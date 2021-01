Uso de la fuerza será el último recurso en la Policía: general Vargas

El general Jorge Luis Vargas Valencia asumirá en los próximos días la dirección de la Policía Nacional en reemplazo del general Óscar Atehortúa Duque. En entrevista con EL TIEMPO, el general Vargas habla de sus prioridades en la lucha contra el delito y el crimen organizado.

El oficial niega que existan divisiones internas. Aunque estaba previsto que asumiera el mando el viernes, las restricciones por la pandemia obligaron a que la ceremonia se aplazara.



Hijo de policía. El día que ingresó a la Escuela General Santander, ¿se imaginó que llegaría a ser director de la institución?



Soy hijo de policía, mi esposa también lo es, nací y crecí entre policías. Desde muy joven sentí el llamado del servicio público policial, y se ha convertido en una forma de vida para mí. Me he preparado siempre para servir a los demás, y hoy recibo esta enorme responsabilidad, gracias a la confianza del señor Presidente de la República, con el mayor honor y el máximo compromiso, pensando en todos mis compañeros de la Policía.



En 36 años de servicio, ¿cuál ha sido su mayor alegría y lo más duro?



Servir a los demás y con equipos de trabajo especializados, integrados con los policías del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes; lograr mejores resultados, que han ayudado a cambiar la historia del país. Sin lugar a dudas, el asesinato de los 22 cadetes de la Escuela General Santander el 17 de enero de 2019, perpetrado por el Eln, ha sido el momento más triste de mi carrera institucional. Los sueños frustrados de esos jóvenes, con vocación de servicio, me llevaron a una profunda reflexión sobre la irracionalidad y el sin sentido del terrorismo.

¿Cuáles son sus objetivos al frente de la Policía?



Siguiendo las instrucciones del señor Presidente de la República, seguiremos fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado, garantizando la seguridad ciudadana y manteniendo la acción coordinada que se viene adelantando con las Fuerzas Militares y las autoridades locales.



¿Cómo recibe la institución?



Primero, agradecer a mi general Óscar Atehortúa por tanto compromiso y liderazgo con la Policía Nacional. Su labor es hoy reconocida por todos los policías del país. Recibo una Policía fortalecida, con grandes resultados para la seguridad y convivencia del país, y en la cual hay logros estratégicos a destacar. Entre otros, menciono los siguientes: avanzan unos pilares de gestión centrados en el servicio, en el bienestar de la Policía y en el afianzamiento de las relaciones con la comunidad, un aumento de cupos en el concurso para el ascenso de los señores patrulleros, un proyecto para fortalecer el estatuto de carrera, un plan de innovación policial, el fortalecimiento de la reserva policial y una articulación estratégica frente a la pandemia, que nació de cero, con todo el cuerpo de generales.

¿Hay división en el generalato?



No hay división en el generalato; todo lo contrario, mi general Atehortúa fijó unas líneas claras para fortalecer la sinergia y el trabajo en equipo. Hoy tenemos un cuerpo de generales comprometido, formado para servir al país y pensando en los policías y en todos los ciudadanos. Debo agradecer el trabajo incansable de los generales y todos los policías a lo largo y ancho del país. Somos una institución centenaria, con una sólida doctrina y una carrera profesional que forma líderes policías al servicio del país, apegados al cumplimiento de nuestra misión constitucional.



El año pasado sucedieron hechos lamentables como la muerte de Javier Ordóñez y de otras 11 personas en Bogotá en la noche del 9 de septiembre. ¿Cómo analiza estos hechos tan graves y como van las investigaciones en curso?



La Policía es respetuosa de la Constitución y la ley. Permanentemente los policías enfrentan riesgos y desafíos. Los hechos ocurridos han sido episodios lamentables y las investigaciones, en cabeza de las entidades pertinentes, se vienen desarrollando y la institución ha prestado todo el apoyo, disponiendo toda la información que han requerido los investigadores para establecer lo ocurrido.



Acaba de ser expedido un nuevo estatuto sobre el uso de la fuerza, sobre el cual se dispondrán instrucciones claras para su cumplimiento. La Policía siempre actúa en derecho, en cumplimiento de la ley y en respaldo a los ciudadanos. Todo policía que actúe en el marco legal tendrá todo mi respaldo y todo el apoyo.

¿Cómo evitar que esto se repita?



Estamos revisando constantemente los protocolos de actuación, capacitando a los policías y actualizándonos en legislación, medidas y procedimientos de respeto y garantía de los derechos humanos. Somos un referente internacional en la materia.



Desde el año pasado, la Policía viene trabajando con profesionales especializados en criminología y ciencias del crimen, adscritos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), University College London, Universidad de los Andes y la Eafit, con quienes se logró la incorporación de un enfoque de criminología táctica y policía proactiva, para el Servicio de Policía y Estrategias contra el Delito. Con estas instituciones y centros de pensamiento hemos acordado ampliar la agenda de trabajo en tres componentes: el primero, diseñar y evaluar estrategias para promover la confianza ciudadana y justicia procedimental; ademas, acompañar el proceso de implementación del nuevo modelo de policía de proximidad, y finalmente, diseñar e identificar las estrategias más efectivas contra el crimen.

En Cartagena pusimos en marcha un plan piloto que definió un conjunto de acciones para la actuación policial en procedimientos que involucren aglomeraciones de público complejas en relación con el adecuado uso de la fuerza, el respeto por los derechos humanos, la atención al ciudadano y el sistema táctico policial. Se trata de un modelo de procedimiento diferente que pretende involucrar a los gestores de convivencia de manera que el uso de la fuerza sea el último recurso.



¿Se han planteado cambios internos en la Policía, reestructurarla?



Somos una policía que permanentemente se transforma para servir mejor a los ciudadanos. Mantenemos un proceso que denominamos Modelo de Transformación Institucional (MTI). En esta línea y bajo esta gestión, nos hemos planteado nuevos retos; entre otros, metas claras en la lucha contra el crimen, pero además tenemos algunas prioridades internas como el ajuste a los estatutos de carrera, un fortalecimiento a la Inspección General para fortalecer la transparencia institucional y prevenir casos de abuso policial y una reorganización focal de la Oficina de Planeación. Queremos una estructura más simple y más efectiva, cercana al ciudadano, llena de legitimidad y confianza de todas las personas.

Usted es un hombre de inteligencia. ¿Cómo va a mejorar la seguridad de los ciudadanos?



He revisado los procesos operacionales en desarrollo. La prioridad es la captura de los cabecillas del crimen organizado, seguir el fortalecimiento de las operaciones contra las estructuras criminales y el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana.



Y frente a las bandas criminales y redes de narcotráfico...



Siguiendo las órdenes del señor Presidente y del ministro de la Defensa, avanzamos en una articulación efectiva con las Fuerzas Militares para reorganizar y transformar las operaciones especiales contra objetivos de alto valor. Esa es la prioridad. Ya empezamos a dar los primeros resultados con las capturas de alias Aquiles, mano derecha de ‘Otoniel’, y de alias Messi, importante narcotraficante de Urabá. La Policía perseguirá a alias Jesús Santrich, Romaña, Otoniel, Gentil Duarte, el Paisa, Iván Márquez; el denominado Comando Central o Coce del Eln y varios narcotraficantes ya identificados. ¡Serán sometidos al imperio de la ley!



La Policía tiene a cargo la Dirección Antinarcóticos, ¿alguna instrucción frente a la erradicación forzada, por ejemplo?



Se está trabajando con las agencias de Estados Unidos, el Reino Unido y otros países aliados, así mismo con Europol e Interpol, para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, que es el principal enemigo del país. Cerramos el año 2020 con resultados históricos; junto con las Fuerzas Militares, se erradicaron 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos, se incautaron más de 600 toneladas de estupefacientes y se destruyeron más de 2.500 infraestructuras para el procesamiento de alcaloides.



La instrucción del Gobierno Nacional es mantener la lucha frontal contra el narcotráfico; la erradicación forzada sigue siendo una de las líneas centrales de acción, con los grupos móviles de erradicación y el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (Pecat). La Policía Nacional iniciará las actividades de aspersión aérea una vez el Consejo Nacional de Estupefacientes establezca la reanudación de esta actividad, en cumplimiento de los términos establecidos en citado fallo y en cumplimiento de las órdenes administrativas y legales ambientales.

¿Apoya usted entonces el regreso de la aspersión aérea con glifosato?



Hemos cumplido todos los pasos; la Policía está lista para la decisión que tome el Gobierno Nacional. Actualmente, la Policía Nacional cuenta con las aeronaves, sus respectivos pilotos y en línea con el mantenimiento requerido para iniciar las labores de aspersión aérea. Cada aeronave está en capacidad de asperjar 44 hectáreas, con participación de dos aviones por misión. Se tiene proyectado la instalación de dos bases de aspersión aérea y se han identificado seis áreas de interés e influencia afectadas por los cultivos ilícitos. Así mismo, se cuenta con la respectiva detección por parte del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos, la tecnología disponible, el software e imágenes satelitales y aéreas. En otras palabras, estamos preparados.



Y todo eso cumple lo establecido por la Corte Constitucional...



Siempre hemos sido respetuosos de los fallos judiciales, y en este marco hemos ajustado nuestros procedimientos y protocolos para cumplir las condiciones establecidas por la honorable Corte Constitucional.



