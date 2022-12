El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, en entrevista con EL TIEMPO afirmó que “ha habido un buen entendimiento” con el gobierno de Gustavo Petro, que la orden es mantener las operaciones contra los grupos al margen de la ley, en medio del cese unilateral ofrecido por algunos, así se hable de ‘paz total’, y aseguró que “quien más quiere la paz es el propio soldado". Presentó la ruta operacional para este cuatrienio: el plan Ayacucho.



(Lo invitamos a leer: ‘No podemos desperdiciar tropas detrás de cultivos de coca’: jefe del Ejército)

¿Cómo les ha ido con el gobierno Petro?

Lo primero que tenemos que entender es que las Fuerzas Militares son de la Nación, no son del gobierno ni han sido de ningún gobierno, las Fuerzas Militares de por sí somos apartidistas, no tenemos ninguna ideología política, por ende no pertenecemos a ningún partido político. Estas son unas Fuerzas Militares del colombiano, del pueblo, del campesino, del empresario, de todas las personas. El problema ha sido cuando nos asocian a un gobierno, pero nuestra razón es una sola: servir a la comunidad.



Pero este es el primer gobierno de izquierda...

Claro, hubo un giro, se pasó a un gobierno de izquierda, pero nuestra razón de ser sigue siendo la misma: el cumplimiento de la Constitución y las leyes. No he recibido ninguna orden contraria a la Constitución y la ley, por el contrario, nuestra labor gira en torno a ellas. ¿Quién es nuestro comandante supremo? El presidente de la República, hoy Gustavo Petro, eso es claro.



¿Tienen buenas relaciones?

Yo digo que sí, ha habido un buen entendimiento, una correcta alineación entre las políticas que emana el señor Presidente de la República, el ministerio de Defensa y que recibimos las Fuerzas; y esas políticas, pues se convierten en unos planes, en una línea de acción por parte del comando general de las Fuerzas Militares, y es así como en este momento nosotros estamos realizando el plan militar estratégico Ayacucho.



¿Cuál es el objetivo de ese plan?

La misión es la de proteger a la sociedad civil contra todas estas amenazas que persisten en hacerle daño. Tiene unas líneas que se concentran en debilitar las capacidades de esas amenazas.



(Le sugerimos leer: Gobierno quiere comprar coca a campesinos para fabricar alimentos para mascotas)

Plan Ayacucho

¿Cuáles son las amenazas?

Por ejemplo, los grupos armados organizados que no se sumen a la voluntad del pueblo, al eje central del Gobierno que es la ‘paz total’. Siempre habrá esos residuos, los cuales tenemos que doblegar con nuestras capacidades.



(Lo invitamos a leer: Así se planea atacar el narcotráfico en la frontera entre Ecuador y Colombia)



Y las otras líneas del plan Ayachucho…

La defensa de la gobernabilidad en unión con la sociedad civil, una vez más, en muestra de nuestra vocación de servicio; y la última línea es la protección de las Fuerzas Militares centrada en la protección de la vida de cada ciudadano y en la defensa del pueblo colombiano. La clave del éxito está en la doctrina de nuestra institución: el respeto a los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario en cada acción, en cada operación, y así lo hacemos.



Y ese plan, ¿cómo lo van a desarrollar?

Nosotros hacemos un plan general por ser el Comando General y se va entregando ese plan a cada Fuerza y División para que lo desarrollen enfocado a las amenazas que se ubiquen en su jurisdicción. Este plan va a ser la guía operacional desde este 1.º de enero hasta el 2026, por eso va alineado al Gobierno y a las políticas del Ministerio de Defensa, a la Dirección Nacional de Planeación y cuenta con el aval jurídico y económico.



Esto es paralelo al plan de Seguridad Nacional que prepara el Ministerio de Defensa…

Va inmerso, ahora van a salir las políticas de seguridad y defensa.



¿En el plan Ayacucho se plantea algo sobre líderes sociales y defensores de derechos humanos?

Claro que sí, buscamos proteger la vida, haremos todos los esfuerzos para garantizar su seguridad y su vida. En cada región se analizará la situación y se buscará garantizar su integridad.

'Yo digo: que quien más quiere la paz es el propio soldado'

Facebook Twitter Linkedin

General Felder Fernán Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

¿Y la posibilidad de un cese del fuego bilateral, por ejemplo, por la ‘paz total’, se plantea en el plan?

Claro que sí, está planteado porque nosotros cumplimos de manera irrestricta lo que proponga el Gobierno Nacional. Nosotros somos unos facilitadores de estos procesos, y yo digo: que quien más quiere la paz es el propio soldado. Y ojalá, Dios quiera que todas estas organizaciones, grupos armados se sumen a la paz.



¿Y los que no?

Si llegase a haber algunas disidencias, algunos grupos que no corresponden a esta voluntad política, a esa voluntad popular de la mayoría de los colombianos, pues tenemos también que confrontarlos. Yo digo que en este proceso habrá dos brazos: uno, que es el esfuerzo no armado en el que se verá la acción unificada del Estado con las capacidades de las Fuerzas Militares donde podremos ver a nuestros ingenieros militares instalando puentes, construyendo acueductos, a nuestros desminadores cuya labor es vital para salvar vidas. Y cada Fuerza se suma a esta labor con sus capacidades, la Armada, la Fuerza Aérea, listos a apoyar ese esfuerzo no armado en favor de la población civil, y así nos unimos a esa voluntad de paz, a la ‘paz total’. Y el otro brazo es el armado, nuestras operaciones de acción decisiva para lograr desarticular a esos grupos que no se sumen a la paz y así lograr su neutralización y llevarlos a buen recaudo ante la autoridad.



(Le sugerimos leer: Las claves de la preselección de los Rafale como reemplazo de los Kfir)



¿Las operaciones hoy están al cien por ciento?

Nosotros no hemos parado, las operaciones militares se mantienen, al contrario, para estas fechas las hemos incrementado. Las cifras hablan por sí solas, tenemos resultados que demuestran que ha habido una ofensiva contra estos grupos y que hemos cumplido las metas que teníamos estipuladas. Son más de 130 combates contra diferentes grupos armados, se han ubicado más de 380 depósitos ilegales, de armas, municiones; además de la neutralización de más de 1.100 artefactos explosivos que, de no hacerlo, pueden generarles daño a niños, campesinos, integrantes de la Fuerza Pública.



Y en materia de capturas…

Son más de 1.500 integrantes, especialmente del ‘clan del Golfo’, Eln, disidencias, las tres más grandes, con mayor afectación a la población civil a través de extorsiones, homicidios, enfrentamientos por el territorio, por el control de las economías ilícitas, a lo que se suma la incautación de más 1.250 armas de fuego.

¿Qué pasó con los bombardeos?

Facebook Twitter Linkedin

El mandatario estuvo saludando a militares y policías. Foto: Presidencia

¿Cómo ven los anuncios de tregua de algunas organizaciones?

Eso es diferente, ellos lo ofrecen, pero la garantía del cumplimiento de la Constitución y las leyes es de nosotros. Magnífico que respeten la vida, que no atenten contra la población civil, pero donde estén delinquiendo, nosotros no cesamos las operaciones, nosotros mantenemos la ofensiva y esa es la orden del Presidente y del ministro de Defensa, su instrucción es que no podemos bajar la guardia.





¿Qué le ha contado el general Hugo López sobre la mesa de negociación del Eln y del Gobierno?

El general estuvo en Venezuela como observador, él nos representa, tenemos comunicación permanente con él y está garantizando, digamos, la integridad de las Fuerzas Militares, alineado con el Estado, con el Gobierno. Nos ha dicho que todo ha sido muy positivo. Y ha podido dar, por petición de la mesa, sus recomendaciones y sugerencias.



¿Qué pasó con los bombardeos?

En este momento hay una restricción y es que no se pueden adelantar este tipo de operaciones donde se tenga conocimiento de que en estos campamentos haya menores de edad. Entonces ya sabemos que algunas de estas estructuras están empleando estos menores como escudos humanos. Sin embargo, hay otros métodos para poder neutralizar estas estructuras.



¿Y qué ha pasado con el reclutamiento forzado de menores?

Todos estos grupos armados ilegales siguen reclutando menores de edad, mantienen esta práctica, todos.



¿Y la instalación de minas antipersona?

Se mantiene, hemos tenido a muchos soldados como víctimas de esta práctica y hemos prestado ayuda humanitaria, atención médica, traslados a la población que ha sido víctima de estos artefactos.



¿Por qué es importante cambiar la flota de Kfir?

Estos aviones van a llegar al fin de su vida útil y considero en este momento que es pertinente por la defensa estratégica de nuestro país mantener una flota activa de este tipo de aviones.



(De seguro le interesa leer: Esta sería la millonaria inversión para remplazar los aviones de combate Kfir)



¿Y a sus soldados qué les dice hoy?

Destacar ese trabajo, esa labor de cada uno, por todo lo que hacen por Colombia, donde hay un soldado trasciende la patria, son garantía de seguridad, libertad, progreso, desarrollo. Yo les agradezco a las familias de estos soldados, de cada Fuerza, por su sacrificio, por no estar con ellos en estas fechas tan importantes, pero ellos saben que su labor esta noche en los puntos más apartados de la geografía del país es la garantía de que se pueda celebrar con seguridad, en cada hogar colombiano, el Año Nuevo.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora Justicia.

En Twitter: @AyitoMendez

Otras noticias de la sección Justicia:

- La historia del gran capo colombiano que podría ser deportado de Argentina



- Así cayeron dos policías por extorsión denunciados por ciudadana en red social





En Twitter: @JusticiaET