamos como socios.

Los narcotraficantes de todas las organizaciones, incluido ahora al Eln, están sujetos a extradición a Estados Unidos y a otros países también; así es como funcionan los países democráticos colaborando en el campo de la justicia y es algo que continuaremos haciendo.

Tras el atentado en Cúcuta contra la Brigada 30, ¿su gobierno considera que contra la cúpula del Eln deben proceder en procesos de extradición?

No voy a hablar de la responsabilidad de ningún grupo en este momento. Estamos colaborando con el Gobierno colombiano, el FBI está colaborando en la investigación con la Fiscalía. Lo importante en este momento es buscar a los responsables, acusarlos, enjuiciarlos y castigarlos, ese es nuestro propósito; pero ahora, en medio de la investigación, no es momento de atribuir o decir exactamente quiénes son los responsables.

Pero, al margen de quienes hayan sido, ustedes buscarían su extradición...

Bueno, pues han cometido un delito también contra nuestro personal militar; sin embargo, es algo que vamos a discutir con el Gobierno colombiano.



En principio, los juicios ocurren acá, tenemos una gran colaboración judicial con Colombia y tenemos que hablar de ese asunto, pero primero hay que investigar y encontrar a los responsables antes de hablar de juicios y extradiciones.

SAIR BUITRAGO MEDINA

Editor de la redacción de Justicia

En Twitter: @SairBuitrago



JHON TORRES

Editor de Mesa Central de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET