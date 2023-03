Este domingo 19 de marzo, el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión del cese de fuego bilateral con el Clan del Golfo, que fue pactado en diciembre de 2022. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el mandatario ordenó a la Fuerza Pública "reactivar todas las operaciones militares" en contra del grupo armado.



"El ataque con fusil a la fuerza disponible de la Policía por parte del Clan del Golfo rompe el cese al fuego. A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La Fuerza Pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa", escribió el presidente colombiano.

En un comunicado, que es atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, el grupo armado negó tener responsabilidad con cualquier operación ofensiva que haya tenido lugar en medio del paro minero del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia, y también en meses anteriores a este.



"Pese a las informaciones falsas y mal intencionadas provenientes de sectores que no aceptan la paz total, hemos respetado cabalmente el cese al fuego de operaciones ofensivas, no solo desde la fecha de expedición del decreto ya mencionado, sino desde el 7 de agosto de 2022, cuando lo promulgamos de manera bilateral".



El mensaje, además de dejar en claro que el Clan del Golfo no estuvo involucrado en las manifestaciones de violencia que se han presentado en el Bajo Cauca, atribuyó la culpabilidad al ELN.

"Hemos denunciado que el ELN está detrás del vandalismo generalizado, especialmente en el Bajo Cauca, con el fin de perjudicar nuestra imagen y de combatir fuera del campo de batalla, en lo que siempre han sido expertos, con la ayuda de personajes que instrumentalizan para sus fines", se lee en el escrito.

En esa línea, acusó al Gobierno de tender una "cortina de humo" para desviar la atención de los atentados que, según ellos, el ELN sigue perpetrando en contra de la Fuerza Pública.



"Llama la atención que el Gobierno y sus aliados justifiquen todo tipo de acciones violentas del ELN y las disidencias de las Farc, mientras que otros grupos armados, como nosotros, recibimos más represión. O sea sangre, dolor y lágrimas para las comunidades, que son las más afectadas", señalaron.



Por último, el comunicado manifiesta la disposición del grupo a alcanzar la paz: "Nosotros continuamos con nuestra disposición de paz, que nos permitimos reiterar. Estamos dispuestos a dialogar con las instancias oficiales correspondientes para superar los impases que se están presentando".



El mensaje, al parecer, habría sido emitido por el Clan del Golfo con fecha del 19 de marzo de 2023.

