Defensoría emite alerta temprana para dos municipios en Arauca

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por posibles riesgos de seguridad en los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte en Arauca. En concreto por la presencia de Frente de Guerra Oriental del Eln y de la disidencias del frente décimo ‘Martín Villa’.



La alerta asegura que en la región hay un escenario de riesgo por cuenta de posibles agresiones violentas de dichas estructuras que, indica la Defensoría, “quieren imponerse hegemónicamente en el territorio”.



Lo anterior, con el fin de “extraer rentas de las actividades productivas que realiza la población civil, imponer lealtades a sus respectivas organizaciones subversivas y controlar el territorio para garantizar corredores de movilidad para actividades ilícitas (narcotráfico, abigeato, armas, contrabando ganado y otras mercancías, entre otras)”.



Además, dice la alerta, hay un factor de riesgo derivado de la intención de ambos grupos armados de buscar imponerse en el territorio a través de ataques contra instalaciones militares, policiales o institucionales.

En ese sentido, la alerta de la Defensoría pide a las autoridades tomar medidas para frenar posibles atentados con explosivos o contra agentes de las Fuerzas Armadas.



La alerta asegura que quiénes están en mayor riesgo son los menores de edad, las mujeres, las Autoridades indígenas y miembros de la Comunidad Canánama del Pueblo Sikuani, así como las autoridades e integrantes de la Comunidad As Pejena, ganaderos, población migrantes, excombatientes, campesinos, dirigentes políticos y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.



Entre los factores de riesgo están el deficiente estado de las vías, la débil señal de telefonía celular, el alto nivel de pobreza multidimensional para ambos municipios que tienen una alta presencia de población indígena.



En 2021, en Puerto Rondón se registró una masacre que dejó tres fallecidos y otra más en Cravo Norte con cuatro víctimas.

