¿Cómo detener el conflicto que continúa en el país y que no se repita?

Este miércoles, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad retoma, en su segunda fase, los Diálogos para la No Repetición.

Al dar inicio al diálogo, el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, señaló que se busca comprender aquello que no se ha terminado de comprender y que hace que la violencia, aunque transformada, continúe en el país.



Las personas invitadas a este diálogo son, como moderadoras, la comisionada Marta Ruiz y la periodista Gloria Ortiz, directora del proyecto Colombia2020 del diario 'El Espectador', y como panelistas, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; el procurador general, Fernando Carrillo; la directora del diario 'La Opinión' de Cúcuta, Estefanía Colmenares; la gobernadora indígena de Toribio, Ana María Ramos; el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín y el periodista y columnista de EL TIEMPO, Ricardo Silva Romero.



La Comisión informó que en esta segunda fase de diálogos priorizará la discusión sobre el Cauca, el bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo en Norte de Santander y el bajo Atrato chocoano.



"Es un problema ciudadano, no solo institucional" detener la violencia que se ha ensañado contra líderes sociales en regiones específicas del país, indicó la comisionada Marta Ruiz.



Vivanco, tras hacer un diagnóstico de la situación en las cuatro regiones, donde persiste la confrontación entre grupos como el Eln, el Epl, los 'Caparros' y disidencias de las Farc, señaló que entre las causas está el vacío institucional.



"En las zonas más remotas del país no hay opciones económicas" para amplios sectores de la población, dijo. Además, que miles de personas en estos territorios viven sin los servicios esenciales.



El narcotráfico que ha financiado a los grupos armados, según Vivanco, ha contribuido a que persista el vacío institucional y ha llevado a que se cometan atrocidades. Asimismo, señaló que Colombia ha seguido el libreto de la "fallida guerra contra las drogas", pero que la situación no ha mejorado.



"Los programas de sustitución de cultivos y los planes de desarrollo integrales son un paso importantísimo y deben tomarse medidas urgentes para que las comunidades campesinas sientan que realmente están siendo apoyadas por el Estado en estas iniciativas", apuntó el director de Human Rights Watch.



Finalmente, emitió varias preguntas sobre el papel de la Fuerza Pública en Colombia, como si además de estar preparadas para enfrentar a grupos armados lo están para proteger a la sociedad civil, si no debe reformarse frente al cambio de dinámicas del conflicto y si no debe abandonar las "prácticas corporativistas" en las cuales, ante posibles violaciones de derechos humanos, se defiende a la Institución por encima de las víctimas, entre otros interrogantes.



Después de la exposición de Vivanco, la comisionada Ruiz le preguntó al procurador general, Fernando Carrillo, por la situación del vacío institucional.



Carrillo dijo que "lamentablemente" hay que comenzar por lugares comunes que no se han resuelto. Dijo que el acuerdo de paz no terminaría el conflicto, pero que este se acentúa en determinados territorios por ausencia, pero también por incapacidad o "falta de fuerza institucional" del Estado.



Aseguró que la violencia se ha ensañado contra los líderes sociales porque "son los protagonistas de ese nuevo país" que se trató de plasmar en los acuerdos de paz. Dijo que las causas de esa violencia no se combatieron, que hay nuevas consecuencias.



La presencia del Estado, dijo Carrillo, tiene "cuatro patas": la Fuerza Pública, que "no se puede sobredimensionar"; la oferta social e institucional como médicos, educadores, entre otros; tercero, la justicia a nivel local, que se ha concentrado en reformas desde Bogotá para las altas cortes, y no en lo que toca a lo regional; y finalmente, la generación de convivencia "con las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil".



Aunque inicialmente se llamaban 'Diálogos para la No Repetición', ante la continuidad de los hechos de conflicto armado en el país, la Comisión de la Verdad decidió agregarles, para el 2020, 'para la no continuidad'.



La Comisión buscaba llegar este año a territorios más alejados. El año pasado se realizaron seis diálogos en Arauca, Montería, Quibdó, Barrancabermeja y Bogotá.



"La Comisión sentará a líderes sociales, a empresarios, a Fuerza Pública, a delegados del gobierno y Estado, a medios de comunicación y analistas internacionales para profundizar sobre los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto armado, e identificar casos, a la luz de problemas actuales, que permitan entender por qué estos factores se han reactivado o potenciado en algunas regiones", señaló la entidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.



