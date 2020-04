Asesinaron en Ecuador a esposa de 'Sinaloa', narco de las disidencias

El comandante de la Policía en Putumayo, el coronel Francisco Gélvez Alemán le confirmó a EL TIEMPO que fueron asesinados en territorio ecuatoriano, en la frontera, tres ciudadanos colombianos, entre ellos, la viuda del narcotraficante Pedro Oberman Goyez alias Sinaloa (asesinado en marzo del año pasado por sus propios hombres.



La Policía de la Parroquia General Farfán, en la provincia de Sucumbios en Ecuador lo contactó el viernes para informarle del asesinato de tres colombianos en su territorio, "por lo que se hacía primordial adelantar un corredor humanitario para el traslado de los cuerpos a Colombia", señaló el coronel Gélvez

El comandante de la Policía en Putumayo señaló que la investigación la adelantan las autoridades ecuatorianas, que hasta el momento han podido confirmar que una de las víctimas fue identificada como Yoli Patricia Arrollo, viuda del narcotraficante alias Sinaloa.



"Sabemos que hay dos hombres más muertos, cuyas identidades no han sido totalmente establecidas, dicen que uno de ellos sería su hijo, pero no lo hemos confirmado. Ese trabajo se está desarrollando acá en coordinación con la Fiscalía", dijo el coronel Gélvez.



Los cuerpos fueron ingresados por zona rural de Puerto Asís y traslados a Mocoa para las necropsias, aunque en el primer dictamen se confirma que las tres personas fueron asesinadas con arma de fuego.



Fuentes militares señalaron a este diario, que al parecer, la señora y sus dos acompañantes, fueron citados a la zona de frontera por las disidencias del frente 48.



Aunque no es claro porque los asesinaron, la primera hipótesis haría referencia a algún tipo de disputa relacionado con temas de tráfico de cocaína.

¿Quién era Sinaloa?

El 17 de marzo de 2019 sus propios hombres asesinaron a Pedro Oberman Goyes, por quien las autoridades colombianas ofrecían hasta 500 millones de pesos de recompensa, al considerarlo como uno de los narcotraficantes más peligrosos del país.



Su zona de injerencia era Putumayo, en la frontera con Ecuador, un corredor natural para el tráfico de cocaína. Tenía 44 años cuando fue asesinado, y al parecer todo se le enredó por un cargamento que debía enviarle al cartel de los Balcanes.



'Sinaloa' era considerado como uno de los narcos invisibles, y se llegó asegurar que era el poder detrás de los sembradíos de coca en Tumaco, Nariño, y que mandaba sobre Walter Patricio Arizala 'Guacho'.



Exintegrante del frente 48 de las Farc (uno de los históricamente más ligados al tráfico de coca en esa guerrilla desmovilizada), 'Sinaloa' era experto explosivista y controló los laboratorios y rutas por Sucumbios en Ecuador.



Como ocurrió con 'Guacho', el exjefe de las disidencias en Nariño que entre 2016 y 2017 tuvo en jaque a las autoridades de Colombia y Ecuador en esa zona de frontera, 'Sinaloa' había empezado a atacar a autoridades del vecino país.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET