Eln secuestró menor de edad en Bajo Baudó, Chocó

El Alto Comisionado Paz, a través de su cuenta de Twitter, confirmó el secuestro de una menor de edad por parte de la guerrilla del Eln en el Bajo Baudó, Chocó.

Tras la confirmación por parte del

ELN del secuestro de una niña, advertimos hoy desde Quibdó que es un hecho muy grave por tratarse de una menor de edad. Todos los secuestrados deben ser liberados, de lo contrario no habrá viabilidad posible para una mesa con el Eln. — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) 15 de septiembre de 2018

Se trata de una joven de 15 años quien, según el comandante Uriel, jefe de la guerrilla en Chocó, es informante de las Fuerzas Armadas.



"El Estado colombiano, a través de sus Fuerzas Armadas, incumple el derecho internacional humanitario, involucrando población no combatiente en el conflicto bélico, con el agravante de ser menores de edad. La joven reconoció su papel activo como informante de las Fuerzas Armadas", dice Uriel en una grabación.



Sin embargo, agregó el guerrillero, están realizando el procedimiento rutinario de esos casos, pero que la situación "no pasará a mayores, que su integridad será respetada".



Según las autoridades, el hecho se habría producido en el marco de la liberación de seis secuestrados este miércoles.



Esta semana, el presidente Iván Duque hizo un llamado de atención a la guerrilla: "el principio de una genuina voluntad de paz empieza con la liberación de todos los secuestrados, y sobre los que siguen hoy privados de su libertad, que ese grupo informe con precisión el estado de esas personas, indique cuándo regresarán a sus casas”. Diez personas permanecen secuestradas por el Eln y no se tiene noticia de ellas.



JUSTICIA